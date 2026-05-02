Alerta por ola de calor récord en Miami: temperaturas y sensación térmica históricas este fin de semana

El sur de Florida enfrenta una ola de calor récord, con Miami bajo alerta tras temperaturas y sensaciones térmicas históricas

El sur de Florida se enfrenta a una situación excepcional: una ola de calor récord en Miami ha motivado la emisión de alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), ante temperaturas y sensaciones térmicas históricas que superan lo habitual para esta época del año. Las autoridades meteorológicas han advertido sobre el riesgo que representa este episodio de calor extremo, en especial durante el primer fin de semana de mayo de 2026. El fenómeno, que afecta a toda la región sur del estado, ha llevado a que se tomen medidas precautorias y se inste a la población a mantenerse informada y protegida.

Las alertas meteorológicas se activaron al registrarse valores térmicos cercanos a los récords históricos, con una sensación térmica que puede resultar peligrosa para la salud. El Servicio Meteorológico Nacional subrayó la importancia de prestar atención a los avisos, ya que las condiciones climáticas previstas pueden poner en riesgo a niños, personas mayores y quienes realizan actividades al aire libre. El llamado de las autoridades es claro: evitar la exposición prolongada al sol y priorizar la hidratación.

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El pronóstico para el fin de semana anticipa condiciones inusualmente calurosas y húmedas, con temperaturas y sensaciones térmicas propias del verano. El sábado, 2 de mayo, se perfila como el día más caluroso del año hasta el momento. Las temperaturas máximas oscilarán entre 31°C y 35°C, con posibilidades de igualar o superar récords anteriores para el mes de mayo. Se espera que la humedad incremente el índice de calor (heat index), es decir, cerca o por encima de los 38°C, especialmente en áreas del este como West Palm Beach. Las condiciones previstas son de cielo mayormente soleado, ambiente húmedo y vientos moderados, lo que puede intensificar la sensación de incomodidad.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas por calor extremo en Miami y recomienda evitar la exposición prolongada al sol

El domingo traerá consigo un cambio significativo en el patrón climático. Se prevé la llegada de un sistema frontal —vaguada o frente frío— que provocará un aumento en la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde. El pronóstico indica un alivio térmico relativo, ya que las temperaturas máximas descenderán a valores entre 26°C y 30°C, aunque la humedad se mantendrá elevada. La probabilidad de precipitaciones alcanza hasta el 90%, lo que podría contribuir a reducir la temperatura ambiente y mejorar las condiciones en la región.

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Durante la semana previa, la evolución de las temperaturas ya marcaba una tendencia ascendente. Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y medios locales, como CBS News Miami, los termómetros comenzaron la semana en la franja media de los (27°C - 29°C) el miércoles, incrementándose gradualmente con el paso de los días. El jueves y el viernes, se anticipaban máximas en torno a los 32°C, y para el fin de semana el pronóstico apuntaba a 33°C tanto el sábado como el domingo. La meteoróloga Lissette González, de CBS News Miami, destacó que estos valores corresponden a los “primeros 90 grados de la temporada”, una señal de que el verano se adelantó en el sur de la Florida.

El comportamiento de las temperaturas mínimas y nocturnas ha aportado cierto alivio en medio del calor diurno. Por las noches y durante la madrugada, los valores descienden hasta situarse entre el rango bajo y medio de los 21°C - 24°C. En zonas como Kendall, se registraron amaneceres con temperaturas de hasta 18°C, según los reportes de González. Esta moderación nocturna resulta fundamental para la recuperación térmica del organismo, especialmente en escenarios de calor extremo.

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El sábado 2 de mayo podría registrar las temperaturas más altas del año, superando los 35°C y generando índices de calor superiores a 38°C (Photo by Giorgio Viera / AFP)

El impacto de este fenómeno no solo se percibe en el ambiente, sino también en la vida cotidiana y la salud de los residentes. Las autoridades insisten en mantener una hidratación adecuada, evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor insolación y buscar refugio en espacios frescos o climatizados siempre que sea posible. Se recomienda prestar especial atención a los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores, así como vigilar síntomas de agotamiento por calor, como mareos, sudoración excesiva o desvanecimientos.

La previsión de lluvias para el domingo y el descenso de temperaturas a inicios de la próxima semana ofrecen una perspectiva de alivio temporal, aunque el episodio actual subraya la necesidad de estar preparados ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes en la región. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia y actualiza sus advertencias para que la población actúe con responsabilidad y reduzca los riesgos asociados a esta ola de calor sin precedentes.

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