Estados Unidos

El error que puede costarle caro a los jubilados de Estados Unidos y cómo evitarlo

Un número considerable de personas que poseen cuentas de fondos para el retiro enfrenta recargos económicos significativos debido al desconocimiento o dificultad para cumplir con las reglas fiscales actuales

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Un hombre mayor con suéter azul, sentado en una cocina, con la mano en la frente. Sobre la mesa hay una laptop, periódicos, una taza de café y una alcancía.
En 2024, el 7% de los titulares de cuentas IRA en Estados Unidos afrontó multas por no cumplir los retiros mínimos obligatorios establecidos por el IRS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los penalizaciones impuestas a quienes no realizan los retiros mínimos obligatorios (RMD, por sus siglas en inglés) de sus fondos de retiro en Estados Unidos se han consolidado como una de las grandes fuentes de ingresos para el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según un estudio de Vanguard citado por USA Today, solo en 2024, el 7% de los titulares de cuentas IRA en esta entidad falló en cumplir con la normativa, con consecuencias económicas que sumaron colectivamente USD 1.700 millones en sanciones. El promedio de la multa individual alcanzó los USD 1.100.

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Error en los RMD que más caro pagan los jubilados estadounidenses

A diferencia de otros ingresos sujetos a gravámenes, los trabajadores estadounidenses pueden ahorrar de manera diferida en planes 401(k) y cuentas IRA tradicionales, deduciendo las contribuciones de su ingreso gravable durante la vida activa. Sin embargo, la legislación obliga a desembolsar esos fondos en etapas avanzadas para evitar que los impuestos se posterguen indefinidamente, introduciendo así los RMD.

Actualmente, quienes nacieron entre 1951 y 1959 deben comenzar a efectuar sus retiros obligatorios en el año de su 73 cumpleaños. Para las personas nacidas en 1960 o después, el inicio de este mandato fiscal se extiende hasta los 75 años, según las directrices actualizadas del IRS.

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Dos personas mayores revisan la documentación para tramitar la jubilación. (Freepik)
Las penalizaciones del IRS por errores en los RMD generaron USD 1.700 millones en sanciones y una multa promedio de USD 1.100 por contribuyente infractor (Freepik)

En el primer año que aplica la normativa (por ejemplo, quienes cumplen 73 años), el contribuyente dispone hasta el 1° de abril del siguiente año para realizar su primer retiro. A partir del segundo año, los RMD tienen como fecha límite el 31 de diciembre de cada año.

No cumplir con esta obligación conlleva penalizaciones sustanciales: la multa estándar asciende al 25% del monto no retirado. Si el error se corrige en un plazo de hasta dos años, la penalidad puede reducirse al 10%. Por ejemplo, si debía extraer USD 40.000 y solo retiró USD 10.000, el recargo por el faltante de USD 30.000 sería de USD 7.500 bajo la sanción principal, cifra que descendería a USD 3.000 si la omisión se regulariza en el periodo permitido, según The Motley Fool.

Los expertos subrayan que este marco sancionatorio se sostiene tanto por desconocimiento como por la complejidad operativa. Aunque muchas plataformas financieras ofrecen el cálculo automatizado del RMD, el retiro debe ejecutarse manualmente por el titular.

Además, la situación se complica en los casos de múltiples cuentas jubilatorias, situación común entre quienes han cambiado de empleo varias veces. De acuerdo con el IRS, las extracciones requeridas por cada cuenta 401(k) deben hacerse por separado: agruparlas y retirar el total de una sola cuenta no exime de la penalidad para las restantes.

En contraste, los poseedores de varias IRA tradicionales pueden calcular el monto total requerido y cumplir la obligación extrayendo la suma combinada de una sola cuenta, aclaró la normativa oficial.

Hombre leyendo estado de cuenta de jubilación en escritorio de madera con portátil, gráficos financieros y calculadora. Ventana con vista exterior.
El IRS exige un cálculo y retiro separado de los RMD para cada cuenta 401(k), mientras que las IRA tradicionales permiten agrupar el retiro mínimo de varias cuentas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo calcular el retiro mínimo obligatorio

El cálculo del RMD parte del saldo de cada cuenta al 31 de diciembre del año anterior, que se divide por un “factor de expectativa de vida” publicado por el IRS—distinto según el estado civil y la edad del beneficiario, como señaló USA Today.

Existen tres tablas de referencia: la Uniform Lifetime Table, para solteros y cónyuges de edad similar (o que no sean beneficiarios únicos); la Joint Life and Last Survivor Expectancy Table, para cónyuges más jóvenes por más de 10 años; y la Single Life Expectancy Table, para beneficiarios de cuentas heredadas.

Por ejemplo, una persona con USD 1 millón en su plan de retiro a fines de 2025 deberá consultar la Uniform Lifetime Table para conocer la cantidad exacta que debe retirar cada año entre los 73 y los 80 años, adaptando el monto según la evolución anual de su saldo y los factores esperados de longevidad.

Los titulares tienen flexibilidad en la modalidad del retiro: pueden optar por realizar la extracción total al inicio del año o repartirla en pagos mensuales o trimestrales. Esta decisión no afecta la exigencia fiscal central y habitualmente responde a preferencias personales sobre el manejo e inversión de los fondos restantes.

Pareja de adultos mayores sentada en un living. Mesa de centro cubierta con documentos financieros y un portátil. El hombre sostiene una calculadora y la mujer gesticula.
No cumplir con los retiros mínimos obligatorios puede significar multas del 25% sobre el monto no retirado, que se reducen al 10% si el error se corrige en dos años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Excepciones y particularidades en los RMD

Las reglas de RMD no se aplican uniformemente a todas las formas de ahorro jubilatorio. De acuerdo con el IRS, los fondos en Roth IRA y cuentas Roth designadas (incluyendo 401(k) o 403(b) Roth), quedan exentos de retiros obligatorios durante la vida del titular, pero los beneficiarios que heredan estas cuentas sí deben observar las reglas de RMD.

Para quienes participan en planes de empresa como el 401(k), es posible retrasar el inicio del RMD hasta el año en que se retire efectivamente, salvo que el propietario posea más del 5% de la empresa patrocinadora, en cuyo caso no hay deferencia posible.

En el caso de fallecimiento del propietario de una cuenta desde 2020, la ley conocida como SECURE Act obliga a que el saldo total se distribuya entre los beneficiarios en un plazo máximo de 10 años.

Existen excepciones a esta regla, permitiendo un plazo diferente si el destinatario es el cónyuge sobreviviente, un menor de edad, o una persona discapacitada o enferma crónica, o que tenga una diferencia de edad menor a 10 años con el titular. Esta excepción fue confirmada en los documentos oficiales del IRS.

Un hombre mayor analiza su situación económica.
Los fondos ahorrados en Roth IRA y cuentas Roth designadas están exentos de retiros obligatorios durante la vida del titular, aunque los herederos sí deben cumplir reglas de RMD (Freepik)

En conclusión, la administración adecuada de los RMD no solo previene sanciones significativas, sino que garantiza la correcta tributación y utilización de los fondos de retiro según la legislación vigente en Estados Unidos.

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