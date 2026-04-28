Una importante aerolínea estadounidense cambia sus normas sobre baterías y cargadores portátiles en los vuelos: qué debes saber

American Airlines implementa nuevas restricciones para viajar con cargadores portátiles a partir de mayo por incidentes de baterías de litio (Europa Press)

A partir del 1 de mayo, American Airlines exigirá a todos sus pasajeros cumplir nuevas restricciones para viajar con cargadores portátiles en sus vuelos, en respuesta al incremento de incidentes de seguridad vinculados a baterías de litio durante trayectos aéreos.

Según informó el medio ABC News, la aerolínea limitará a dos los cargadores por persona, con una capacidad máxima de 100 vatios-hora por unidad, e instruirá a los viajeros a mantener dichos dispositivos accesibles y visibles durante el vuelo. Estas medidas buscan reducir el riesgo de incendios originados por baterías en cabina y facilitar la gestión de emergencias por parte de la tripulación.

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Cambios en la política respecto al reglamento anterior

La política de American Airlines representa un endurecimiento respecto al reglamento anterior, que permitía transportar hasta cuatro baterías de repuesto de menos de 100 vatios-hora en el equipaje de mano, o dos si la capacidad superaba ese límite pero no excedía los 160 vatios-hora, tal como detalla la normativa vigente recogida en el propio sitio oficial de la aerolínea.

Adicionalmente, la nueva disposición prohíbe colocar los cargadores portátiles en compartimientos superiores o recargarlos mediante enchufes a bordo. El anuncio fue confirmado también por un portavoz de la compañía, que subrayó que la mayoría de aviones ya dispone de tomas de corriente individuales en los asientos.

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La aerolínea solo permitirá un máximo de dos cargadores por pasajero, cada uno de hasta 100 vatios-hora de capacidad, para reducir riesgos de incendios a bordo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solamente en 2025, la Administración Federal de Aviación (FAA) registró 97 incidentes relacionados con baterías de litio en aeronaves, de los cuales 82 ocurrieron en vuelos comerciales y 34 se atribuyeron específicamente a baterías o sus accesorios, según datos oficiales.

El pasado enero, un cargador defectuoso causó un incendio en un vuelo de Air Busan que obligó a evacuar a todos los ocupantes tras provocar daños estructurales en la aeronave.

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Especificaciones del nuevo reglamento

El nuevo reglamento de American Airlines especifica con claridad las condiciones: cada pasajero podrá llevar un máximo de dos cargadores portátiles de menos de 100 vatios-hora cada uno, no podrán ubicarse en el equipaje facturado ni utilizarse los enchufes del avión para recargarlos.

De esta manera, la aerolínea argumenta que mantener los dispositivos “fácilmente accesibles” durante el vuelo responde a la necesidad de que la tripulación intervenga rápidamente si surge una emergencia con una batería, según la declaración entregada a ABC News. El objetivo declarado es preservar la seguridad a bordo sin impedir que los clientes mantengan cargados sus dispositivos personales.

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La normativa prohíbe recargar los cargadores portátiles mediante los enchufes del avión, a pesar de las tomas individuales en la mayoría de los asientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones internacionales con sanciones

Estas restricciones no solo aplican en Estados Unidos. Según ha informado NHK News, en Japón también rige el límite de dos cargadores portátiles por pasajero, prohibiéndose además la utilización de enchufes en vuelo para recargarlos; quienes incumplen estas normas se enfrentan a multas que pueden ascender a un millón de yen —aproximadamente USD 6.300— o hasta dos años de prisión.

Políticas de otras aerolíneas estadounidenses

En el mercado estadounidense, la tendencia es convergente. Southwest Airlines adoptó en abril una política aún más estricta que permite un solo cargador por persona, con idéntico límite de 100 vatios-hora, y la exigencia de llevar el aparato consigo o guardado bajo el asiento, pero nunca en compartimientos superiores, de acuerdo a información de New York Post.

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Por su parte, Delta Air Lines autorizará desde mayo únicamente dos cargadores portátiles por pasajero, en tanto que United Airlines prohíbe el transporte de power banks en la bodega y sólo acepta dispositivos con baterías de menos de 100 vatios-hora tanto en equipaje de mano como facturado, de acuerdo con la información citada por ABC News.

Southwest Airlines y Delta Air Lines también limitan la cantidad y ubicación de cargadores portátiles, mientras United Airlines prohíbe power banks en la bodega (Reuters)

Directrices de la FAA y aumento de incidentes

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) mantiene la prohibición de transportar cargadores portátiles en el equipaje facturado para todas las aerolíneas operativas en Estados Unidos, una directriz motivada por los repetidos reportes de “humo, fuego o calor extremo” vinculado a estos artículos, de los que se han verificado al menos 22 incidentes solo en 2026 hasta la fecha.

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Dave Hunt, vicepresidente de seguridad y protección en Southwest Airlines, explicó en un comunicado interno citado por New York Post que el objetivo es “contener y mitigar los incidentes con baterías de litio, reduciendo el riesgo de incendios”, en línea con la tendencia sectorial a integrar la gestión del riesgo en la cultura corporativa de seguridad.

De acuerdo con la normativa de American Airlines, los viajeros deberán adoptar las siguientes precauciones a partir de mayo: transportar un máximo de dos cargadores portátiles de hasta 100 vatios-hora cada uno exclusivamente en equipaje de mano; mantenerlos accesibles y visibles durante su uso en el vuelo; no almacenarlos en los compartimientos superiores; y abstenerse de recargarlos a bordo con los enchufes internos del avión.

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La FAA prohíbe transportar cargadores portátiles en el equipaje facturado para todas las aerolíneas estadounidenses, debido a los riesgos comprobados de incendios y calor extremo (Reuters)

Estos requisitos buscan ofrecer una respuesta rápida ante posibles incidentes y proteger tanto a pasajeros como a la tripulación durante el trayecto.