Estados Unidos

El hallazgo del cuerpo en un río de Nueva Jersey confirmó la muerte de un joven hispano desaparecido

La identificación del cadáver del hombre buscado desde diciembre de 2025 pone fin a una extensa búsqueda que involucró a fuerzas policiales y generó preocupación entre familiares y miembros de la comunidad local

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Puente largo de múltiples pilares sobre un río con aguas tranquilas y orillas cubiertas de vegetación. Cielo despejado con un avión distante en el horizonte
La Fiscalía de Hudson confirmó la identidad de Emilio Acosta-Gutiérrez tras hallar su cuerpo en el río Hackensack luego de cuatro meses de búsqueda (Wikimedia Commons)

Un hallazgo en el río Hackensack de Nueva Jersey confirmó la identidad de Emilio Acosta-Gutiérrez, un joven de 21 años desaparecido desde el 18 de diciembre de 2025, cuya ausencia desencadenó una intensa búsqueda y hace algunos días reveló el desenlace de un caso que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad hispana local.

La Fiscalía del Condado de Hudson informó la semana pasada, tras la identificación del cuerpo recuperado el viernes 17 de abril, que Acosta-Gutiérrez había salido de su casa en Weehawken en plena madrugada y no había vuelto a ser visto, según reportó Telemundo 47.

La pesquisa, informada también por NBC New York, se prolongó durante más de cuatro meses y movilizó tanto a la policía local como a agencias estatales. De acuerdo con News 12, la búsqueda incluyó el despliegue de drones, perros rastreadores y la colaboración de las autoridades estatales de Nueva Jersey.

Primer plano de un joven hispano de pelo oscuro sonriendo directamente a la cámara, con un fondo verde borroso de vegetación
El joven hispano de 21 años, Emilio Acosta-Gutiérrez, fue reportado desaparecido en Weehawken desde diciembre de 2025, generando alarma en Nueva Jersey (Weehawken Police Department)

El rastreo inicial condujo a los investigadores hasta la zona del American Dream Mall, donde se detectó la última señal del celular de Acosta-Gutiérrez horas después de su partida.

La noche de la desaparición quedó registrada como una secuencia inusual: según la base de datos National Missing and Unidentified Persons System (NamUs), los padres de Acosta-Gutiérrez lo sorprendieron en torno a la 1:30 de la madrugada revisando su armario y tomando dos mochilas antes de abandonar la vivienda —un antecedente que, más tarde, sería interpretado por su familia como posible manifestación de una crisis de salud mental.

La salud mental y los esfuerzos de búsqueda

El padre del joven, Idelfonso Acosta, declaró en enero a News 12 que su hijo vivía con trastorno bipolar y se encontraba bajo tratamiento médico adecuado. “Nuestro hijo ha convivido con el trastorno bipolar... está bajo el cuidado correspondiente, pero desde que salió de casa no cuenta con su medicación”, explicó Acosta en ese momento. El propio padre intentó rastrear a su hijo tras advertir su ausencia, aunque sus esfuerzos resultaron infructuosos.

En los días inmediatos a la desaparición, la policía desplegó un operativo que incluyó el análisis de grabaciones de vigilancia. Estas imágenes permitieron situar a Acosta-Gutiérrez cerca de una gasolinera en Secaucus, avanzando hacia el oeste por la Ruta 3, en dirección al MetLife Stadium, según reflejó un informe de NJ.com citado por People. Fue en esa área donde también se registró la última ubicación telefónica.

Hombre joven con un gorro oscuro, una sudadera con capucha de color claro con un logo, pantalones claros y una mochila oscura, caminando en lo que parece un pasillo o túnel de baja resolución
La última señal del celular de Emilio Acosta-Gutiérrez fue detectada cerca del American Dream Mall, clave en la investigación (Weehawken Police Department)

El subjefe de policía de Weehawken, James White, relató en NJ.com: “Hemos hecho prácticamente todo lo que está en nuestras capacidades para localizarlo. Hemos desplegado drones. Solicitamos apoyo mutuo de todos nuestros aliados, de la policía estatal de Nueva Jersey. Contamos con perros para rastrear sus ubicaciones”.

A la pregunta sobre qué ocurrió, las autoridades han confirmado que el cuerpo de Acosta-Gutiérrez, reportado desaparecido el 18 de diciembre desde Weehawken, fue identificado el 17 de abril en el río Hackensack, tras cuatro meses de búsqueda.

La causa de la muerte continúa bajo investigación, de acuerdo con la Fiscalía del Condado de Hudson, y aún no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento.

Vista aérea del American Dream Mall, una autopista con vehículos y extensos humedales marrones con un río serpenteante en un día nublado
Las autoridades utilizaron drones, perros rastreadores y tecnología de última generación para localizar a Acosta-Gutiérrez tras su desaparición (NBC New York)

Impacto en la familia y la comunidad

La incertidumbre que se apoderó de la familia persistió hasta la reciente identificación tras el hallazgo del cuerpo. Los padres del joven mantuvieron la esperanza y colaboraron activamente con medios y autoridades durante el proceso de búsqueda.

La noticia de la muerte de Acosta-Gutiérrez representa el desenlace de una desaparición rodeada por el temor a una crisis de salud mental sin atención, tal como expresó su padre a News 12.

Con la confirmación oficial emitida por la Fiscalía del Condado de Hudson, queda ratificado el final de una búsqueda que movilizó recursos logísticos e institucionales considerables: desde la participación de la policía estatal hasta la utilización de tecnología avanzada para el rastreo.

Retrato de un joven con cabello oscuro y una camisa polo a rayas, sonriendo ligeramente frente a un fondo claro con una planta verde
La investigación sobre la causa de la muerte de Emilio Acosta-Gutiérrez sigue abierta, según la Fiscalía de Hudson, sin detalles adicionales por el momento (Foto familiar)

Mientras continúa la investigación sobre las causas del deceso, la comunidad de Weehawken asiste al cierre de un episodio que, desde diciembre pasado, puso en primer plano las problemáticas de salud mental y la necesidad de respuestas efectivas en casos de desaparición.

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