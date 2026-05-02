Estados Unidos

La diócesis de Oakland anunció el cierre de 13 parroquias en East Bay

El comunicado oficial indica que los templos afectados deberán ser clausurados de manera progresiva y las comunidades integradas a otras iglesias, en medio de un proceso de reestructuración impulsado por diversos desafíos estructurales

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Vista exterior de la Catedral de Cristo la Luz, con una imponente fachada de vidrio curvada y paneles de concreto. Un árbol de tronco oscuro se ve en primer plano
Siete de las parroquias que cerrarán se encuentran en Oakland y seis en otras ciudades de East Bay, como Alameda, Fremont y Walnut Creek (ABC7 Eyewitness News )

Miles de fieles católicos de la región de East Bay, en California, recibieron la noticia de que 13 parroquias cerrarán sus puertas como parte de una reestructuración anunciada por la Diócesis Católica de Oakland.

La medida responde a una combinación de factores —menor asistencia a misa, falta de sacerdotes, caída en las inscripciones escolares y dificultades económicas que arrastran desde hace años—, agravados por la escasez de vocaciones y una base de feligreses que envejece, según ha explicado el obispo Michael Barber.

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El proceso genera incertidumbre y tristeza entre quienes consideran su parroquia un segundo hogar, de acuerdo con la cobertura publicada por la cadena local ABC7 News y la televisora local KTVU.

Qué iglesias cierran y dónde

La lista de parroquias impactadas incluye 7 en Oakland y 6 en otras ciudades de East Bay. Las comunidades afectadas deberán integrarse a otros templos, mientras los párrocos decidirán el futuro de los edificios. Las parroquias son:

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  • Mary Help of Christians, Oakland
  • Our Lady of Lourdes, Oakland
  • Sacred Heart, Oakland
  • St. Andrew Kim Korean Pastoral Center, Oakland
  • St. Augustine, Oakland
  • St. Paschal Baylon, Oakland
  • St. Patrick, Oakland
  • St. Albert the Great, Alameda
  • St. Barnabas, Alameda
  • St. Rose of Lima, Crockett
  • St. Stephen, Walnut Creek
  • Transfiguration, Castro Valley
  • Our Lady of Guadalupe Site at Blacow Road, Fremont

Por qué se cierran estas parroquias

El obispo Barber explicó que la Diócesis Católica de Oakland ya no puede sostener el funcionamiento de todas sus parroquias debido a la escasez de sacerdotes, la baja asistencia, la caída en las inscripciones escolares y las dificultades financieras. La edad promedio del clero aumenta y cada vez hay menos vocaciones.

El proceso, denominado “Mission Alignment Process”, comenzó en 2021 para identificar las comunidades más vulnerables y reorganizar recursos, según información de la cadena internacional EWTN News y el medio local SFist.

Vista exterior de un moderno edificio curvo con fachada de cristal junto a un rascacielos rectangular más alto, rodeados de árboles
El cierre afecta especialmente a la comunidad hispana de East Bay, que depende de las parroquias para servicios en español y actividades sociales y religiosas (ABC7 Eyewitness News )

Sin embargo, el cierre no responde solo a problemas económicos recientes. En 2023, la diócesis se declaró en bancarrota para enfrentar más de 300 demandas por abusos sexuales cometidos por miembros del clero, aunque las autoridades eclesiásticas insisten en que la decisión de cerrar parroquias no se vincula directamente con esos litigios ni con el pago de indemnizaciones recientes.

Cómo afecta a los fieles y a la comunidad hispana

Muchos fieles, como Agatha Leong de la parroquia Saint Barnabas, perciben el cierre como una pérdida emocional. “Pensé que era un rumor, pero después vi la carta del obispo”, relató a la cadena local ABC7 News. Para numerosos residentes que no asisten regularmente a misa, la iglesia representa un punto de referencia en el barrio y una tradición familiar.

El cierre de parroquias afecta con fuerza a los hispanos, que representan una parte importante de la base en East Bay. Las parroquias ofrecen servicios en español, apoyo social y actividades comunitarias.

Un grupo de hombres con vestimenta clerical y gafas mira hacia abajo, leyendo documentos en sus manos. Un hombre de piel oscura está en primer plano
El caso de Oakland refleja una tendencia nacional en la Iglesia católica estadounidense: menos vocaciones, envejecimiento de fieles y cierre de parroquias tradicionales (Captura de video)

El traslado forzado a otras iglesias puede dificultar la integración, sobre todo para personas mayores o con movilidad limitada.

El obispo Michael Barber instó a las parroquias receptoras a acoger con generosidad a los nuevos fieles: “Abran su corazón, hagan espacio no solo en los bancos, sino en las actividades parroquiales. Todos somos uno en Cristo”, manifestó en su comunicado citado por la televisora local KTVU.

Qué ocurrirá ahora y cuáles son los próximos pasos

El futuro de los edificios religiosos quedará en manos de los párrocos y de la administración diocesana. Por ahora, la diócesis garantiza que todos los fieles tendrán un lugar donde congregarse y practicar su fe. El proceso de cierre será gradual y las autoridades planean acompañar a las comunidades durante la transición.

El caso de Oakland refleja una tendencia nacional en Estados Unidos, donde muchas diócesis enfrentan desafíos similares: menos sacerdotes, fieles envejecidos y recursos limitados. El impacto sobre la comunidad hispana es un signo de los cambios que atraviesa la Iglesia católica, tradicional pilar para inmigrantes y familias de origen latino.

La noticia generó reacciones de sorpresa y tristeza, pero también llamados a mantener la unidad y la fe, aunque sea en nuevos espacios. Como sintetizó un feligrés entrevistado por SFist, el reto será “seguir siendo iglesia, más allá del edificio”.

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