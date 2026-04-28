Trump aseguró que Irán le pididó la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que está en “estado de colapso”

Trump aseguró que Irán le pididó la reapertura del estrecho de Ormuz debido a que están en “estado de colapso”. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que el régimen de Irán le ha comunicado que está en un “estado de colapso” y que, mientras resuelve sus problemas de liderazgo, solicita a Washington reabrir el estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

“Irán nos acaba de informar de que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)”, escribió Trump en Truth Social.

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El mandatario no especificó quién habría enviado la comunicación a Estados Unidos. Trump ha hablado anteriormente sobre una división entre “moderados” y “radicales” en la cúpula iraní.

El mensaje coincide con reportes sobre su insatisfacción con el nuevo plan de Teherán para destrabar las conversaciones de paz y reabrir la vía de crudo y mercancías, aplazando el diálogo sobre el programa nuclear iraní.

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