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La costumbre japonesa de limpiar los estadios tras los partidos: un gesto de respeto y comunidad

Se trata de una acción que se repite en cada competición internacional. Se convirtió en una tradición para los espectadores y refleja los valores de su comunidad

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Dos aficionados japoneses, uno con una diadema con bandera japonesa, recogen basura en bolsas azules entre las gradas rojas vacías de un estadio
La práctica de los aficionados japoneses de limpiar tras los partidos ilustra la profunda conexión entre educación, respeto grupal y responsabilidad social (Foto AP: Eugene Hoshiko)

Cada vez que Japón participa en la Copa del Mundo, los aficionados sorprenden al mundo recogiendo la basura y barriendo las gradas del estadio después de cada partido. Esta práctica, que se remonta a Francia 1998, se convirtió en una tradición internacionalmente reconocida y admirada, y refleja valores profundamente arraigados en la sociedad japonesa.

El fenómeno no es casualidad. Desde la infancia, los japoneses aprenden en la escuela a limpiar sus aulas y espacios comunes, ya que muchas escuelas no cuentan con personal de limpieza. Según la agencia de noticias Associated Press, esta responsabilidad compartida forma parte de la educación moral y social de los niños, que luego la trasladan a otros ámbitos de la vida, incluido el deporte.

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En este sentido, Koichi Nakano, profesor de política e historia en la Universidad Sophia, “los aficionados japoneses al deporte que limpian los estadios en eventos mundiales se comportan de forma muy similar a como lo hacían cuando aprendieron a disfrutar del deporte en la escuela”.

También existe una frase japonesa que resume este comportamiento: “Tatsu tori ato wo nigosazu”, que literalmente significa “un pájaro no deja nada atrás” y que puede traducirse como “devuélvalo tal como lo encontró”. Este principio guía la conducta colectiva y fomenta el respeto por los demás y por los espacios públicos.

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Educación, respeto y sentido comunitario

Hombre con gorra, gafas y bufanda, recogiendo basura en una bolsa plástica transparente entre asientos de estadio. Al fondo, asientos y una bandera azul
El hábito de limpiar espacios deportivos nace en la infancia y adquiere relevancia internacional, mostrando cómo la educación japonesa integra valores de respeto (Foto AP: Eugene Hoshiko)

Además, el concepto de meiwaku, que implica no causar molestias a los demás, está muy presente en la vida diaria en Japón. En una sociedad densamente poblada como la japonesa, evitar incomodar a otros es esencial. Así lo explica Barbara Holthus, subdirectora del Instituto Alemán de Estudios Japoneses en Tokio, quien afirma que “los japoneses aprenden desde pequeños que no conviene incomodar a los demás”.

Por otro lado, la costumbre de limpiar no se limita a los estadios ni a los eventos internacionales. En las oficinas, los trabajadores también dedican tiempo a mantener en orden sus espacios, y en las calles de Japón apenas hay papeleras públicas, lo que anima a las personas a llevarse sus residuos a casa. Este hábito mantiene limpias las aceras, reduce costos y evita problemas sanitarios.

Según los especialistas, el énfasis está en lo colectivo más que en lo individual, a diferencia de muchas sociedades occidentales. “En Occidente, nos crían con la idea de que no tenemos que limpiar lo que ensuciamos en los espacios públicos porque siempre habrá algún servicio público que se encargue de ello”, añade Holthus. Sin embargo, en Japón, la comunidad asume la responsabilidad de mantener los espacios limpios para beneficio de todos.

hinchas japoneses limpiaron el estadio en el Mundial Sub 20
El modelo japonés, basado en la implicación directa de los ciudadanos en el cuidado de lo común, invita a un debate sobre las brechas existentes en la gestión del espacio público en otras sociedades

Orgullo nacional y refuerzo social

Asimismo, la atención mediática internacional reforzó este comportamiento. De acuerdo con Jeff Kingston, profesor de historia en la Universidad de Temple en Japón, los aficionados japoneses sienten orgullo por mostrar estos valores y normas, especialmente después de recibir elogios mundiales por su actitud en los estadios.

La tradición de limpiar después de los partidos no se limita al Mundial de fútbol. Se ha repetido en otras competiciones, como el Mundial Sub-20 de Chile y partidos recientes en Londres. Toshi Yoshizawa, organizador de la limpieza en Chile, afirma que “nos inculcaron desde pequeños que debemos dejar los lugares más limpios de como los encontramos”.

Por otro lado, William Kelly, profesor emérito de antropología en la Universidad de Yale, destaca que esta costumbre está particularmente ligada al fútbol japonés y su liga profesional, la J-League, que desde sus inicios promovió la integración y el compromiso comunitario.

La costumbre de los aficionados japoneses de limpiar los estadios tras los partidos no es un simple gesto aislado, sino el resultado de una educación enfocada en el respeto, el sentido de comunidad y la responsabilidad compartida. Este comportamiento, reforzado por la admiración internacional, representa una de las tradiciones más visibles y valoradas del deporte japonés y un ejemplo de convivencia para el mundo.

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