“Nadie debería caminar por las autopistas”: asistentes del Mundial consideran caminar al MetLife Stadium debido al alto costo del transporte

El elevado costo del transporte público hacia el MetLife Stadium genera preocupación entre asistentes al Mundial y organizadores (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El próximo verano, quienes deseen asistir a la Copa Mundial en el MetLife Stadium enfrentarán un desafío inesperado: los altos costos del transporte público se han convertido en un obstáculo central para aficionados y organizadores. Las tarifas, que ya han despertado un amplio debate entre usuarios, entidades públicas y legisladores, podrían redefinir la experiencia de los espectadores y la dinámica de movilidad en torno a uno de los eventos deportivos más esperados del año.

El principal punto de conflicto radica en el precio de los billetes de transporte hacia el estadio. Los asistentes que opten por el tren de NJ Transit deberán afrontar un costo de 150 dólares por un billete de ida y vuelta. Esta cifra, considerada excesiva por muchos, supera ampliamente las expectativas habituales para trayectos similares en el área y ha generado un clima de insatisfacción entre los seguidores del fútbol. La alternativa del autobús de enlace tampoco resulta económica: el precio se sitúa en 80 dólares por persona, una suma que, aunque menor que la del tren, sigue representando una carga considerable para grupos familiares o de amigos que planeen acudir juntos a los partidos.

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El tema de los costos no solo afecta a quienes residen fuera de Nueva Jersey o viajan desde otras ciudades; también impacta a los locales, acostumbrados a tarifas más accesibles en sistemas de transporte masivo. La diferencia respecto a eventos anteriores y el incremento súbito para la ocasión han alimentado la percepción de que el Mundial será, para muchos, un lujo difícil de costear. Diversos usuarios han expresado en redes sociales su malestar y han compartido alternativas o quejas en torno a la falta de opciones asequibles.

Los billetes de tren de NJ Transit para la Copa Mundial alcanzan los 150 dólares ida y vuelta, superando los valores habituales de la región (REUTERS/Eduardo Munoz)

En este contexto, la búsqueda de alternativas de transporte se ha vuelto prioritaria para miles de aficionados. Una de las opciones consideradas es el aparcamiento en el centro comercial American Dream, que ofrece cierta proximidad al estadio. No obstante, esta solución presenta dos problemas principales: el espacio disponible es limitado y, además, las tarifas de estacionamiento podrían alcanzar el doble del precio del billete de tren, situándose en torno a los 300 dólares. Esta cifra, sumada a los gastos propios del evento, convierte el aparcamiento en una opción poco accesible para la mayoría.

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Además, quienes elijan esta vía deben prever posibles complicaciones logísticas. El estacionamiento limitado podría dejar fuera a muchos asistentes, y la demanda podría generar congestión y demoras, tanto en la entrada como en la salida del recinto. La experiencia de quienes logren aparcar tampoco será necesariamente cómoda, ya que el flujo vehicular y las medidas de control podrían tensar aún más la situación.

Otra alternativa que algunos consideran es el uso de servicios de transporte compartido. Plataformas conocidas que operan en la zona ofrecen traslados directos al estadio, pero el tráfico intenso que suele registrarse en los alrededores durante eventos de gran magnitud eleva el tiempo de viaje y los costos asociados. Además, la alta demanda prevista para los días de partido podría disparar las tarifas variables de estos servicios, haciendo que el viaje resulte tan oneroso como las opciones de tren o autobús.

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En suma, ninguna de las alternativas disponibles logra satisfacer plenamente las expectativas de comodidad, economía y eficiencia que demandan los asistentes. El dilema del transporte se convierte así en uno de los grandes temas de conversación en la antesala de la Copa Mundial, y motiva a autoridades y legisladores a buscar soluciones de urgencia.

El precio del autobús de enlace se sitúa en 80 dólares por persona, impactando negativamente en grupos y familias aficionadas al fútbol (REUTERS/Eduardo Munoz)

Frente a este panorama, algunos legisladores han impulsado la propuesta de establecer un servicio de ferry desde West Harlem que conecte directamente con las inmediaciones del estadio. La idea, que cuenta con cierto respaldo institucional, pretende aprovechar la coyuntura del Mundial para acelerar la implementación de un servicio que, en teoría, podría operar durante todo el año. Sobre el papel, la viabilidad técnica del ferry está comprobada; sin embargo, persisten dudas considerables acerca de la capacidad de resolver las cuestiones financieras y logísticas antes de que inicie el evento en junio.

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Los legisladores ven en la Copa del Mundo una oportunidad para materializar una demanda histórica de la comunidad y dotar a la región de una vía de transporte sustentable, eficiente y permanente. No obstante, la rapidez con la que deberían resolverse los aspectos operativos y presupuestarios genera escepticismo tanto en el ámbito político como en la opinión pública. La falta de certezas en torno a la financiación y la coordinación interinstitucional hace que el ferry siga siendo, por ahora, solo una posibilidad y no una realidad inmediata.

La incertidumbre y el descontento han impulsado a un sector de aficionados a considerar una alternativa insólita: llegar al estadio caminando. En redes sociales, numerosos usuarios han planteado la idea de desplazarse a pie por la autopista I-95, argumentando que, ante la imposibilidad de costear las opciones de transporte existentes, caminar podría representar la única vía accesible para vivir el evento en directo. Este fenómeno, que ha ganado visibilidad digital, preocupa a las autoridades.

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Ante el revuelo generado, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) emitió un comunicado para responder a la tendencia. La agencia reconoció estar al tanto de las conversaciones en redes sociales y subrayó la gravedad de la situación. Según la entidad, “nadie debería caminar por las autopistas fuera de las zonas designadas para peatones”, recordando los riesgos asociados a este tipo de desplazamientos. El NYC DOT aseguró que trabaja con sus socios de la MTA y el estado de Nueva Jersey para garantizar opciones de transporte seguras y eficientes durante los días de partido, y desaconsejó de manera enfática la práctica de caminar por la autopista.

La respuesta oficial busca no solo desalentar una conducta potencialmente peligrosa, sino también reorientar el debate hacia la necesidad de encontrar soluciones viables y coordinadas para el acceso al estadio durante el Mundial.

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