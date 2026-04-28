El Reino Unido lidera el ranking europeo de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral

Un informe publicado este año indica que la proporción de británicos de entre 18 y 24 años sin educación ni empleo ha alcanzado niveles no registrados en más de una década (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe reciente revela que Reino Unido ocupa el tercer lugar entre los países ricos de Europa con mayor proporción de adultos jóvenes fuera del sistema educativo y laboral. Según la fundación Resolution Foundation, casi un millón de británicos de entre 18 y 24 años se encuentran en esta situación, un nivel no visto en más de diez años.

La causa principal de este incremento se atribuye al aumento de problemas de salud, sobre todo mental, y a la falta de un sistema de prestaciones sociales y apoyo laboral eficiente. El informe advierte que la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ni-ni) subió del 13% en 2019 al 15% en 2025, dejando a Reino Unido solo detrás de Italia y Lituania entre los países analizados.

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El estudio, publicado en el períodico británico The Guardian, señala que, mientras otros países europeos presentan cifras elevadas, la situación británica resulta especialmente grave comparada con economías como Alemania, Dinamarca y, sobre todo, los Países Bajos, donde la tasa es tres veces menor.

Factores detrás de la crisis juvenil

Destacan que la precariedad en el apoyo asistencial y la formación, sumada al deterioro en la salud mental, contribuyen al crecimiento de jóvenes que no acceden a oportunidades de estudio ni trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, la Resolution Foundation identifica un “conjunto de cuatro causas” que explican esta tendencia negativa: el aumento de los problemas de salud entre los jóvenes, la debilidad de la formación profesional, un sistema de prestaciones sociales poco intervencionista y el deterioro del mercado laboral.

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Además, el informe destaca que más de la mitad del reciente aumento en la tasa de jóvenes fuera del sistema educativo y laboral se relaciona con un mercado laboral debilitado. Según la fundación, no se trata solo de falta de empleo: el desempleo juvenil no es tan alto como en recesiones anteriores, lo que indica que la raíz del problema es más compleja.

De acuerdo con los datos, el resto del aumento se debe principalmente al incremento de los problemas de salud, en especial la salud mental. El informe subraya que más jóvenes reportan dificultades de este tipo, lo que dificulta su acceso al trabajo o la educación.

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Comparación internacional y críticas al sistema

Las organizaciones empresariales, sindicales y de investigación consideran insuficientes las medidas oficiales al enfrentar el incremento de jóvenes sin empleo ni educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, el informe precisa que, de los 22 países de la Unión Europea miembros de la OCDE incluidos en el análisis, solo Italia y Lituania presentan tasas más altas que el Reino Unido. En contraste, los Países Bajos muestran una tasa de jóvenes ni-ni tres veces menor que la británica, gracias a políticas más activas de apoyo y formación, según la fundación.

Asimismo, se señala que el sistema de prestaciones sociales británico resulta menos exigente y brinda poco apoyo a los jóvenes. Muchos reciben ayudas sin la obligación de contactar con el Departamento de Trabajo y Pensiones, lo que contrasta con países de menor tasa de inactividad juvenil, donde el acompañamiento y la orientación laboral son mayores.

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Entre 2019 y 2026, el número de jóvenes de entre 18 y 24 años que reciben prestaciones sin obligación de buscar empleo pasó de 160.000 a 300.000. Esta diferencia, según el informe, marca una brecha con modelos europeos que priorizan la reinserción y el acompañamiento.

Respuestas del gobierno y propuestas de cambio

Además, el gobierno británico enfrenta críticas por priorizar el ahorro fiscal sobre el apoyo al empleo. Empresarios y líderes sindicales han manifestado su descontento ante el aumento de costes laborales, impulsado por subidas en las cotizaciones y el salario mínimo, así como por nuevas regulaciones laborales.

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Mientras tanto, Alan Milburn, exsecretario de Salud británico, lidera una revisión encargada por el gobierno para buscar soluciones al desempleo juvenil. Se prevé que presente sus conclusiones iniciales el próximo mes.

El gobierno defiende su estrategia actual, que incluye una inversión de 2.500 millones de libras esterlinas (USD 3,372.55 millones) en el programa de garantía para la juventud, con el objetivo de crear un millón de oportunidades laborales y educativas en todo el país. Además, anuncia una partida adicional de 3.500 millones de libras (USD 4,721.62 millones) para ofrecer apoyo personalizado a jóvenes con problemas de salud o discapacidad.

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Un reciente análisis señala que solo Italia y Lituania superan a la nación británica en el porcentaje de jóvenes fuera de la educación y el empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llamados a la reforma y perspectivas

Lindsay Judge, directora de investigación de la Resolution Foundation, sostiene que el sistema social británico “espera demasiado poco de sus beneficiarios y les ofrece muy poco apoyo”. Según Judge, la clave está en invertir en salud mental juvenil, fortalecer la formación profesional y revisar el sistema de prestaciones para acercarlo al modelo de los Países Bajos.

El informe menciona que, sin una reforma integral, la juventud británica seguirá expuesta a una crisis de inactividad, con consecuencias en la economía y la cohesión social. El desafío para el gobierno será transformar el enfoque asistencial y garantizar que todos los jóvenes tengan acceso real al estudio, el empleo o la formación.

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