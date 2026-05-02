Estados Unidos

Miami-Dade aplicará multas de USD 225 a quienes pasen autobuses escolares detenidos

La medida entrará en vigencia a partir del 4 de mayo. Tiene como objetivo prevenir accidentes y proteger a los niños durante la subida y bajada del transporte escolar

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Un autobús escolar amarillo con franjas negras y ventanas oscuras. Una señal de stop roja extendida en el lateral. Se distingue un edificio blanco al fondo
Las autoridades de Miami-Dade reactivan el programa de multas para conductores que sobrepasan autobuses escolares detenidos, reforzando la seguridad vial local (Telemundo )

Las autoridades del condado Miami-Dade anunciaron la reactivación del programa de multas para conductores que sobrepasan autobuses escolares detenidos, una política dirigida a reforzar la seguridad vial tras un año de suspensión por errores en su implementación anterior. Con el relanzamiento programado para el lunes 4 de mayo, el sistema sumará nuevas garantías para los conductores y un período de advertencia, según informaron fuentes oficiales.

La decisión de reiniciar el programa se basa en cifras oficiales: de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad de Florida citados por funcionarios del condado, cada año se producen aproximadamente 40 millones de infracciones de este tipo en Estados Unidos, y en Florida se reportan en promedio más de 8.000 casos por día.

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Este volumen llevó a las autoridades a destacar que la vigilancia tecnológica busca prevenir accidentes que pueden afectar a niños en su trayecto escolar.

El nuevo sistema incorpora inteligencia artificial

A diferencia de la versión suspendida en abril del año pasado, la nueva iniciativa incorpora cámaras mejoradas en unos 900 autobuses escolares, con cuatro dispositivos en el interior y cinco en el exterior, suministrados por la empresa tecnológica Bus Patrol.

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Steve Randazzo, representante de la compañía, detalló: “Solo el video de las posibles violaciones que cumplan con los criterios de la oficina del sheriff serán enviadas y evaluadas de manera independiente... además habrá un sistema de apelación.

Una cámara de seguridad domo blanca y negra está montada en un techo de color claro. Abajo hay un panel blanco y a la derecha una correa naranja colgando
Cerca de 900 autobuses escolares en Miami-Dade contarán con nueve cámaras para capturar infracciones en tiempo real con evidencia audiovisual (Telemundo )

Todas las quejas de citaciones tendrán la oportunidad de ser escuchadas durante una audiencia”.

Randazzo subrayó que el sistema está conectado a una cámara principal operada con inteligencia artificial, que es 30% más exacta que una persona y capaz de detectar conductores imprudentes a través de ocho sendas de tráfico.

Un hombre con saco azul y camisa celeste apunta hacia el techo de un autobús escolar amarillo del distrito Miami-Dade, bajo un cielo claro
El problema de los conductores que sobrepasan autobuses escolares afecta a nivel nacional, alcanzando unos 40 millones de infracciones anuales en Estados Unidos según cifras oficiales (Telemundo )

También señaló que la información de las placas de autos que no se detienen se captura cuando el autobús activa sus luces intermitentes y la señal de alto, precisó al medio Telemundo 51.

Las multas, el procedimiento y las garantías para los conductores

El renovado programa impone una multa de USD 225 para quienes sean captados sobrepasando a un autobús escolar detenido. Los infractores dispondrán de 60 días para pagar o impugnar la sanción ante la corte, según confirmaron portavoces del distrito. Durante los primeros 14 días desde la reactivación del sistema, funcionará un período de advertencia para que los automovilistas se familiaricen con el procedimiento.

Las autoridades escolares sostienen que la protección de los niños “depende de todos” e informan que el programa renovado introduce mayor transparencia y garantías para los conductores. La comunidad dispone de una línea de atención pública para consultas y reclamos: 1-877-504-7080, según la oficina del alguacil.

Los antecedentes y la suspensión del programa anterior

La Sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero Stutz, suspendió el sistema de citaciones en abril del año pasado, después de detectar errores en la emisión de multas a conductores que sí respetaron la norma. “Se detectaron errores inaceptables en las citaciones, como números de multa incorrectos y montos equivocados”, explicó Stutz a Telemundo 51 al justificar la medida.

Oficial femenina en uniforme marrón de seguridad hablando a un micrófono, con otros agentes y un autobús escolar amarillo detrás
La sheriff Rosie Cordero Stutz afirmó que el programa busca evitar errores y multar solo a quienes no paren ante el autobús escolar (Telemundo )

La versión mejorada busca eliminar esas fallas y garantizar que las sanciones solo alcancen a verdaderos infractores, basando cada caso en pruebas audiovisuales validadas por la oficina del sheriff y permitiendo el derecho a audiencia.

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