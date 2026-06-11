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De Las Guerreras K-pop a la inauguración del Mundial 2026: el ascenso digital de la cantante EJAE

La artista surcoreana pasó de enfrentar el rechazo en la industria del K-pop a convertirse en una figura global

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EJAE interpretó “DNA” junto a Andrea Bocelli en la inauguración del Mundial 2026. (Reuters)
EJAE interpretó “DNA” junto a Andrea Bocelli en la inauguración del Mundial 2026. (Reuters)

Kim Eun-jae, conocida globalmente por su nombre artístico EJAE, es la prueba viviente de que el éxito a veces espera al otro lado de la desilusión. Tras pasar más de una década entrenando en Corea del Sur con la esperanza de convertirse en una idol y tener que enfrentar el duro rechazo de la industria, la artista coreano-estadounidense encontró su refugio en la composición.

Hoy, ya no crea desde las sombras: es una ganadora del Óscar, del Globo de Oro, y su voz acaba de resonar frente a millones de personas en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en México.

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De las sombras del estudio al fenómeno global

Durante años, EJAE construyó un sólido prestigio trabajando como productora y compositora tras bambalinas para gigantes del K-pop como Aespa, TWICE, Red Velvet y LE SSERAFIM. Sin embargo, su verdadero punto de inflexión frente al público llegó con ‘Las Guerreras K-pop’ (’K-Pop: Demon Hunters’), una aclamada película animada que se estrenó el 20 de junio de 2025.

Las guerreras k-pop
La presencia digital de EJAE creció exponencialmente tras el estreno de la película animada en 2025. (Netflix)

Para esta cinta, EJAE no solo prestó su voz cantada al personaje de Rumi, sino que volcó toda su vulnerabilidad y su historia de desencuentros con la industria en la composición de “Golden”, el tema principal. El impacto fue meteórico. La canción se volvió un himno de resiliencia y exorcismo personal que la catapultó desde el anonimato directo a las galas de premiación más prestigiosas del mundo del cine y la música.

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La explosión en redes: una comparativa de su ascenso digital

El arrollador éxito de la película y su posterior debut como solista con el sencillo “In Another World” generaron un efecto dominó en sus plataformas digitales. Si analizamos sus números, el contraste entre su realidad antes del estreno de la cinta y su estatus actual es asombroso.

Antes de que ‘Las Guerreras K-pop’ viera la luz a mediados de 2025, la presencia online de EJAE correspondía puramente a la de una figura respetada pero concentrada en el trabajo de estudio: su cuenta de Instagram apenas rondaba los 50.000 seguidores, su canal de YouTube era incipiente con solo unos pocos miles de suscriptores, y en Spotify contaba con un modesto grupo de aproximadamente 8,000 seguidores fieles.

EJAE alcanzó el reconocimiento internacional tras ganar el Óscar y el Globo de Oro por su trabajo en 'Las Guerreras K-pop'. (Reuters)
EJAE alcanzó el reconocimiento internacional tras ganar el Óscar y el Globo de Oro por su trabajo en 'Las Guerreras K-pop'. (Reuters)

Hoy, a un año de distancia, la magnitud de su salto a la fama es innegable. En Instagram, su comunidad ha explotado de manera espectacular hasta superar los 1,7 millones de seguidores. En YouTube, la artista ahora acumula más de 364.000 suscriptores consolidados, impulsada por las reproducciones masivas de sus lyric videos y temas en solitario.

Finalmente, el salto más impresionante se dio en Spotify, donde pasó de ser un talento oculto a sumar más de 738.000 seguidores directos, ostentando la cifra de casi 30 millones de oyentes mensuales, compitiendo cara a cara con las agrupaciones más icónicas para las que alguna vez escribió.

El escenario más grande del mundo

Con un terreno digital completamente conquistado, EJAE experimenta su consagración definitiva en vivo. El 11 de junio de 2026, la artista puso un peldaño más en su histórica escalera al éxito al interpretar el tema “DNA” junto al tenor italiano Andrea Bocelli, en la gran inauguración del Mundial de fútbol.

La trayectoria de EJAE ilustra el impacto de la composición y el talento en la música global actual. (Reuters)
La trayectoria de EJAE ilustra el impacto de la composición y el talento en la música global actual. (Reuters)

El ascenso de EJAE reafirma que las trayectorias en la industria musical ya no son necesariamente lineales. Su historia es un testimonio inspirador de cómo el talento genuino, una vez que encuentra el vehículo correcto para ser escuchado, no conoce de algoritmos ni fronteras.

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