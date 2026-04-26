Qué se sabe hasta el momento sobre el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Un hombre armado irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca causando pánico y una evacuación inmediata de Donald Trump y autoridades

Un hombre armado irrumpió la noche del sábado en la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, portando un arsenal que incluía al menos una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en un evento que reunió a Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y buena parte de la élite política y periodística estadounidense.

El agresor, identificado como Cole Thomas Allen, fue reducido tras protagonizar un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto, suceso que dejó un funcionario herido, aunque protegido por su chaleco antibalas, y obligó a evacuar a las máximas autoridades del país.

Según el medio The New York Times, las investigaciones aún no han determinado el motivo del ataque ni si el objetivo era el presidente. Aunque el fiscal general Todd Blanche señaló que el tirador probablemente buscaba a funcionarios del gobierno.

El presidente Trump confirmó la reprogramación del evento, subrayando la unidad inesperada tras el intento de ataque en defensa de la libertad de prensa (AP foto/Tom Brenner)

Allen, según fuentes policiales citadas por NBC News, tiene 31 años y es residente de Torrance, California. Ni las autoridades federales ni el jefe de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, informaron que tuviera antecedentes penales o estuviera vinculado a investigaciones previas en Washington D.C.

Esta precisión lo distingue de casos anteriores de amenazas a la seguridad presidencial: en julio de 2024, Trump había sobrevivido a un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, donde una bala rozó su oreja, y meses más tarde, un agente federal disparó contra un hombre armado en el club de golf Mar-a-Lago de Trump en Florida, de acuerdo con The New York Times.

Un ataque que desató el pánico y forzó la evacuación líderes políticos

Aproximadamente a las 20:36 hora local, según NBC News, Allen eludió un puesto de control de seguridad en el lobby del hotel Washington Hilton —sede histórica del evento desde hace décadas— y se dirigió rápidamente hacia el salón principal.

En las grabaciones difundidas por Trump en Truth Social, se observa a los agentes sacar sus armas y perseguirlo. El incidente se desató minutos después del inicio de la gala anual, que congrega a cerca de 1.000 periodistas de la Asociación, fundada en 1914, junto con figuras de ambos partidos y personalidades del espectáculo, según The New York Times.

El agresor, residente de Torrance, California y sin antecedentes penales, es identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años (REUTERS)

Dentro del salón, varios testigos refirieron un fuerte ruido. Camareros y asistentes buscaron refugio mientras cundía el desconcierto; quienes estaban cerca de la entrada escucharon la conmoción, en tanto que otros percibieron apenas movimientos anómalos y no oyeron disparos.

Trump describió el momento diciendo: “Escuché un ruido y pensé que era una bandeja que caía. Fue bastante fuerte”. De inmediato, los agentes evacuaron al presidente, la primera dama y los principales funcionarios alrededor de las 21:45 horas.

El oficial del Servicio Secreto herido fue llevado al hospital tras recibir el impacto de un disparo en su chaleco antibalas, y fue dado de alta el domingo temprano. Además de este caso, no se reportaron más víctimas.

Un agente del Servicio Secreto resultó herido en el tiroteo, pero el chaleco antibalas evita consecuencias fatales, informó NBC News (REUTERS/Bo Erickson)

Respuesta de las autoridades y consecuencias judiciales

Según la fiscal federal Jeanine Pirro, Allen será imputado por uso de un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento y asalto a un agente federal con arma peligrosa o mortal.

Se esperaba su comparecencia ante el tribunal el lunes siguiente. Carroll explicó que el sospechoso aparentemente actuó solo y que su habitación de hotel fue objeto de registros. Las agencias federales, incluido el FBI y el Servicio Secreto, están involucradas en la investigación.

Pirro señaló: “Está claro, con base en lo que sabemos hasta el momento, que este individuo tenía la intención de causar el mayor daño posible”.

Las cuentas en redes sociales asociadas a Allen lo describen como desarrollador independiente de videojuegos y docente, según le informaron las autoridades a The New York Times.

Cena de corresponsales: un símbolo de la libertad de prensa bajo amenaza

La cena, ocasión emblemática para la defensa de la libertad de prensa y la Primera Enmienda, había sido sistemáticamente boicoteada por Trump durante su mandato anterior, participando solo como invitado en ediciones previas, pero nunca como presidente. Esta vez, su reencuentro con el evento coincidió con la amenaza más directa a la seguridad vivida en su actual gestión.

Weijia Jiang, presidenta de la Asociación y corresponsal de CBS en la Casa Blanca, celebró la seguridad de autoridades y asistentes al declarar en redes sociales: “Gracias a Dios, él, la Primera Dama y todos los que estaban en la WHCD están a salvo“.

La icónica cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, símbolo de la libertad de prensa, vivió su mayor amenaza de seguridad en décadas (REUTERS/Jonathan Ernst)

Trump anunció tras el incidente que la cena se reprogramará dentro de los próximos 30 días y valoró la reacción de los presentes. “Esto era un evento dedicado a la libertad de expresión, que debía reunir a miembros de ambos partidos con la prensa. Y en cierto sentido lo logró. Vi un salón completamente unido. En un sentido, fue algo muy hermoso, realmente hermoso de ver”, dijo el presidente, según The New York Times.

El incidente reabre el debate sobre la seguridad presidencial y la exposición de altos funcionarios ante amenazas armadas, especialmente en contextos públicos o simbólicos como la cena de corresponsales de la Casa Blanca.