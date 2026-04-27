Estados Unidos

La Casa Blanca revisará los protocolos de seguridad tras el tiroteo en el evento del que participaba Donald Trump

Un portavoz del gobierno informó que altos funcionarios mantendrán una reunión urgente para evaluar la protección del mandatario durante actos públicos luego del intento de atentado registrado en la cena de corresponsales en Washington

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El sospechoso, identificado como Cole Allen, fue detenido en el lugar.
El sospechoso, identificado como Cole Allen, fue detenido en el lugar.

La Casa Blanca anunció este lunes que revisará los protocolos de seguridad para eventos externos con presencia del presidente Donald Trump, tras el intento de atentado del sábado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Washington Hilton de Washington D.C.

La portavoz Karoline Leavitt informó en rueda de prensa que esta semana se celebrará una reunión convocada por la jefa de Gabinete Susie Wiles con altos mandos del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio Secreto para evaluar las medidas de protección presidencial en actos de este tipo. “Estamos constantemente supervisando las operaciones y los procedimientos, planteando siempre las preguntas difíciles para asegurar que el presidente se encuentre a salvo”, declaró Leavitt.

El sábado, el Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania Trump y a otros integrantes de su Administración del salón del evento después de que un hombre armado intentara acceder al recinto. El sospechoso, identificado como Cole Allen, fue detenido en el lugar.

La Casa Blanca revisa los protocolos de seguridad tras el intento de atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales. (REUTERS/Evan Vucci)
La Casa Blanca revisa los protocolos de seguridad tras el intento de atentado contra Donald Trump durante la cena de corresponsales. (REUTERS/Evan Vucci)

El incidente reavivó el debate sobre la posibilidad de aplicar el protocolo del “superviviente designado” en actos de esta naturaleza. Ese sistema, activado habitualmente durante el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, obliga a que un miembro del Gobierno permanezca en una ubicación secreta y segura mientras el resto del Gabinete se encuentra reunido en un mismo lugar, con el fin de preservar la continuidad del Gobierno ante un eventual ataque.

Leavitt aclaró que la medida se consideró antes de la cena del sábado, pero que no llegó a aplicarse porque varios miembros del Gabinete que figuraban en la línea de sucesión no asistieron “por diversas razones personales”. La portavoz también confirmó que Trump tiene previsto acudir a una segunda cena de corresponsales si el evento se reprograma, aunque evitó pronunciarse sobre la eventual asistencia del vicepresidente JD Vance: “Ciertamente esa es una conversación que tendrá lugar”, señaló.

El incidente armado en el Washington Hilton obliga a replantear la protección presidencial en eventos multitudinarios. (REUTERS/Bo Erickson)
El incidente armado en el Washington Hilton obliga a replantear la protección presidencial en eventos multitudinarios. (REUTERS/Bo Erickson)

En ese mismo marco, Leavitt respaldó la construcción del salón de baile que Trump ha ordenado levantar en el interior del complejo de la Casa Blanca, presentándolo como una necesidad de seguridad nacional. “El proyecto del salón de baile no es solo un proyecto divertido para el presidente Trump”, afirmó, al argumentar que un recinto de mayor capacidad dentro del perímetro presidencial permitiría albergar a miles de invitados junto al presidente y la línea de sucesión en condiciones de mayor seguridad.

La portavoz también dirigió críticas a los demócratas por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bloqueado desde hace más de 70 días. Según Leavitt, esa situación pudo haber incidido en el tiroteo del sábado. “El Servicio Secreto es un componente vital del Departamento y se ha visto directamente afectado por este imprudente juego político”, sostuvo.

(Con información de EFE)

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