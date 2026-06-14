‘America’s Next Top Model’: la primera ganadora del reality show reacciona a la demanda de Tyra Banks contra Netflix

Adrianne Curry se pronuncia tras la demanda de Tyra Banks y lanza comentario en redes. (Captura de video)

Adrianne Curry, ganadora de la primera temporada de America’s Next Top Model, reaccionó públicamente a la demanda que Tyra Banks interpuso contra Netflix por presunta difamación relacionada con el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

La exmodelo de 43 años compartió su opinión a través de Instagram pocas horas después de que se conociera la acción legal presentada por Banks.

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En su publicación, Curry hizo referencia a uno de los principales argumentos de la conductora y creadora del programa, quien sostiene que sus declaraciones fueron editadas de manera que respaldaran una narrativa falsa dentro del documental.

“Leí que Tyra Banks está demandando a Netflix porque no le gustó cómo fue editada”, dijo Curry en un video publicado en la red social, utilizando comillas con las manos al pronunciar la palabra “editada”.

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Adrianne Curry realizó un comentario sarcástico sobre Tyra Banks. (Instagram)

A continuación, agregó entre risas: “Perra ¿En serio, chica?”. Además, acompañó la publicación con una breve frase en el pie de foto: “Bienvenida a la fiesta, amiga”.

La reacción de Adrianne Curry llamó la atención debido a que, desde hace años, la exganadora del programa ha hablado sobre su experiencia en America’s Next Top Model y ha señalado desacuerdos relacionados con la forma en que fue presentada durante y después de su participación en el reality.

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Aunque decidió no formar parte de Reality Check: Inside America’s Next Top Model, Curry se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el legado del programa y sobre la figura de Tyra Banks.

De hecho, meses antes de la demanda, expresó públicamente respeto hacia la conductora por la manera en que ha respondido a las críticas dirigidas a la producción.

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Adrianne Curry aseguró que Tyra Banks no tendría porque disculparse. (X)

En febrero, durante otra publicación en Instagram, la famosa comentó que valoraba que Banks no hubiera ofrecido disculpas por algunas de las controversias que han rodeado al programa con el paso de los años.

“Ella no está arrepentida. No les está pidiendo disculpas. No está arrepentida. No se arrodillará. Y lo respeto. ¿Quieres que mienta? ¿Qué mienta y diga lo mal que se siente? Todos me dicen: ‘Ninguno de los jueces lo lamenta’. ¿Por qué habrían de hacerlo?”, expresó.

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Y añadió: “Están todos forrados... pero respeto muchísimo a Tyra porque es difícil resistirse a tanta gente que intenta perjudicarte. Ella simplemente dice: ‘Que os den, hago lo que quiero’. Y tengo que respetar eso”.

La demanda de Tyra Banks fue presentada contra Netflix en relación con el documental Reality Check: Inside America’s Next Top Model, una producción que examina el impacto cultural del programa y las controversias que han surgido alrededor de algunas de sus dinámicas y episodios.

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Tyra Banks demandó a Netflix tras ser parte del documental de America’s Next Top Model. (Netflix)

De acuerdo con los documentos judiciales, la conductora solicita un juicio con jurado para determinar el monto de los daños que considera correspondientes.

En el texto legal, Banks sostiene que participó en el documental porque deseaba ofrecer una conversación abierta sobre el legado de America’s Next Top Model, incluyendo tanto los aspectos positivos como las críticas que ha recibido.

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“Tyra Banks participó en la serie documental de Netflix America’s Next Top Model porque creía que los espectadores merecían una conversación sincera sobre el legado del programa: sus éxitos y sus deficiencias”, señala la demanda.

Tyra Banks aseveró que Netflix sacó de contexto sus declaraciones. (Netflix)

El documento también afirma que las entrevistas grabadas para el proyecto fueron modificadas durante el proceso de edición.

Según la presentación judicial, los testimonios de la exmodelo fueron “despojados de contexto y reorganizados para respaldar una narrativa falsa y difamatoria no relacionada con lo que ella realmente expresó”.

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