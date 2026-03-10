El récord de retiros por emergencias económicas en Estados Unidos define el ahorro para las jubilaciones

El número récord de estadounidenses que realiza retiros por dificultades económicas de fondos 401(k) evidencia el creciente estrés financiero en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de estadounidenses que realiza retiros por dificultades económicas de sus fondos 401(k) alcanzó un nivel récord en 2025, en medio de un creciente estrés financiero y el encarecimiento de necesidades básicas como el combustible y la energía.

De acuerdo con un reporte de la firma Vanguard Group, citado por medios como CBS News y Fox Business, el 6% de los participantes en estos planes retiró dinero anticipadamente, cifra que duplica el promedio previo a la pandemia y responde a la dificultad de cubrir gastos inesperados o urgentes como evitar desalojos, pagar facturas médicas y enfrentar el incremento de los precios de la energía ligada a conflictos internacionales.

Trabajadores que acceden a retiros por dificultades económicas

El informe de Vanguard detalló que ese 6% de retiros por causas de emergencia –denominados hardship withdrawals– representa un salto respecto al 4,8% registrado en 2024 y al 2% que era habitual antes de la pandemia.

Según lo difundido en Fox Business, el monto típico extraído alcanzó los USD 1.900, mientras que las motivaciones principales incluyen evitar la ejecución de hipotecas o desalojos, afrontar gastos médicos y cubrir matrículas educativas.

El flujo de retiros se explica, en parte, por el aumento de los precios de la energía, que golpea más fuerte a los hogares de bajos ingresos, según la periodista Megan Cerullo del CBS News Money Watch. Las familias destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes esenciales como el combustible, de manera que el margen de ahorro para contingencias se reduce al mínimo, empujando a muchos a utilizar fondos originalmente destinados a su jubilación.

Retirar fondos antes de tiempo del 401(k) implica una penalización fiscal del 10% y pone en riesgo la seguridad financiera futura de los estadounidenses (REUTERS/Kham)

Reformas legales y nuevas facilidades impulsan el incremento de retiros

El proceso para solicitar retiros por dificultades económicas de los fondos 401(k) se simplificó desde 2018, cuando el Congreso de Estados Unidos eliminó la exigencia de tomar primero un préstamo contra el plan antes de autorizar un retiro.

Este cambio facilitó el trámite y explica que, desde entonces, la cantidad de personas que accede a esta opción haya aumentado durante seis años consecutivos, según Fox Business.

Vanguard explicó en su análisis que este incremento también responde a que la inscripción automática en planes de retiro permite que más trabajadores—especialmente aquellos con menores ingresos—puedan generar un colchón de emergencia en sus cuentas, aunque sean cantidades modestas.

Para una “pequeña fracción” de empleados enfrentados a situaciones límite, estos retiros no solo cubren urgencias; en muchos casos, constituyen el único recurso viable ante la falta de ahorros alternativos.

El aumento de precios de energía y bienes esenciales obliga a muchas familias estadounidenses a recurrir a sus ahorros para el retiro como último recurso

Consecuencias sobre la seguridad financiera futura

La especialista Cerullo advirtió que retirar fondos del 401(k) antes de tiempo implica consecuencias a largo plazo: “Ese dinero ya no estará disponible más adelante, en un contexto donde los estadounidenses ya se encuentran poco preparados para la jubilación”. Además, estos retiros tempranos acarrea una penalización fiscal del 10%, sumando otros costos o comisiones.

Asimismo, las alternativas sugeridas por especialistas en finanzas personales, a las que hace referencia Cerullo, incluyen acudir a familiares o amigos para préstamos, negociar planes de pago con hospitales ante deudas médicas, utilizar herramientas de compra diferida o, como último recurso, endeudarse con tarjeta de crédito.

Sin embargo, expertos insisten en evitar en la medida de lo posible recurrir a los fondos de retiro, dada la importancia de conservar dichos recursos para el futuro.

Ahorro en planes 401(k) creció pese al aumento de retiros

Pese a la alarma generada por estos retiros, los datos de Vanguard revelan un crecimiento del 13% en los saldos promedio de las cuentas 401(k) durante 2025, atribuible a un buen desempeño de los mercados financieros.

Además, el 45% de los participantes aumentó sus tasas de aporte de forma voluntaria o a través de incrementos automáticos. La consultora sostiene que, aunque persisten señales de estrés financiero en algunos segmentos, la tendencia general muestra una robustez en el diseño de los planes y en el comportamiento de ahorro e inversión de los trabajadores.

El uso de préstamos 401(k)—una vía alternativa a los retiros por emergencia—permaneció estable y por debajo de los niveles previos a la pandemia, según Fox Business, lo que indica que muchos optan directamente por retirar efectivo ante crisis puntuales.

Expertos recomiendan agotar otras alternativas como préstamos familiares o planes de pago antes de recurrir a los fondos destinados al retiro (Freepik)

Con este comportamiento ascendente desde la reforma legal de 2018, los retiros por dificultades económicas se han consolidado como un fenómeno estructural en el sistema de ahorro para el retiro en Estados Unidos, al tiempo que la volatilidad económica y el encarecimiento de bienes básicos dificultan la estabilidad financiera de los hogares más vulnerables.