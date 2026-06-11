Estados Unidos

El Guggenheim transforma su restaurante en estadio, proyecta a Zidane con 17 cámaras y une a fanáticos del arte y el fútbol en Nueva York

La programación especial en el museo invita al público a compartir una vivencia socialmente vibrante mezclando perspectivas deportivas y artísticas

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El Museo Guggenheim de Nueva York lanzó una programación especial por la Copa Mundial 2026 que combina arte contemporáneo y fútbol - wikimedia commons
El Museo Guggenheim de Nueva York lanzó una programación especial por la Copa Mundial 2026 que combina arte contemporáneo y fútbol - wikimedia commons

El Museo Guggenheim de Nueva York anunció una programación especial para la Copa Mundial de fútbol 2026 que combina la pasión deportiva con el arte contemporáneo. Según detalló ARTnews, el museo ofrecerá retransmisiones en directo de partidos selectos del Mundial y proyectará la videoinstalación Zidane, un retrato del siglo XXI, dedicada a Zinédine Zidane, una de las figuras más influyentes del fútbol mundial.

Las transmisiones tendrán lugar los viernes por la tarde en Frank Pub’s, un restaurante temporal situado dentro del Museo Wright, uno de los espacios del Guggenheim. De acuerdo con la organización, la iniciativa busca crear “un espacio donde la gente pueda comer algo, ver el Mundial y compartir la emoción”. El acceso será gratuito para miembros del museo y estará incluido con la entrada general del día. El museo abrirá sus puertas una hora antes del inicio de cada encuentro para facilitar la llegada del público.

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El Guggenheim transmitirá en directo partidos selectos del Mundial 2026 los viernes por la tarde en Frank Pub’s, dentro del Museo Wright
El Guggenheim transmitirá en directo partidos selectos del Mundial 2026 los viernes por la tarde en Frank Pub’s, dentro del Museo Wright

El calendario de partidos incluye los enfrentamientos entre Canadá y Bosnia y Herzegovina (12 de junio), Estados Unidos y Australia (19 de junio), Noruega y Francia (26 de junio), el partido número 88 de la ronda de 32 (3 de julio), y el partido número 98 de los cuartos de final (10 de julio). Esta selección forma parte de los momentos más destacados de la fase eliminatoria y de la recta final del torneo.

Como complemento a la experiencia futbolística, el Guggenheim presentará por primera vez en su colección permanente una obra centrada en el fútbol: Zidane, un retrato del siglo XXI (2006), de Douglas Gordon y Philippe Parreno. La videoinstalación, de dos canales y 90 minutos de duración, sigue a Zinédine Zidane durante un partido disputado en Madrid el 23 de abril de 2005, utilizando imágenes captadas por 17 cámaras sincronizadas. Esta obra se exhibirá en bucle continuo en el Teatro Peter B. Lewis entre el 11 de junio y el 19 de julio, en paralelo al desarrollo del Mundial.

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El calendario del Guggenheim para la Copa Mundial 2026 incluye partidos como Canadá-Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos-Australia y Noruega-Francia - REUTERS/Jeenah Moon
El calendario del Guggenheim para la Copa Mundial 2026 incluye partidos como Canadá-Bosnia y Herzegovina, Estados Unidos-Australia y Noruega-Francia - REUTERS/Jeenah Moon

El documental se distingue por su enfoque: a diferencia de una transmisión televisiva convencional que sigue el movimiento del balón, la mirada de los artistas permanece fija en Zidane durante toda la acción. Una segunda pantalla muestra imágenes sin editar de una de las cámaras, sincronizándose con la versión editada en determinados momentos a lo largo de la duración de la obra.

Según el comunicado del museo, “estas experiencias especiales invitan a los visitantes a celebrar el arte de uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol, ​​junto con la alegría colectiva que define este deporte en el escenario mundial”.

Nat Trotman, curador de medios y artes escénicas del Guggenheim, definió la instalación como “una obra clave en la sólida colección de vídeo y medios audiovisuales” del museo. Trotman destacó que “la extraordinaria videoinstalación de Douglas Gordon y Philippe Parreno sumerge a los visitantes en el mundo del futbolista, ofreciendo una visión de la psicología y la experiencia física de un atleta en acción.

A diferencia de una transmisión convencional que sigue el movimiento del balón, aquí los artistas se centran en un solo individuo, sumergiendo a los espectadores en un retrato complejo pero íntimo de habilidad, fama y pura fuerza de voluntad”.

El acceso a las retransmisiones del Mundial en el Guggenheim será gratuito para los miembros del museo y estará incluido con la entrada general
El acceso a las retransmisiones del Mundial en el Guggenheim será gratuito para los miembros del museo y estará incluido con la entrada general

Zinédine Zidane es uno de los futbolistas más reconocidos de la historia, recordado tanto por su talento como por episodios memorables, como la final del Mundial de 2006. En esa ocasión, Zidane fue expulsado luego de propinar un cabezazo a Marco Materazzi de Italia, en el último partido de su carrera profesional, un hecho que marcó el desenlace del torneo y la consagración de Italia en la tanda de penales. Tras su retiro como jugador, Zidane se desempeñó como entrenador del Real Madrid en dos periodos (2016-2018 y 2019-2021), obteniendo múltiples títulos internacionales.

La videoinstalación sobre Zidane es una de las 17 versiones únicas creadas por Douglas Gordon y Philippe Parreno, quienes ensamblaron las imágenes a partir de 17 cámaras colocadas en distintos puntos del estadio. La obra ofrece una aproximación innovadora al retrato y al género documental, al centrarse en la vivencia individual y la percepción subjetiva del deportista durante los 90 minutos de juego.

La proyección de “Zidane, un retrato del siglo XXI” se integra en la serie permanente “Collection in Focus” del Guggenheim, enfocada en destacar piezas representativas de su acervo audiovisual. La iniciativa del museo coincide con la tendencia global de vincular el arte contemporáneo con fenómenos culturales de gran alcance, como el fútbol, y busca atraer tanto a aficionados al deporte como a públicos interesados en nuevas formas de expresión artística.

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