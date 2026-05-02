Nueva York aprobó un paquete de leyes para informar sobre vacunación en escuelas públicas

Nueva York lanza una campaña informativa sobre vacunas en escuelas públicas tras el aumento de brotes de enfermedades prevenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York aprobó un paquete legislativo que exige a las escuelas públicas entregar información clara y accesible sobre inmunización a todas las familias. La iniciativa surge ante el descenso en la vacunación infantil y el crecimiento de la desinformación, en un escenario marcado por brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión, que obligan a una respuesta urgente de las autoridades sanitarias.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, señaló que la ciudad toma el liderazgo ante la falta de respuestas federales y enfoca sus esfuerzos en la educación y el acceso para proteger la salud pública. El nuevo marco no agrega vacunas obligatorias ni modifica los requisitos de ingreso escolar, pero sí refuerza la obligación de informar y acompañar a los padres.

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El propósito central es revertir la tendencia negativa en la inmunización y asegurar que todas las familias conozcan dónde y cómo vacunar a sus hijos de manera segura, de acuerdo a voceros oficiales y la cobertura de el canal local ABC7NY.

Qué cambia con la nueva ley en Nueva York

Las escuelas públicas, junto con el Departamento de Salud, deberán entregar materiales informativos tanto en formato digital como impreso. Los contenidos explicarán, en términos sencillos:

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El mecanismo de acción de las vacunas

Los beneficios individuales y colectivos de la vacunación

Los puntos de acceso y requisitos para cumplir con el calendario escolar

La campaña educativa, prevista para lanzarse antes del inicio del ciclo lectivo, pondrá énfasis en los barrios con menores tasas de inmunización y priorizará la claridad, la traducción a diversos idiomas y la adaptación cultural de los materiales.

Por qué surge esta iniciativa ahora

El paquete legislativo se presenta tras la advertencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia sanitaria federal de Estados Unidos, sobre la baja en la cobertura de vacunas en niños de jardín de infantes.

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Además, los recientes brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión en decenas de estados, junto con señales contradictorias del gobierno federal, provocaron una reacción local para defender la salud pública.

Los materiales educativos explicarán los beneficios de la vacunación y los requisitos para cumplir con el calendario escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concejal Shekar Krishnan expresó a través de un comunicado oficial: “El Concejo está haciendo el trabajo que Donald Trump se niega a hacer: combatir la desinformación y facilitar el acceso a las vacunas”.

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Quiénes recibirán la información y de qué forma

La legislación garantiza el envío de materiales y el acompañamiento, especialmente a:

Familias con barreras idiomáticas

Hogares con poco acceso a servicios médicos

Comunidades con tasas bajas de vacunación

Padres de estudiantes de todos los niveles, desde tres-K hasta secundaria

Estos grupos recibirán materiales impresos y digitales, información sobre clínicas gratuitas o de bajo costo y asistencia para navegar el proceso de vacunación escolar.

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Cuándo y cómo se implementará

La distribución de materiales y el despliegue de la campaña informativa serán concretados antes del próximo ciclo escolar. El Departamento de Salud coordinará junto al Departamento de Educación para cubrir todos los establecimientos públicos y reforzar la difusión en los barrios prioritarios.

El Departamento de Salud y el Departamento de Educación coordinarán la entrega de información antes del próximo ciclo escolar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, continuará la campaña “Pregunte, infórmese, vacune”, que ya destinó fondos municipales para difundir mensajes sobre la importancia de la inmunización infantil.

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Qué impacto buscan las autoridades

El Concejo espera que la información clara, accesible y culturalmente adaptada incremente la cobertura de vacunación y reduzca los brotes de enfermedades prevenibles. El objetivo principal es restaurar la confianza de los padres y fortalecer la relación entre escuelas, familias y servicios de salud.

Julie Menin declaró: “Cuando Washington da un paso atrás, Nueva York da un paso adelante”. La ciudad basa su estrategia en la educación y el acceso como herramientas para la protección de las generaciones futuras.

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