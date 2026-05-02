Estados Unidos

Por qué está subiendo el precio de la gasolina en EE.UU. y cuánto podría costar este mes según expertos

Los consumidores enfrentan valores elevados tras el aumento del precio del petróleo por el conflicto en el Estrecho de Ormuz, así como por efectos estacionales y ajustes reglamentarios que afectan la oferta y la producción nacional

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El precio promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los 4.43 USD por galón, según datos de la AAA de mayo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Estados Unidos atraviesa un período de marcada volatilidad, con incrementos que han captado la atención de consumidores y analistas. Este viernes, el promedio nacional por un galón de gasolina regular alcanzó los 4.43 USD, lo que representa un aumento de 9 centavos respecto al día anterior, según informó la AAA. El fenómeno no es aislado ni pasajero: se trata de un repunte que sitúa los valores en niveles no registrados en varios años y que afecta tanto a conductores particulares como a sectores productivos.

El principal motor de esta escalada se encuentra fuera de las fronteras estadounidenses. Uno de los factores globales más determinantes ha sido el conflicto en Medio Oriente, especialmente las tensiones con Irán y el bloqueo o cierre del Estrecho de Ormuz. Este estrecho constituye un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo; aproximadamente el 20% del crudo global transita por allí. Cualquier interrupción en este corredor eleva los precios internacionales del petróleo, que han superado los 100 USD por barril. La sensibilidad de los mercados ante la posibilidad de un desabasto se traduce, casi de inmediato, en aumentos en el precio final de la gasolina en Estados Unidos.

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El contexto internacional se combina con factores internos que, de manera cíclica, impulsan los valores al alza. El mes de mayo marca el inicio de la llamada “temporada de viajes de verano”. En estos meses, la demanda de gasolina se incrementa considerablemente porque millones de estadounidenses se desplazan por carretera para vacaciones y actividades recreativas. Este patrón estacional ejerce presión sobre la oferta y contribuye a que los precios suban de forma anticipada y sostenida.

A este fenómeno se suma la transición anual a la “mezcla de verano”. Durante la primavera, las refinerías estadounidenses cambian la composición de la gasolina para cumplir con regulaciones ambientales más estrictas, lo que supone un proceso más costoso de producción. Esta mezcla, diseñada para reducir la contaminación y el esmog en climas cálidos, encarece los costos de refinación y, por ende, se traslada al consumidor a través de precios mayores en el surtidor. El cambio coincide, además, con periodos de mantenimiento en las refinerías, lo que puede reducir temporalmente la oferta disponible y aumentar la volatilidad del mercado.

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Particularidades de California: impuestos, regulaciones y crisis de refinerías

(Imagen Ilustrativa Infobae)
California reporta el precio más alto del país, con 6.09 USD por galón, impulsado por altos impuestos y regulaciones estatales específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de California, el impacto de estos factores se multiplica debido a una serie de condiciones propias del estado. California mantiene los impuestos más altos del país sobre el combustible, con una carga fiscal que ronda los 0.90 USD por galón al sumar el impuesto especial estatal, tarifas de programas climáticos como el “Cap-and-Trade” y el Estándar de Combustibles de Bajo Carbono (LCFS), y el impuesto federal. Adicionalmente, el estado exige el uso de una fórmula especial de gasolina denominada California Reformulated Gasoline (CaRFG), más cara de producir y que limita la capacidad de importar gasolina de otras regiones de Estados Unidos en caso de escasez.

Este aislamiento del mercado se ha visto agravado por el cierre de refinerías clave, como las de Phillips 66 en Los Ángeles y Valero en Benicia, lo que ha eliminado cerca del 20% de la capacidad de refinación de California en 2026. Estos cierres, sumados a los mantenimientos estacionales, han reducido drásticamente la oferta local, empujando los precios a máximos históricos. Por esto, California suele encabezar la lista de los estados con la gasolina más costosa del país.

Cifras actuales y diferencias estatales en el precio de la gasolina

De acuerdo con los datos más recientes de la AAA al 2 de mayo de 2026, el precio promedio nacional se ubica en 4.43 USD por galón, tras haber aumentado aproximadamente 27 centavos en la última semana. Los estados con precios más elevados son California, con un promedio de 6.09 USD por galón, seguida de Hawái (5.64 USD) y Washington (5.30 USD). Estas diferencias reflejan tanto los factores impositivos y regulatorios como las particularidades logísticas y de suministro de cada estado.

Proyecciones de precios para mayo de 2026 según expertos y organismos oficiales

gasolina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las proyecciones de expertos para mayo de 2026 estiman que el promedio nacional de la gasolina podría ubicarse entre 4.50 USD y 5.00 USD por galón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proyecciones para el resto de mayo varían en función de la evolución de los eventos internacionales. Si las tensiones en el Estrecho de Ormuz se mantienen, los modelos predicen que el promedio nacional podría situarse entre 4.50 USD y 5.00 USD por galón. Plataformas de mercados de predicción como Robinhood y Kalshi reflejan expectativas de que el precio supere los 4.80 USD hacia finales del mes.

No obstante, algunos expertos señalan que si las negociaciones diplomáticas con Irán prosperan y se logra reabrir el flujo del Estrecho, los precios podrían estabilizarse o incluso descender rápidamente durante el verano. El Tesoro estadounidense proyecta que, en un escenario de distensión, los precios podrían retornar a niveles cercanos a los 3.00 USD por galón en cuestión de semanas.

Riesgos y factores que pueden influir en la evolución de los precios

El principal riesgo sigue siendo la posible prolongación o agravamiento del conflicto en Medio Oriente, especialmente si el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz persiste. La Administración de Información de Energía (EIA) advierte que, incluso si se resuelve la crisis, la baja en los inventarios podría prolongar la inestabilidad y los precios altos durante meses. También influyen otros factores como interrupciones inesperadas en la producción, huracanes que afecten las refinerías o cambios drásticos en la demanda interna. El mercado de la gasolina en Estados Unidos, por tanto, permanece en una situación de alta sensibilidad ante el menor cambio en el escenario internacional o en las condiciones de oferta y demanda locales.

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