Ordenan la detención sin fianza para el sospechoso del asesinato de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida

El juez de Florida ordena detención sin fianza para Hisham Abugharbieh, principal sospechoso del doble homicidio en la Universidad del Sur de Florida (Google Maps)

Un juez de Florida ordenó este martes que Hisham Abugharbieh, un exestudiante universitario de 26 años, permanezca bajo detención sin derecho a fianza tras ser acusado por el asesinato de dos alumnos de posgrado de la Universidad del Sur de Florida. La medida se dictó después de que un equipo especial lo arrestara en la vivienda de sus padres, aún mientras la comunidad universitaria procesaba la desaparición y muerte de las víctimas, según informó The Associated Press.

Además de la reclusión preventiva, el juez del condado Hillsborough, Logan Murphy, prohibió a Abugharbieh establecer contacto con los testigos o familiares de las víctimas. El principal cargo que enfrenta es el de doble homicidio en primer grado con arma blanca.

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La investigación revela que Abugharbieh transportó cajas al compactador de basura, donde hallaron pertenencias y prendas ensangrentadas de una de las víctimas (Facebook)

La investigación señala la posible aplicación de la pena de muerte, una condena prevista por la ley de Florida para delitos de asesinato en primer grado si el jurado así lo recomienda o los fiscales la solicitan; hasta el momento, la fiscalía no ha confirmado si buscará ese castigo, según registros judiciales del condado citados por NBC Miami.

Los estudiantes asesinados y la secuencia de los hechos según la investigación oficial

Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de veintisiete años y originarios de Bangladesh, eran estudiantes de doctorado en la Universidad del Sur de Florida y, de acuerdo con un pariente, estaban considerando contraer matrimonio antes de su desaparición el 16 de abril. Limon compartía un complejo de apartamentos extramuros con Abugharbieh y otro colega.

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Las víctimas Zamil Limon y Nahida Bristy, estudiantes de doctorado de origen bangladesí, desaparecieron el 16 de abril en Tampa, Florida (FOX 13 Tampa Bay)

La búsqueda se aceleró tras la localización del cuerpo de Limon el viernes 24 de abril bajo un puente. El reporte de la fiscalía detalla que el cadáver presentaba múltiples puñaladas y aparentaba estar atado.

Posteriormente, el domingo, Oficina del Sheriff del Condado Hillsborough halló otro cuerpo en un canal cercano; en ese momento, no se había confirmado la identidad de la segunda víctima.

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La investigación empleó datos de localización de celulares y lectores automáticos de matrículas para reconstruir el recorrido del automóvil de Abugharbieh junto con el teléfono móvil de Limon. Esa información guió a los detectives hasta la zona del hallazgo y posibilitó la detención del sospechoso.

Abugharbieh consultó a ChatGPT sobre las consecuencias de arrojar cuerpos en un basurero, evidenciando posible premeditación mediante el uso de inteligencia artificial (Google Maps)

Durante las entrevistas posteriores a la desaparición, los detectives notaron que Abugharbieh tenía el meñique vendado, pese a que negó cualquier vínculo con los hechos. La fiscalía expuso que, según narró un tercer residente, la noche del 16 de abril Abugharbieh utilizó un coche para trasladar cajas de cartón de su habitación al compactador de basura. Allí, los agentes recuperaron la cartera, gafas, credencial universitaria y prendas ensangrentadas de Limon.

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En un cateo posterior autorizado judicialmente, la policía halló rastros de sangre desde la cocina hasta el dormitorio de Abugharbieh, y una mancha que había traspasado la alfombra de esa habitación. En la habitación de Limon se localizaron también la credencial universitaria y tarjetas de Bristy.

Elementos digitales y antecedentes en la conducta del sospechoso

La investigación destacó entre las pruebas que, días antes de desaparecer los estudiantes, Abugharbieh consultó a ChatGPT sobre las posibles consecuencias de arrojar un cuerpo humano embolsado a un basurero. Este hallazgo llama la atención de los fiscales, ya que evidencia una posible premeditación y el uso de inteligencia artificial en la búsqueda de información relevante para la comisión del delito.

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Según el informe de la fiscalía, el asistente de inteligencia artificial identificó la consulta como peligrosa y así se lo hizo saber al usuario.

La fiscalía no ha confirmado si solicitará la pena de muerte, aunque la ley de Florida prevé esta condena para homicidio en primer grado con arma blanca (AP)

Durante la audiencia, Abugharbieh no compareció en persona. Jennifer Spradley, defensora pública asignada, informó que la oficina no emitiría declaraciones mientras continúan las diligencias, según confirmó The Associated Press.

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Panorama judicial y contexto de seguridad universitaria

Abugharbieh enfrenta dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con arma blanca, un delito que, conforme a la legislación de Florida, puede conllevar la pena de muerte si lo solicita la fiscalía y el jurado lo respalda. Hasta el momento, no se ha anunciado si se buscará la condena máxima.

Las autoridades locales han implementado revisiones en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y reforzado la vigilancia en residencias estudiantiles del área de Tampa, particularmente por la preocupación entre la comunidad internacional de posgrado de la Universidad del Sur de Florida.

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El uso de datos de localización de celulares y lectores de matrículas permitió a los investigadores reconstruir el recorrido y localizar al sospechoso (FOX 13 Tampa Bay)

Los investigadores fundamentaron su acusación en pruebas materiales: rastros de sangre en el apartamento, el hallazgo de pertenencias de las víctimas en el compactador de basura y las actividades digitales del sospechoso antes de los crímenes. Se resalta que estos elementos son centrales en el avance de la causa, especialmente por el tratamiento del uso de herramientas tecnológicas como indicios en casos criminales de alto perfil.

La identificación definitiva del cuerpo hallado el domingo y la definición de la fiscalía respecto a la posible pena de muerte siguen pendientes mientras el proceso continúa bajo estricta observación mediática y judicial.

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