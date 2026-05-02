Una importante ciudad de EEUU insta a sus residentes a trabajar desde casa por una inusual razón vinculada al Mundial 2026

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y NJ Transit instan a residentes y trabajadores al teletrabajo durante los partidos del Mundial 2026 para reducir el colapso en el transporte público. (REUTERS)

El gobierno de Nueva York y Nueva Jersey, junto con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y la operadora ferroviaria NJ Transit, emitió una advertencia oficial sobre la movilidad urbana durante el verano de 2026, instando a los residentes y trabajadores a optar por el teletrabajo siempre que sea posible los días de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta directriz afecta directamente a miles de personas que se desplazan diariamente en el área metropolitana, considerando que se esperan desplazamientos masivos hacia el MetLife Stadium, sede de varios encuentros, incluida la final del torneo.

Las medidas, anunciadas por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y la operadora ferroviaria NJ Transit, contemplan un aumento temporal y significativo en el costo de los boletos de tren, así como un cupo limitado de pasajes, según informaron el canal Fox News y el medio CBS Sports. Las restricciones buscan evitar saturaciones en terminales como Penn Station y facilitar el movimiento ordenado de los asistentes a los partidos, una política ratificada en rueda de prensa por Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria.

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El contexto responde al desafío logístico asociado a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la región, donde se prevé un arribo excepcionalmente alto de decenas de miles de visitantes en días pico, superando la concentración registrada en otros eventos internacionales en la ciudad, de acuerdo con estimaciones de la FIFA recopiladas por la cadena deportiva ESPN. Las autoridades ya han advertido sobre un probable colapso en el transporte público y en las principales arterias viales, especialmente en los horarios coincidentes con los encuentros deportivos.

¿Cuáles son las nuevas restricciones de transporte para el Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey?

La operadora ferroviaria NJ Transit estableció que solo se emitirán 40,000 boletos de ida y vuelta en tren entre Penn Station y el MetLife Stadium para cada partido del Mundial, de acuerdo con información publicada por el canal Fox News. Este límite representa una reducción en la capacidad habitual de transporte para grandes eventos. Además, el precio del boleto especial será de USD 150, un aumento de más de 1,000% frente a la tarifa estándar de USD 12,90, según datos confirmados por la cadena deportiva ESPN. Si bien esta cifra expresa el porcentaje estimado oficialmente, los usuarios deben consultar la base de cálculo proporcionada por las autoridades si la tarifa regular varía en el momento del evento.

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La sección de NJ Transit en Penn Stationestará restringida para viajeros que no cuenten con boleto del Mundial durante 4 horas antes y 3 horas después de cada partido, según reportó el medio CBS Sports. Las autoridades señalaron que quienes utilicen el tren fuera de estos horarios deberán prever rutas alternativas, ya que el acceso priorizará el flujo de aficionados hacia el estadio.

El precio del boleto especial de tren entre Penn Station y el MetLife Stadium sube a 150 dólares por trayecto, un aumento de más de 1,000% respecto a la tarifa habitual durante la Copa Mundial FIFA 2026. (Bloomberg)

¿Qué partidos de la Copa Mundial tendrán mayor impacto en el tránsito local?

El MetLife Stadium albergará encuentros de fase de grupos, octavos de final y la final del torneo, lo que supone un flujo extraordinario de viajeros. Según el calendario oficial de la FIFA, divulgado por el canal Fox News, los partidos programados son:

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13 de junio: Brasil vs. Marruecos (18:00)

16 de junio: Francia vs. Senegal (15:00)

22 de junio: Noruega vs. Senegal (20:00)

25 de junio: Ecuador vs. Alemania (16:00)

27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (17:00)

30 de junio: Octavos de final (17:00)

5 de julio: Octavos de final (16:00)

19 de julio: Final (15:00)

Las fechas del 22 y 30 de junio coinciden con los horarios de mayor flujo laboral, lo que podría agravar la congestión, según advirtieron portavoces de la Autoridad Portuaria citados por el canal Fox 5 NY.

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¿Qué cambia en el acceso al estadio y qué alternativas existen para los asistentes?

El acceso al MetLife Stadium quedará restringido a medios de transporte oficiales. Las autoridades informaron que no habrá estacionamiento general para espectadores en el estadio durante los partidos, según la información publicada en el portal de NJ Transit. Además, buses privados y operadores de chárter no autorizados no podrán realizar servicios de traslado para los eventos, según lo dispuesto por la organización.

Se recomendó a los asistentes evitar servicios de rideshare como Uber o Lyft debido a la saturación esperada y a las posibles demoras. Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, fue clara: “Si no asiste a los eventos, por favor, trabaje desde su casa porque la ciudad estará sumamente congestionada junto con Nueva Jersey”, según recogió el canal Fox News. Además, la funcionaria señaló que se reforzarán las campañas informativas en aeropuertos, alertando sobre la presencia de taxis ilegales y promoviendo el uso de transporte público.

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Solo 40,000 boletos de ida y vuelta estarán disponibles por partido en la ruta Penn Station–MetLife Stadium para el Mundial 2026, según las nuevas restricciones de NJ Transit. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Qué impacto económico y logístico tienen estas medidas para los usuarios?

El incremento del boleto ferroviario a $150 representa un aumento importante respecto al precio regular, lo que puede disuadir a quienes no asistan a los partidos de utilizar el tren, según análisis del medio CBS Sports. La restricción en la venta de boletos y el cierre temporal de accesos en Penn Station afecta a los trabajadores y residentes que emplean diariamente este trayecto.

Las autoridades prevén que la saturación en terminales y el incremento en la demanda puedan generar demoras y cambios en los patrones de movilidad habitual. Según portavoces de NJ Transit, el objetivo principal es garantizar la seguridad y el flujo controlado de viajeros durante los encuentros, mientras que el acceso a información actualizada será facilitado a través de canales institucionales y redes sociales oficiales.

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¿Cómo se preparan las autoridades y qué recomendaciones han dado a la población?

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y NJ Transit desplegarán operativos especiales de seguridad, coordinación y comunicación para evitar incidentes y canalizar el flujo de personas. Voceros institucionales recomiendan planificar con anticipación, adquirir boletos de transporte con suficiente antelación y consultar los avisos oficiales para evitar contratiempos, como informaron el canal Fox News y el portal CBSSports.com.

Kathryn Garcia enfatizó la complejidad prevista para los trayectos en días de partido: “El ir y venir será complicado”, advirtió la funcionaria en conferencia de prensa citada por el canal Fox 5 NY. Además, se incrementará la presencia de personal para orientar a los viajeros y prevenir situaciones de saturación.

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El acceso a la sección de NJ Transit en Penn Station quedará restringido a los poseedores de boletos especiales del Mundial desde cuatro horas antes hasta tres horas después de cada encuentro. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué deben anticipar los residentes y trabajadores durante el Mundial 2026?

Los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey deberán prever alteraciones en su rutina diaria, especialmente en los días de partido del Mundial. La recomendación de teletrabajo aplica principalmente a quienes no tienen previsto acudir a los estadios, con el objetivo de reducir la presión sobre el transporte público y las rutas principales.

El acceso a información actualizada sobre horarios, rutas y restricciones estará disponible en los portales de la Autoridad Portuaria y NJ Transit. Se aconseja a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones y consultar frecuentemente los canales oficiales antes de planificar sus desplazamientos.

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¿Qué se puede esperar para el resto del torneo y cómo se gestionarán futuros eventos?

Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey ajustarán los dispositivos de control y acceso conforme avance el torneo y según la demanda observada en las primeras jornadas, como indicaron representantes de NJ Transit en entrevistas reproducidas por la cadena deportiva ESPN. Se prevé que la experiencia adquirida permita afinar la gestión en eventos de gran escala a futuro.

La colaboración entre agencias de transporte, entidades de seguridad y organizadores del Mundial será fundamental para minimizar las afectaciones y garantizar la movilidad segura de los miles de asistentes y residentes.