Estados Unidos

El Bronx enfrenta críticas por el plan de ampliar la autopista central ante denuncias de salud pública

Residentes y organizaciones rechazan la propuesta del gobierno de Nueva York para expandir la autopista principal, y alertan sobre posibles aumentos en enfermedades respiratorias y efectos ambientales

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Tráfico de vehículos en una carretera con múltiples carriles y señalización aérea. Se ven coches, un camión, árboles y un bordillo
La expansión de la Cross Bronx Expressway en Nueva York genera controversia por riesgos ambientales y de salud pública (Telemundo )

Las autoridades de Nueva York avanzan con una propuesta para expandir la Cross Bronx Expressway, una autopista que atraviesa el Bronx y que desde hace décadas afecta la vida de miles de familias. El plan, impulsado por la gobernadora Kathy Hochul y el Departamento de Transporte de Nueva York, pretende modernizar un tramo clave, pero enfrenta la resistencia de residentes, líderes políticos y organizaciones comunitarias que denuncian consecuencias para la salud y el ambiente.

El proyecto, calculado en USD 900 millones, busca sumar carriles de seguridad y renovar puentes entre Boston Road y Roosevelt Avenue. Vecinos de viviendas públicas cercanas relataron que ya viven con altos niveles de ruido y contaminación y alertaron sobre la tasa de asma infantil más elevada del estado de Nueva York, según la emisora hispana Telemundo 47 y el medio local BX Times.

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Qué está pasando con la autopista Cross Bronx

Funcionarios estatales proponen ampliar la autopista en zonas densamente pobladas, lo que ha encendido la alarma entre quienes habitan complejos como Bronx River Houses. “No podemos dormir. El humo y el ruido entran a la casa aunque intentemos sellar las ventanas”, contó una vecina a Telemundo 47.

Un mapa de carreteras del Bronx que muestra la Cross Bronx Expressway, Boston Road, West Farms, Rosedale Avenue y parte del Bronx River Parkway
Un mapa ilustra la compleja red de carreteras en el Bronx, Nueva York, mostrando rutas principales como la Cross Bronx Expressway, Boston Road y la Avenida Rosedale (Telemundo )

La preocupación también se extiende al estado del aire y del agua, sobre todo porque, según la organización ambiental Bronx River Alliance, el Bronx tiene una de las tasas de enfermedades respiratorias más altas de Nueva York.

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El Departamento de Transporte de Nueva York sostiene que la obra es necesaria para mejorar la seguridad vial y descongestionar el tráfico. Los residentes y activistas consultados por BX Times aseguran que la expansión solo agravará los problemas preexistentes y pondrá en riesgo a las comunidades más vulnerables.

Quiénes se oponen y por qué

La asambleísta Emerita Torres y el senador Luis Sepúlveda presentaron la ley Stop Highway Community Harm Act (Ley para detener los daños a la comunidad en las carreteras). El texto del proyecto busca impedir que el Estado amplíe autopistas a menos de 60 metros de viviendas públicas o en barrios con altos índices de asma. “Queremos proteger la salud de los niños y adultos mayores del Bronx”, explicó Torres a Telemundo 47.

Vehículos moviéndose en una autopista de varios carriles, incluyendo un SUV blanco, una furgoneta blanca y un camión cisterna. Se ve una señal de límite de 50 mph
El proyecto de modernización de la Cross Bronx Expressway requiere una inversión de USD 900 millones para sumar carriles y renovar puentes clave (Telemundo )

Organizaciones como Bronx River Alliance y Youth Ministries for Peace and Justice respaldan la iniciativa. Coinciden en que sumar carriles o acercar más la carretera a las viviendas solo traerá daños adicionales. BX Times informa que la calidad de vida de más de 64.000 residentes de viviendas públicas podría verse aún más comprometida si la expansión sigue adelante.

Testimonios de quienes viven el problema

Vecinos latinos y afroamericanos del Bronx describieron el impacto diario de la autopista. “El Bronx tiene el nivel de asma más alto en el estado de Nueva York”, recordó un residente a Telemundo 47. Una anciana agregó: “Aquí hay muchos que no pueden respirar bien”.

Las familias deben sellar puertas y ventanas para intentar protegerse del humo, aunque no siempre logran descansar en paz.

Dos mujeres conversando en una acera. La mujer de la izquierda lleva un blazer rojo y la de la derecha una chaqueta roja y gafas, con vehículos estacionados detrás
Residentes y activistas locales advierten que la ampliación de la autopista agravaría la contaminación y el ruido en zonas densamente pobladas (Telemundo )

Un activista consultado por BX Times y Bronx River Alliance advirtió que la expansión perjudicaría aún más a quienes ya padecen enfermedades respiratorias y limitaría el acceso a espacios verdes. Además, la cercanía de la obra al río Bronx representa una amenaza para los proyectos de recuperación ambiental.

Qué responde el Estado y cómo sigue el proceso

El Departamento de Transporte de Nueva York insiste en que la modernización es necesaria y que se analizarán varias alternativas. “Queremos quedarnos con la propuesta que cause menos daño a la comunidad”, indicó un portavoz estatal.

Un camión blanco con el logo 'UNFI' en el remolque avanza por una autopista con otros camiones, furgonetas y coches, bajo un puente
Múltiples camiones, furgonetas y coches transitan una autopista de varios carriles bajo un puente, reflejando el intenso flujo vehicular diurno. (Telemundo )

El gobierno promete un proceso de revisión ambiental y la posibilidad de que los vecinos participen antes de tomar una decisión final.

La ley Stop Highway Community Harm Act continúa su trámite en comisiones legislativas. El senador Luis Sepúlveda explicó que el texto debe pasar aún por varios comités antes de ser votado. Mientras tanto, el gobierno federal debe pronunciarse sobre las propuestas presentadas, que incluyen opciones menos invasivas.

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