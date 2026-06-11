Estados Unidos

El equipo de la Universidad de Emory investiga una terapia dirigida para la leucemia infantil

La línea de trabajo busca reducir la toxicidad frente a la quimioterapia al apuntar a una vulnerabilidad puntual de las células malignas, con la meta de preservar tejidos y disminuir secuelas a largo plazo

Guardar
La Universidad de Emory investiga una nueva terapia para la leucemia infantil con menos toxicidad que la quimioterapia
La Universidad de Emory investiga una nueva terapia para la leucemia infantil con menos toxicidad que la quimioterapia

Durante años, la lucha contra la leucemia infantil en Estados Unidos ha estado marcada por la quimioterapia como principal tratamiento. Este método, aunque efectivo en muchos casos, conlleva consecuencias que afectan profundamente la vida de los niños. La quimioterapia destruye todas las células que se dividen rápidamente, sin distinguir entre células cancerosas y células sanas. Así, tejidos como el cabello o incluso la piel pueden verse gravemente comprometidos durante el tratamiento, generando efectos secundarios que van mucho más allá del simple combate contra el cáncer.

Los efectos adversos en los pacientes pediátricos son numerosos y de alta intensidad. El tratamiento puede provocar dolores musculares, náuseas, caída del cabello y daño a diversos tejidos sanos. Según el Dr. Waitman Aumann, del Instituto Oncológico Winship de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia estos agentes de amplio espectro actúan sobre muchas líneas celulares distintas, lo que explica la amplia gama de secuelas. Para un niño, sobrevivir a la leucemia es solo la primera etapa; las repercusiones del tratamiento pueden afectar el crecimiento, la fertilidad y la calidad de vida a largo plazo. La Asociación Americana contra el Cáncer estima que uno de cada tres diagnósticos de cáncer infantil corresponde a algún tipo de leucemia, lo que subraya la magnitud del desafío.

PUBLICIDAD

Nuevo enfoque terapéutico investigado en la Universidad de Emory

El Dr. Waitman Aumann y Declan Foley buscan en Emory un tratamiento menos agresivo para la leucemia infantil que no ataque todo el organismo
El Dr. Waitman Aumann y Declan Foley buscan en Emory un tratamiento menos agresivo para la leucemia infantil que no ataque todo el organismo

Ante este panorama, un equipo de la Universidad de Emory explora una nueva terapia prometedora para la leucemia infantil, con el objetivo de reducir la toxicidad asociada a los tratamientos convencionales. El Dr. Aumann, junto a la estudiante de pregrado Declan Foley, han centrado sus esfuerzos en diseñar una alternativa menos invasiva, que no implique atacar todo el organismo del paciente.

Foley, quien cursa estudios en la Universidad de Miami y colabora en el laboratorio de Emory gracias a una beca de la Fundación St. Baldrick, destaca la urgencia de buscar terapias que minimicen los efectos secundarios. El equipo está convencido de que una terapia menos tóxica podría marcar una diferencia significativa para los niños que enfrentan esta enfermedad. La motivación no es solo aumentar las tasas de supervivencia, sino procurar que la vida posterior al tratamiento sea lo más cercana posible a la normalidad.

PUBLICIDAD

Funcionamiento y características de la terapia dirigida

La terapia que investiga el equipo de Emory se distingue de la quimioterapia tradicional por su carácter dirigido. En vez de atacar indiscriminadamente todas las células de rápida división, este nuevo agente busca una debilidad específica en las células cancerosas. Se trata de una estrategia similar a un sistema de llave y cerradura: el tratamiento está diseñado para interactuar únicamente con los mecanismos biológicos que impulsan la leucemia, dejando a salvo la mayor parte de los tejidos sanos.

No obstante, aunque el agente dirigido promete ser más selectivo, todavía puede causar algunos efectos secundarios, ya que en ocasiones también afecta a células sanas. A pesar de ello, los investigadores sostienen que estos efectos serían considerablemente menores que los asociados a la quimioterapia estándar. Foley afirma que este enfoque tiene el potencial de reducir síntomas como las náuseas, dolores musculares y caída del cabello, lo que representa una mejora significativa en la experiencia del paciente pediátrico.

En palabras del Dr. Aumann, el objetivo último es que los niños no solo sobrevivan al cáncer, sino que puedan alcanzar hitos importantes en sus vidas, como graduarse de la secundaria, asistir a eventos sociales y, eventualmente, formar sus propias familias si así lo desean. Esta visión subraya el compromiso del equipo con la calidad de vida a largo plazo, más allá de la mera supervivencia.

Impacto esperado en la calidad de vida de los niños sobrevivientes

El Instituto Nacional del Cáncer estima una supervivencia relativa a cinco años del 86,7% en la leucemia infantil, aunque persisten secuelas del tratamiento
El Instituto Nacional del Cáncer estima una supervivencia relativa a cinco años del 86,7% en la leucemia infantil, aunque persisten secuelas del tratamiento

Las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional del Cáncer indican que la tasa de supervivencia relativa a cinco años para la leucemia infantil es del 86,7%. Sin embargo, este éxito terapéutico suele ir acompañado de secuelas que afectan el desarrollo físico y emocional de los pacientes. Los tratamientos actuales pueden alterar el crecimiento, la fertilidad y otras funciones vitales, limitando las oportunidades de los niños a medida que crecen.

El estudio de Emory aspira a cambiar este paradigma. Los investigadores insisten en que su trabajo no se centra únicamente en erradicar el cáncer, sino en ofrecer a los niños la posibilidad de crecer y vivir sin las secuelas debilitantes que deja la quimioterapia. Foley subraya la importancia de permitir que los pacientes recuperen una infancia plena, alejándose del estereotipo de que sobrevivir al cáncer implica renunciar a experiencias fundamentales como jugar al aire libre o compartir con amigos.

Resultados preliminares y próximos pasos en la investigación

Hasta el momento, la investigación se encuentra en fase preclínica y los ensayos se están realizando en ratones. Los resultados iniciales son alentadores: el agente dirigido ha logrado prolongar la supervivencia de los animales cuando se emplea específicamente contra la leucemia. Este hallazgo sugiere que la terapia podría ser eficaz y menos dañina que los tratamientos convencionales.

El equipo de la Universidad de Emory prevé iniciar la fase uno de ensayos clínicos con pacientes humanos en los próximos años. Aunque esta alternativa no sustituye de inmediato a los tratamientos estándar, marca el rumbo hacia una oncología pediátrica más precisa y menos tóxica, centrada en la vida y el bienestar futuro de los niños.

Temas Relacionados

Leucemia infantilQuimioterapiaUniversidad de EmoryAtlantaGeorgiaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Experiencia Mundial 2026: dónde ver gratis los partidos en Nueva York y Nueva Jersey

El plan prevé un espacio oficial en cada distrito con retransmisiones en directo y actividades, pero exige inscribirse por internet para asegurar el ingreso, según informó el alcalde Zohran Mamdani

Experiencia Mundial 2026: dónde ver gratis los partidos en Nueva York y Nueva Jersey

Guerra contra Irán: los riesgos de la ocupación militar de la isla de Kharg anunciada por Donald Trump

La decisión del presidente de los Estados Unidos coloca al conflicto de Medio Oriente en una situación límite ante los recursos de defensa que desplegará Teherán para defender su enclave petrolero

Guerra contra Irán: los riesgos de la ocupación militar de la isla de Kharg anunciada por Donald Trump

Nueva York activa su plan total para el Mundial

La ciudad ejecuta operativos de movilidad, turismo y protección para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la final en el MetLife Stadium y una previsión de más de un millón de visitantes

Nueva York activa su plan total para el Mundial

Las tormentas eléctricas de verano pueden retrasar partidos y eventos del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los protocolos locales obligan a pausar actividades al aire libre cuando se detectan descargas cerca de los recintos, incluso con poca lluvia, lo que podría alterar horarios televisivos y concentraciones de público en varias sedes

Las tormentas eléctricas de verano pueden retrasar partidos y eventos del Mundial 2026 en Estados Unidos

La Filarmónica de Nueva York retomará los conciertos gratuitos en parques en junio de 2026

La orquesta volverá a tocar al aire libre hasta el 12 de junio en los cinco distritos, y añadirá una fecha el 14 en Staten Island, en plena temporada de visitantes por el Mundial

La Filarmónica de Nueva York retomará los conciertos gratuitos en parques en junio de 2026

TECNO

¿Poner imanes en la nevera consume más energía? La verdad detrás de esta creencia

¿Poner imanes en la nevera consume más energía? La verdad detrás de esta creencia

TV o proyector: cuál es la mejor opción para ver la inauguración y los partidos del Mundial 2026

Mantén alejado el router de estos tres aparatos y mejora la velocidad del internet en segundos

CEO de Microsoft propone crear un impuesto a la IA para que todos ganemos dinero con ella

Así se verían los Saja Boys en el universo de Sailor Moon, según la IA

ENTRETENIMIENTO

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

Sting explicó por qué The Last Ship es un proyecto muy personal: “Estuve escribiendo las canciones para este musical toda mi vida”

Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

Ryan Reynolds revela el brutal accidente que casi cambia su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

MUNDO

Taiwán denunció la intrusión por primera vez de buques chinos en aguas de la isla Taiping

Taiwán denunció la intrusión por primera vez de buques chinos en aguas de la isla Taiping

Donald Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves: “Tomaremos la isla de Kharg”

Estados Unidos neutralizó un tercer petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes

Rusia confirmó nuevas reuniones con los enviados de Trump

Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey