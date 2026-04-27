Estados Unidos

El choque de un auto a alta velocidad dejó un muerto y dos personas gravemente heridas en Florida

Las autoridades investigan el incendio y los daños ocasionados en la comunidad de Opa-locka. Luego de que un vehículo, descrito por testigos como un coche de alta gama, impactara y consumiera en llamas a otros automóviles estacionados

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El accidente en la 135th Street de Opa-locka dejó un muerto y dos mujeres en condición crítica tras colisionar a alta velocidad (CBS News)
El accidente en la 135th Street de Opa-locka dejó un muerto y dos mujeres en condición crítica tras colisionar a alta velocidad (CBS News)

Una serie de colisiones a alta velocidad sobre la 135th Street de Opa-locka, Florida, provocó la muerte de un hombre y dejó a dos mujeres en condición crítica la mañana del domingo, luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra varios automóviles estacionados y se incendiara.

Ante esta situación, vecinos y testigos relataron cómo visibilizaron “una bola de fuego” y lo atribuyeron a un problema persistente de exceso de velocidad en esa zona residencial, según información recabada por medios locales como Telemundo 51 y WPLG 10.

Confusión sobre el vehículo y reacción de la comunidad

El accidente, ocurrido poco después de las 7:10 de la mañana en el área de la 2500 NW 135th Street, involucró un auto que algunos testigos describieron como un Corvette color naranja, aunque la policía local inicialmente lo identificó como un Lamborghini.

El impacto no solo consumió el vehículo en llamas, sino que dañó varios autos estacionados, generó una gran cantidad de escombros y, según relataron quienes viven en el lugar, reactivó el temor de la comunidad ante una secuencia continua de incidentes de tránsito graves. Carlos Tapanes, vecino y testigo presencial, detalló en CBS News: “El estruendo y el sonido de vidrios rotos fue inmediato; al salir, encontré una escena de caos”.

Coche destrozado y SUV blanco dañado en calle. Vehículos de emergencia y personal policial y de rescate en la escena, con cinta de seguridad amarilla
El conductor, cuya identidad no ha sido divulgada por la policía de Miami-Dade, fue declarado muerto en el sitio tras ser expulsado del automóvil (CBS News)

Consecuencias del choque y testimonios de los vecinos

La fuerza del choque expulsó al conductor masculino del vehículo, quien fue declarado muerto en el sitio por los rescatistas, información confirmada por la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) a Telemundo 51 y WPLG 10.

Las dos mujeres, que viajaban como pasajeras, permanecen internadas en estado crítico en el Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, luego de haber sido trasladadas en helicóptero de emergencia. James Moyer, residente, recalcó a WPLG 10: “Saqué con mi esposa a una de las chicas. Tenía fracturas y apenas respiraba, luchando por sobrevivir”.

Personal de emergencia traslada un paciente en camilla a un helicóptero médico gris y verde en campo de hierba. Otro helicóptero está detrás
Las dos pasajeras heridas del accidente fueron trasladadas en helicóptero al Ryder Trauma Center, donde permanecen en estado crítico (WPLG 10)

Incendio, daños y antecedentes en la zona

Bloques de humo denso y llamas de hasta “tres metros de altura” se elevaron frente a las viviendas tras el impacto, describió Tapanes ante WSVN. Otros vecinos, como Vivian Medina, confirmaron que el auto pasó zigzagueando y evitó solo por poco los árboles, antes de impactar contra los coches de la calle.

Sentimientos de temor e indignación recorrieron el vecindario. “Ambos autos estacionados aquí ya han sido reemplazados varias veces. Ha habido otros autos destrozados por choques anteriores debido a la velocidad en la 135th”, agregó un vecino a CBS News.

Investigación en curso y preocupación vecinal

La preocupación vecinal está fundada en antecedentes recientes: diversas colisiones han ocasionado daños materiales reiterados en la vía, según relatos publicados por CBS News y WSVN. Tapanes contó que el auto estacionado de su padre amortiguó parcialmente el impacto: “Me salvó la vida otra vez. Si ese vehículo no hubiera estado, el coche habría chocado directamente contra mi casa”.

Restos de un coche ardiendo intensamente con grandes llamas y humo; al fondo, un vehículo de la policía de Miami-Dade con luces intermitentes y escombros
Vecinos de Opa-locka relatan que la colisión convirtió el vehículo en una bola de fuego y avivó temores por exceso de velocidad en la zona (NBC News)

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas. La investigación permanece en manos de la Unidad de Homicidios de Tránsito de Miami-Dade, que mantiene acordonada la zona y hasta el momento no ha determinado la causa exacta del accidente, según los reportes de WSVN y WPLG 10.

Este incidente fatal en Opa-locka, señalado por vecinos como el resultado predecible de un patrón de conducción peligrosa, se suma a una serie de episodios que han dejado vehículos destrozados y, en esta ocasión, una muerte violenta y dos vidas en riesgo crítico.

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