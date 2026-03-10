Estados Unidos

El récord de retiros por emergencias económicas en Estados Unidos define el ahorro para las jubilaciones

Muchas familias enfrentan dificultades ante el aumento de gastos esenciales y precios de la energía, recurriendo cada vez más a recursos originalmente reservados para el retiro

Guardar
El número récord de estadounidenses
El número récord de estadounidenses que realiza retiros por dificultades económicas de fondos 401(k) evidencia el creciente estrés financiero en 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de estadounidenses que realiza retiros por dificultades económicas de sus fondos 401(k) alcanzó un nivel récord en 2025, en medio de un creciente estrés financiero y el encarecimiento de necesidades básicas como el combustible y la energía.

De acuerdo con un reporte de la firma Vanguard Group, citado por medios como CBS News y Fox Business, el 6% de los participantes en estos planes retiró dinero anticipadamente, cifra que duplica el promedio previo a la pandemia y responde a la dificultad de cubrir gastos inesperados o urgentes como evitar desalojos, pagar facturas médicas y enfrentar el incremento de los precios de la energía ligada a conflictos internacionales.

Trabajadores que acceden a retiros por dificultades económicas

El informe de Vanguard detalló que ese 6% de retiros por causas de emergencia –denominados hardship withdrawals– representa un salto respecto al 4,8% registrado en 2024 y al 2% que era habitual antes de la pandemia.

Según lo difundido en Fox Business, el monto típico extraído alcanzó los USD 1.900, mientras que las motivaciones principales incluyen evitar la ejecución de hipotecas o desalojos, afrontar gastos médicos y cubrir matrículas educativas.

El flujo de retiros se explica, en parte, por el aumento de los precios de la energía, que golpea más fuerte a los hogares de bajos ingresos, según la periodista Megan Cerullo del CBS News Money Watch. Las familias destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes esenciales como el combustible, de manera que el margen de ahorro para contingencias se reduce al mínimo, empujando a muchos a utilizar fondos originalmente destinados a su jubilación.

Retirar fondos antes de tiempo
Retirar fondos antes de tiempo del 401(k) implica una penalización fiscal del 10% y pone en riesgo la seguridad financiera futura de los estadounidenses (REUTERS/Kham)

Reformas legales y nuevas facilidades impulsan el incremento de retiros

El proceso para solicitar retiros por dificultades económicas de los fondos 401(k) se simplificó desde 2018, cuando el Congreso de Estados Unidos eliminó la exigencia de tomar primero un préstamo contra el plan antes de autorizar un retiro.

Este cambio facilitó el trámite y explica que, desde entonces, la cantidad de personas que accede a esta opción haya aumentado durante seis años consecutivos, según Fox Business.

Vanguard explicó en su análisis que este incremento también responde a que la inscripción automática en planes de retiro permite que más trabajadores—especialmente aquellos con menores ingresos—puedan generar un colchón de emergencia en sus cuentas, aunque sean cantidades modestas.

Para una “pequeña fracción” de empleados enfrentados a situaciones límite, estos retiros no solo cubren urgencias; en muchos casos, constituyen el único recurso viable ante la falta de ahorros alternativos.

El aumento de precios de
El aumento de precios de energía y bienes esenciales obliga a muchas familias estadounidenses a recurrir a sus ahorros para el retiro como último recurso

Consecuencias sobre la seguridad financiera futura

La especialista Cerullo advirtió que retirar fondos del 401(k) antes de tiempo implica consecuencias a largo plazo: “Ese dinero ya no estará disponible más adelante, en un contexto donde los estadounidenses ya se encuentran poco preparados para la jubilación”. Además, estos retiros tempranos acarrea una penalización fiscal del 10%, sumando otros costos o comisiones.

Asimismo, las alternativas sugeridas por especialistas en finanzas personales, a las que hace referencia Cerullo, incluyen acudir a familiares o amigos para préstamos, negociar planes de pago con hospitales ante deudas médicas, utilizar herramientas de compra diferida o, como último recurso, endeudarse con tarjeta de crédito.

Sin embargo, expertos insisten en evitar en la medida de lo posible recurrir a los fondos de retiro, dada la importancia de conservar dichos recursos para el futuro.

Ahorro en planes 401(k) creció pese al aumento de retiros

Pese a la alarma generada por estos retiros, los datos de Vanguard revelan un crecimiento del 13% en los saldos promedio de las cuentas 401(k) durante 2025, atribuible a un buen desempeño de los mercados financieros.

Además, el 45% de los participantes aumentó sus tasas de aporte de forma voluntaria o a través de incrementos automáticos. La consultora sostiene que, aunque persisten señales de estrés financiero en algunos segmentos, la tendencia general muestra una robustez en el diseño de los planes y en el comportamiento de ahorro e inversión de los trabajadores.

El uso de préstamos 401(k)—una vía alternativa a los retiros por emergencia—permaneció estable y por debajo de los niveles previos a la pandemia, según Fox Business, lo que indica que muchos optan directamente por retirar efectivo ante crisis puntuales.

Expertos recomiendan agotar otras alternativas
Expertos recomiendan agotar otras alternativas como préstamos familiares o planes de pago antes de recurrir a los fondos destinados al retiro (Freepik)

Con este comportamiento ascendente desde la reforma legal de 2018, los retiros por dificultades económicas se han consolidado como un fenómeno estructural en el sistema de ahorro para el retiro en Estados Unidos, al tiempo que la volatilidad económica y el encarecimiento de bienes básicos dificultan la estabilidad financiera de los hogares más vulnerables.

Temas Relacionados

Planes 401(k)Jubilación en Estados UnidosVanguard GroupEstados UnidosCongreso de Estados UnidosRetiros por Dificultades EconómicasSeguridad FinancieraEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Aeropuertos de EEUU alertan sobre demoras en los controles de seguridad en plena temporada de viajes

Las esperas alcanzaron hasta cinco horas en algunas terminales debido a la falta de personal federal y al aumento del flujo de pasajeros

Aeropuertos de EEUU alertan sobre

Acusados de planear atentado de ISIS en Nueva York vivían en una lujosa casa familiar valuada en USD 2,5 millones en Pensilvania

Ambos jóvenes, hijos de inmigrantes naturalizados, tuvieron una infancia tranquila en barrios residenciales de Pensilvania antes de ser señalados por su presunta relación con una célula extremista vinculada a ISIS en Estados Unidos

Acusados de planear atentado de

Automovilistas de Los Ángeles afrontan los precios de combustible más altos del país

La volatilidad en el mercado energético estadounidense, junto con las políticas y las tensiones internacionales, colocaron al estado de California a la cabeza del encarecimiento de la gasolina

Automovilistas de Los Ángeles afrontan

Dos vecinos retiraron más de 450 kilos de basura del Puente de Brooklyn

Ellen Baum y Max Parke dedicaron decenas de horas desde febrero a limpiar residuos y candados, lo que dio origen a un movimiento ciudadano en uno de los íconos turísticos de Nueva York

Dos vecinos retiraron más de

El exlíder legislativo de Missouri es condenado por gastar en lujos dinero público asignado a la recuperación por COVID-19

Un juez resolvió condenar a John Diehl luego de que admitiera haber canalizado dinero público otorgado durante la contingencia sanitaria hacia pagos privados y un fondo de jubilación propio

El exlíder legislativo de Missouri

TECNO

Crean el mapa 3D más

Crean el mapa 3D más grande del universo y revela cómo se formó el cosmos

Apple lanza iOS 26.4 beta: todas las novedades que llegan al iPhone

Google confirma Aluminium OS: así cambiará la relación entre Android y ChromeOS

Códigos de Free Fire para hoy: accede a recompensas gratuitas

No basta con saber usar ChatGPT: El nuevo estándar de IA que decidirá quién se queda con el empleo

ENTRETENIMIENTO

La tumba de Gene Hackman

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención

Así fue la reacción de Rihanna al tiroteo en su casa de Beverly Hills

El protagonista de ‘Perdidos’ explica por qué se alejó de la actuación: “Me perdí parte de mi infancia y eso me afectó”

MUNDO

Joel Schwartz habló en Infobae

Joel Schwartz habló en Infobae TV sobre la estrategia de Irán: “El régimen mantiene la presión sobre los países árabes”

La ONU acusó a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad por el traslado de niños ucranianos

La mayor petrolera del mundo advirtió sobre consecuencias “catastróficas” de la guerra ante nuevos ataques iraníes a refinerías

Ucrania asegura que avanzó en Dnipropetrovsk, mientras Moscú dice que obtuvo nuevos éxitos en el frente

La nueva lista de multimillonarios de Forbes 2026: quiénes son las personas más ricas del mundo