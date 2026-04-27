El temor a la inteligencia artificial impulsa cambios en la elección de carreras universitarias en Estados Unidos

La irrupción de la inteligencia artificial obliga a los jóvenes en Estados Unidos a replantear sus caminos educativos y profesionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes universitarios en Estados Unidos modifican sus trayectorias académicas ante el avance de la inteligencia artificial, optando por especializaciones difíciles de automatizar y priorizando habilidades humanas menos susceptibles a la sustitución tecnológica.

Frente a la creciente adopción de IA en el mercado laboral, numerosos jóvenes repiensan su formación y proyección profesional para mitigar el riesgo de quedar desplazados al egresar, según informó AP News.

Aproximadamente el 70% de los estudiantes universitarios consideran a la inteligencia artificial como una amenaza real para sus oportunidades laborales, tal como reveló una encuesta nacional realizada en 2025 por el Institute of Politics de la Harvard Kennedy School.

El fenómeno es especialmente destacado entre quienes cursan carreras tecnológicas o formaciones profesionales, donde la presión por dominar herramientas de IA convive con el temor de que los propios conocimientos se vuelvan prescindibles.

Siete de cada diez estudiantes visualizan la IA como un riesgo directo para su futuro laboral, según encuestas recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El temor a la automatización redefine la elección de carreras

Josephine Timperman, alumna de 20 años en la Universidad de Miami en Ohio, decidió cambiar su especialización de análisis de negocios a marketing. Explicó a AP News que las destrezas que estaba perfeccionando, como análisis estadístico y codificación, son fácilmente replicables por sistemas automatizados.

Timperman afirmó que “todos temen que los empleos de entrada sean absorbidos por la IA”. Su nueva estrategia educativa prioriza el desarrollo de pensamiento crítico y destrezas interpersonales: “No basta con saber programar. Quiero poder conversar, establecer relaciones y analizar escenarios, porque eso es lo que la IA no puede imitar”.

El cambio de planes de estudio se refleja también en cifras: una encuesta reciente de Quinnipiac, la universidad estadounidense, mostró que la mayoría de los estadounidenses consideran “muy” o “algo” importante que los estudiantes universitarios aprendan a utilizar la IA.

De acuerdo con encuestas de Gallup Workforce, la firma internacional de encuestas, citadas por AP News, la implantación de herramientas de IA avanza más rápido en los campos tecnológicos, mientras que disciplinas como ciencias naturales y salud parecen menos vulnerables a transformaciones inmediatas.

El asunto generó inquietud entre los orientadores estudiantiles. Courtney Brown, vicepresidenta de Lumina, la organización educativa sin fines de lucro, indicó al medio que detectaron el cambio de carrera motivado por la IA en muchos estudiantes, subrayando que la intensidad de la tendencia resalta el efecto de la inteligencia artificial sobre la toma de decisiones académicas.

El avance tecnológico empuja a muchos a abandonar disciplinas susceptibles de automatización y buscar alternativas más seguras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preocupación generacional y escasez de respuestas claras

La incertidumbre alcanza dimensiones generacionales. Una encuesta reciente de Gallup Workforce comprendió a jóvenes y adultos de la Generación Z, de 14 a 29 años, grupo que registra una alta adopción de IA, en parte porque el acceso temprano a tecnología estimula el uso frecuente de estas herramientas.

El estudio mostró que el 48% de los trabajadores de ese grupo considera que los riesgos de la IA en el ámbito laboral superan los beneficios posibles.

Aunque el uso de IA es habitual y creciente —la mitad de los adultos de la generación la utilizan al menos una vez por semana—, aumenta la inquietud respecto al futuro profesional y las capacidades cognitivas afectadas por esta tecnología.

La Generación Z, familiarizada desde la infancia con la tecnología, enfrenta incertidumbre ante la falta de orientación efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno tradicional de apoyo, integrado por asesores y profesores, tampoco dispone de respuestas concluyentes. Brown reconoció a AP News: “Los estudiantes están navegando esto solos, sin guía”. Durante un panel en la Universidad de Stanford, autoridades de varias instituciones coincidieron en la incertidumbre.

Christina Paxson, presidenta de la Universidad de Brown, sostuvo: “Debemos pensar muy bien qué deben aprender los estudiantes para tener éxito en el mercado laboral dentro de 10, 20 o 30 años. Y nadie lo sabe. Creo que habilidades como la comunicación y el pensamiento crítico, las bases de una educación liberal, son hoy más relevantes que saber programar en Java”.

La experiencia laboral de Ben Aybar, egresado reciente en ciencias de la computación por la Universidad de Chicago, demuestra las dificultades de inserción profesional incluso en sectores de alta demanda: postuló a unos 50 empleos en ingeniería de software sin conseguir entrevistas.

Aybar optó por un máster en ciencia de la computación y encontró trabajo parcial como consultor en IA. Resumió a AP News: “Las personas que sepan usar IA serán muy valiosas. La capacidad de explicar cuestiones complejas en términos sencillos y la interacción humana directa tienen más valor que nunca”.

El temor al desempleo crece incluso entre quienes eligen carreras tradicionalmente demandadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en carreras tradicionales y nuevas estrategias frente a la incertidumbre

En el ámbito de la ciencia de datos, Ava Lawless, estudiante de la Universidad de Virginia, replantea la utilidad de su formación tras revisar informes sobre el mercado laboral.

Aunque algunos asesores mantienen una visión optimista, ella expresó a AP News: “Me siento un poco desesperanzada. ¿Y si para cuando me gradúe ya no existe mercado?”.

Lawless evalúa la opción de cambiarse a bellas artes, actualmente su campo secundario: “si no consigo trabajo como científica de datos, al menos estaré haciendo algo que me apasiona”.