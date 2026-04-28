El acusado de doble homicidio en Tampa realizó búsquedas en ChatGPT sobre cómo deshacerse de cuerpos

El acusado enfrenta cargos por homicidio tras la recopilación de pruebas digitales y testimoniales en su contra (AP)

Un reciente informe judicial revela que Hisham Abugharbieh, de 26 años, consultó ChatGPT para obtener información sobre cómo deshacerse de un cadáver tres días antes de que dos estudiantes de doctorado de la University of South Florida (USF) desaparecieran.

El hallazgo, divulgado por el medio estadounidense ABC News, expone el uso de inteligencia artificial en el contexto de la planificación de un doble homicidio que llevó a los fiscales a solicitar la detención preventiva del acusado, al considerar que representa un peligro para la sociedad.

PUBLICIDAD

Las autoridades del condado de Hillsborough informaron que los estudiantes, Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años, fueron reportados como desaparecidos el 17 de abril, un día después de haber sido vistos por última vez y antes del descubrimiento del cuerpo de Limon.

La desaparición de dos estudiantes de doctorado conmocionó a la comunidad universitaria en Tampa (Google Maps)

Según consta en la moción de detención previa al juicio, de 23 páginas, el cuerpo de Limon fue hallado el 19 de abril junto a un puente en Tampa, dentro de varias bolsas plásticas negras, desnudo y en avanzado estado de descomposición.

PUBLICIDAD

La oficina forense del condado de Pinellas, Florida, determinó que murió por “múltiples heridas de arma blanca”, presentando profundas laceraciones y lesiones cortopunzantes en el abdomen y la espalda baja.

Sus extremidades mostraban señales de haber estado atadas, y también se observaron cortes en las caderas, lo que habría permitido doblar las piernas para depositar el cuerpo en las bolsas.

PUBLICIDAD

Ambos jóvenes, de origen extranjero, cursaban estudios avanzados y fueron reportados como desaparecidos por un amigo (FOX 13 Tampa Bay)

Las pruebas digitales y físicas detalladas por el equipo de fiscales incluyen historiales telefónicos, compras y registros de actividades en línea. Tres días antes de la desaparición, el 13 de abril, Abugharbieh realizó la siguiente consulta en ChatGPT: “¿Qué sucede si una persona es introducida en una bolsa de basura negra y arrojada a un contenedor?”.

El sistema le advirtió que “eso suena peligroso”, pero Abugharbieh persistió y preguntó “¿cómo podrían descubrirlo?”, de acuerdo al documento judicial citado por ABC News.

PUBLICIDAD

Dos días después, preguntó a ChatGPT si el “VIN” de un automóvil podía ser cambiado digitalmente, y el 17 de abril, de madrugada, consultó si los autos eran inspeccionados en el parque estatal del río Hillsborough.

Esa misma noche, registros de DoorDash indican que recibió un pedido en su apartamento de bolsas de basura, toallitas desinfectantes, ambientador, snacks y gel de baño. Además, ese mes habría adquirido cintas adhesivas, iniciadores de fuego, carbón y combustible a través de Amazon, según la misma moción.

PUBLICIDAD

Registros de entregas a domicilio revelaron la compra de productos de limpieza y bolsas de basura en fechas clave de la investigación (AP Foto/Charles Krupa, Archivo)

Un tercer residente del apartamento informó a investigadores que vio al sospechoso desechar varias cajas de cartón en un compactador de basura entre la noche del 16 y la mañana del 17 de abril. La policía encontró en ese lugar pertenencias de Limon, como su cartera y anteojos, así como ropa ensangrentada y la funda del teléfono de Bristy.

La tarde del 19 de abril, Abugharbieh preguntó a ChatGPT si Apple podía identificar al usuario de un iPhone después de cambiar de propietario. El 23 de abril, día en que las autoridades declararon a los estudiantes como “desaparecidos en peligro”, consultó: “¿Qué significa adulto desaparecido en peligro?”.

PUBLICIDAD

La moción agrega que Bristy habría sido “dispuesta de manera similar” a Limon, aunque, al momento de la presentación, la identificación formal de unos restos hallados en el área seguía pendiente, según detalló la oficina del alguacil de Hillsborough, Florida.

El análisis forense de los dispositivos electrónicos permitió reconstruir las consultas hechas antes y después de los hechos (Facebook)

Evidencias forenses y tecnológicas apuntan a homicidio premeditado

La policía encontró manchas de sangre en varias áreas del apartamento, incluidas dos “marcas con forma humana” en el piso de la habitación de Abugharbieh. Además, bolsas negras ubicadas bajo la cama del acusado coincidían con las bolsas halladas tanto en el compactador como en el puente Howard Frankland, donde apareció el cuerpo de Limon.

PUBLICIDAD

El teléfono de Abugharbieh registró su ubicación en Clearwater Beach entre las 22:00 y 4:00 del 17 de abril, coincidiendo con la última localización conocida del móvil de Limon. Según la moción, el automóvil del sospechoso se detuvo en el puente Howard Frankland a las 1:30 y regresó casi tres horas después al punto exacto donde una semana más tarde apareció el cadáver.

La documentación señala que, al ser interrogado por las autoridades y según reunió ABC News, Abugharbieh negó cualquier implicación, asegurando que la madrugada del 16 de abril fue a pescar y que transportó a Limon y Bristy a Clearwater Beach, dejándolos a solicitud de Limon. Alegó que los vio “ambos vivos cuando los dejó”, y explicó a los detectives que las cajas que desechó contenían solo ropa vieja.

PUBLICIDAD

El uso de la plataforma de inteligencia artificial quedó documentado como parte de la evidencia presentada ante la justicia (OpenAI)

Declaraciones y antecedentes familiares

La moción también detalla que Abugharbieh tenía cortes en el meñique izquierdo, el tríceps y las piernas. Justificó esas lesiones alegando que se había cortado con una cebolla. Además, una familiar informó a las autoridades que Abugharbieh “tenía antecedentes de dificultades para manejar su ira y había mostrado comportamientos violentos con la familia en el pasado”.

Entre las consultas realizadas por Abugharbieh a ChatGPT durante esos días, se incluyen preguntas sobre armas de fuego, incluida: “¿Se puede tener un arma en casa sin licencia?”, “¿Mis vecinos oirán mi arma?”, y “¿Alguien ha sobrevivido a una bala de francotirador en la cabeza?”, según documentos citados por el medio estadounidense ABC News.

La detención de Abugharbieh ocurrió el viernes pasado, tras haberse atrincherado en una residencia de Tampa durante un breve enfrentamiento con la policía. Abandonó la vivienda envuelto solo en una toalla, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

El sospechoso fue arrestado tras resistirse al ingreso policial y permanece bajo custodia sin derecho a fianza (AP)

Situación legal y proceso judicial

El acusado no es actualmente estudiante ni empleado de la University of South Florida (USF), según confirmaron portavoces de la institución citados por ABC News. Permanece recluido sin derecho a fianza a la espera de la próxima audiencia, prevista para el martes 28 de abril.

La fiscal estatal del condado de Hillsborough, Suzy Lopez, sostuvo en un comunicado que buscarán mantenerlo bajo custodia preventiva al considerar que “Abugharbieh sigue representando un peligro para nuestra comunidad y debe continuar detenido hasta el juicio”.

No se determinó públicamente un posible móvil del crimen. Un defensor público fue designado para representar a Abugharbieh, aunque la defensa no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios formulada por ABC News.