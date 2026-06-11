Mundo

Starmer designó a Dan Jarvis como nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de John Healey

El Gobierno británico presentó un plan que contempla el mayor incremento en el gasto de Defensa desde la Guerra Fría, con el objetivo de elevar el presupuesto del sector al 2,5 % del PIB en 2027 y alcanzar el 3 % en la siguiente legislatura, a partir de 2029

Guardar
Google icon
Dan Jarvis
Dan Jarvis es el nuevo ministro de Defensa del Reíno Unido

Dan Jarvis asumió como nuevo ministro de Defensa del Reino Unido tras la renuncia de John Healey, quien dejó el cargo en protesta por la asignación presupuestaria para el área militar. El movimiento también desencadenó la salida del secretario de Estado de Defensa, Al Carns, junto con otros altos funcionarios.

El funcionario, de 53 años, llegó al gabinete de Keir Starmer como secretario de Estado sin cartera y se desempeñó como alcalde en Yorkshire Sur hasta 2022. Además, se graduó como oficial en la Academia Militar de Sandhurst. Su trayectoria política y militar lo posicionó como una figura relevante dentro del Partido Laborista.

PUBLICIDAD

“Me complace nombrar a Dan Jarvis como ministro de Defensa mientras reforzamos nuestras fuerzas armadas y hacemos frente así a las amenazas contra nuestro país”, mencionó Starmer.

Además, el primer ministro defendió el plan de su Gobierno, que plantea el mayor aumento de gasto en Defensa desde la Guerra Fría: el presupuesto debería alcanzar el 2,5% del PIB en 2027 y llegar al 3% en la próxima legislatura, a partir de 2029.

PUBLICIDAD

John Healey justificó su dimisión en una carta dirigida a Starmer. Allí destacó que el presupuesto actual no permitiría cubrir las necesidades del país ante las crecientes amenazas, en referencia a Rusia. Healey sostuvo que Starmer resultó “incapaz” de encontrar los fondos suficientes para cubrir el déficit presupuestario y consideró que el plan de inversión “queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y el país en este momento peligroso”.

John Healey estaba en contra de las decisiones del primer ministro Keir Starmer (Reuters)
John Healey estaba en contra de las decisiones del primer ministro Keir Starmer (Reuters)

Tras eso, Starmer respondió en otra carta. Indicó que un gasto militar superior al presupuestado obligaría a realizar ajustes significativos en otros departamentos y recordó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y el control del déficit público. También señaló que la estrategia vigente permitiría “grandes inversiones estratégicas a largo plazo” y garantizaría que los recursos “se gasten de forma sensata y se utilicen para respaldar el empleo y el crecimiento”.

El debate sobre la financiación de la Defensa no se limitó al ámbito nacional. En junio de 2025, durante una cumbre en La Haya, los países miembros de la OTAN, incluido el Reino Unido, se comprometieron a destinar el 3,5 % del PIB al gasto en defensa para 2035. Sin embargo, la carta de Healey indicó que el plan de inversión del Gobierno prevé alcanzar el 2,68 % del PIB en 2030, lo que representa 0,08 % más que el compromiso existente para el próximo año.

La dimisión de Healey agravó las tensiones dentro del Ejecutivo, en particular por el estancamiento de las negociaciones entre los departamentos de Defensa y Finanzas sobre la expansión del gasto militar. Ese desacuerdo retrasó la presentación formal del Plan de Inversión en Defensa.

Por otro lado, Starmer destacó el papel del Reino Unido en la Coalición de Voluntarios en Ucrania, la defensa de sus aliados en el Golfo y la colaboración en un plan estratégico para el estrecho de Ormuz. Sostuvo que estos esfuerzos contribuyeron a mejorar la seguridad global, en especial después de asumir el Gobierno en 2024, cuando describió a las Fuerzas Armadas británicas como “en ruinas”.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Dan JarvisReíno UnidoKeir Starmer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán

La cotización del WTI bajó casi un 3 % en la apertura y rondó los 85 dólares por barril, mientras el Brent retrocedió hasta 90,38 dólares en medio del renovado optimismo

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Las fuerzas rusas afirman haber tomado dos aldeas en el este y nordeste de Ucrania, pero Kiev no confirma las caídas y advierte de combates activos en ambas zonas

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

En Infobae a la Tarde, Tomás Trapé presentó la trayectoria y las ideas de uno de los referentes más influyentes del ecosistema tecnológico global, que impulsó debates sobre el futuro educativo y sorprendió con una convocatoria a científicos durante su visita a Buenos Aires

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

La barcaza que Leonardo da Vinci estudió hace más de 500 años hoy volvió a unir dos comunidades italianas

El cierre temporal del puente de Brivio en Lombardía convirtió la histórica embarcación de Imbersago, operada por voluntarios, en el medio de transporte cotidiano de quienes antes la conocían solo como atractivo turístico

La barcaza que Leonardo da Vinci estudió hace más de 500 años hoy volvió a unir dos comunidades italianas

Israel tomó el valle de Wadi Saluki y avanza sobre Nabatieh en su ofensiva en el sur del Líbano

El Ejército israelí completó el control operativo del estratégico corredor en el sur del país y avanza hacia una de las principales ciudades de Hezbolá al norte del Litani. Seis personas murieron este jueves en nuevos bombardeos

Israel tomó el valle de Wadi Saluki y avanza sobre Nabatieh en su ofensiva en el sur del Líbano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Buscan a ciudadano de EE. UU. desaparecido en Cusco: último mensaje reveló cambio de planes hacia la Montaña de Siete Colores

Buscan a ciudadano de EE. UU. desaparecido en Cusco: último mensaje reveló cambio de planes hacia la Montaña de Siete Colores

Interpol activa Ficha Amarilla para localizar a Karla Alejandra Tela, vista por última vez en Puebla en 2024

Mundial 2026 México EN VIVO: CDMX celebra en el Ángel de la Independencia el debut triunfal de la Selección

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Clima CDMX en el arranque del Mundial 2026 hoy jueves 11 de junio: activan alerta naranja por lluvias fuertes en la CDMX

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán

El precio del petróleo cae tras el anuncio de Trump sobre un posible acuerdo con Irán

Rusia afirmó nuevos avances en el este de Ucrania mientras Kiev disputa el control del terreno

Quién es Eric Weinstein, el matemático de Silicon Valley que anticipó la crisis de las universidades y fue asesor de Peter Thiel

Más de 220 personas permanecen en albergues por emergencias asociadas a la depresión tropical Cristina en El Salvador

El Gobierno de Guatemala abre la planificación y el presupuesto 2027 a propuestas ciudadanas

ENTRETENIMIENTO

El pasado rockero de Tyrion Lannister: así era la banda que lideraba Peter Dinklage en los 90

El pasado rockero de Tyrion Lannister: así era la banda que lideraba Peter Dinklage en los 90

Mariska Hargitay recuerda la enfermedad que marcó los últimos años de vida de su padre

Millie Bobby Brown defiende a su esposo Jake Bongiovi tras ola de críticas: “Puedo cargar mis propias cosas”

Ariana Grande y Ethan Slater: los motivos detrás de su discreta ruptura

Dwayne Johnson cuenta cómo un bulto doloroso lo hizo temer por un posible cáncer testicular: “Tuve que vivir con eso durante 24 horas”