Un empleado de Taco Bell en Florida disparó a unas clientas porque usaron un vaso de agua para servirse gaseosa

La persona implicada permanece bajo custodia y enfrenta cargos por agresión agravada luego del evento registrado cerca del mediodía, en una sucursal de la ciudad de West Palm Beach durante una discusión en el área de atención

Un empleado de Taco Bell en West Palm Beach, Florida, disparó contra tres clientas después de una discusión iniciada por un vaso de agua. El incidente tuvo lugar cerca del mediodía, el lunes 28 de abril, en la sucursal ubicada en la intersección de Military Trail y 45th Street.

Según los reportes policiales citados por el canal local NBC Miami y el medio estadounidense CBS12, el trabajador, identificado como D’Mari Jy’Quan Patterson, de 20 años, fue detenido y enfrenta cargos por agresión agravada con arma de fuego.

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Testigos del tiroteo en Taco Bell relataron que la situación se agravó rápidamente y que los disparos causaron pánico entre clientes y empleados presentes (X)

Qué motivó el tiroteo en Taco Bell

El conflicto se desató cuando tres clientas pidieron un vaso de agua y, al recibirlo, una de ellas llenó el recipiente con gaseosa. El empleado notó la maniobra y lanzó un reproche. El reclamo encendió una discusión acalorada que, según el informe policial y los testigos consultados por CBS12, escaló hasta el conflicto.

Uno de los presentes grabó el enfrentamiento con su teléfono celular. Las imágenes muestran a Patterson levantando la voz, amartillando el arma y efectuando el primer disparo dentro del restaurante. Una víctima cayó al suelo y otra fue rozada por una bala.

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El incidente ocurrió al mediodía en la sucursal ubicada en la intersección de Military Trail y 45th Street en West Palm Beach, Florida (WPEC)

La tercera clienta logró salir, pero Patterson la siguió y disparó de nuevo tras romper una ventana, según NBC Miami.

Patterson quedó arrestado poco después y permanece bajo custodia, acusado de tres cargos de agresión agravada con arma de fuego.

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Después del tiroteo, las víctimas salieron del restaurante por sus propios medios y acudieron a un hospital cercano, donde recibieron atención médica por lesiones leves. Los investigadores recopilaron testimonios y revisaron grabaciones de seguridad para reconstruir la secuencia de los hechos.

Cómo se desarrolló la respuesta policial

Tras el tiroteo, Patterson llamó al 911 y afirmó que un cliente había saltado detrás del mostrador, lo que lo llevó a sacar el arma y disparar porque temía que las clientas estuvieran armadas e intentaran atacarlo.

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D’Mari Jy’Quan Patterson, empleado de veinte años de Taco Bell, fue arrestado tras disparar contra tres clientas (NBC Miami)

Según la policía, los videos de seguridad y testimonios recogidos no confirmaron la intención de las clientas de saltar tras el mostrador ni la existencia de una amenaza real, por lo que se desestimó la legítima defensa, reportó WLOS.

Las autoridades revisaron las imágenes de las cámaras del local y de los teléfonos de testigos. Patterson quedó detenido el mismo día y luego fue trasladado a la cárcel del condado, donde espera una audiencia judicial.

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El incidente provocó que la sucursal afectada permaneciera cerrada durante la investigación y que algunos vecinos y clientes manifestaran inquietud sobre la seguridad en comercios del área.

La sucursal de Taco Bell en West Palm Beach permaneció cerrada por varias horas mientras la policía recolectaba pruebas y realizaba la investigación (WPEC)

Aunque algunos reportes previos mencionaban el debate sobre la portación de armas entre empleados de locales comerciales, los medios consultados no registraron declaraciones de funcionarios o antecedentes recientes que señalaran una política local sobre este tema en el contexto del caso.

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Por su parte, la cadena Taco Bell colaboró con la investigación y anunció su intención de revisar los protocolos de seguridad en sus locales de la zona. La sucursal afectada reabrió tras la inspección policial.

Qué dijeron los testigos y las fuentes oficiales

Testigos presenciales transmitieron a CBS12 la rapidez con la que se agravó la situación: “Fue muy rápido, de repente escuchamos un disparo y la gente empezó a correr”.

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La policía de West Palm Beach reiteró que las pruebas recolectadas no confirmaron la versión de Patterson sobre un supuesto ataque previo de las clientas. Según el parte policial citado por NBC Miami: “Las cámaras de seguridad no muestran ningún arma ni actitud amenazante por parte de las víctimas”.