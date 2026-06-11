El equipo de la Universidad de Emory investiga una terapia dirigida para la leucemia infantil

La Universidad de Emory investiga una nueva terapia para la leucemia infantil con menos toxicidad que la quimioterapia

Durante años, la lucha contra la leucemia infantil en Estados Unidos ha estado marcada por la quimioterapia como principal tratamiento. Este método, aunque efectivo en muchos casos, conlleva consecuencias que afectan profundamente la vida de los niños. La quimioterapia destruye todas las células que se dividen rápidamente, sin distinguir entre células cancerosas y células sanas. Así, tejidos como el cabello o incluso la piel pueden verse gravemente comprometidos durante el tratamiento, generando efectos secundarios que van mucho más allá del simple combate contra el cáncer.

Los efectos adversos en los pacientes pediátricos son numerosos y de alta intensidad. El tratamiento puede provocar dolores musculares, náuseas, caída del cabello y daño a diversos tejidos sanos. Según el Dr. Waitman Aumann, del Instituto Oncológico Winship de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia estos agentes de amplio espectro actúan sobre muchas líneas celulares distintas, lo que explica la amplia gama de secuelas. Para un niño, sobrevivir a la leucemia es solo la primera etapa; las repercusiones del tratamiento pueden afectar el crecimiento, la fertilidad y la calidad de vida a largo plazo. La Asociación Americana contra el Cáncer estima que uno de cada tres diagnósticos de cáncer infantil corresponde a algún tipo de leucemia, lo que subraya la magnitud del desafío.

PUBLICIDAD

Nuevo enfoque terapéutico investigado en la Universidad de Emory

El Dr. Waitman Aumann y Declan Foley buscan en Emory un tratamiento menos agresivo para la leucemia infantil que no ataque todo el organismo

Ante este panorama, un equipo de la Universidad de Emory explora una nueva terapia prometedora para la leucemia infantil, con el objetivo de reducir la toxicidad asociada a los tratamientos convencionales. El Dr. Aumann, junto a la estudiante de pregrado Declan Foley, han centrado sus esfuerzos en diseñar una alternativa menos invasiva, que no implique atacar todo el organismo del paciente.

Foley, quien cursa estudios en la Universidad de Miami y colabora en el laboratorio de Emory gracias a una beca de la Fundación St. Baldrick, destaca la urgencia de buscar terapias que minimicen los efectos secundarios. El equipo está convencido de que una terapia menos tóxica podría marcar una diferencia significativa para los niños que enfrentan esta enfermedad. La motivación no es solo aumentar las tasas de supervivencia, sino procurar que la vida posterior al tratamiento sea lo más cercana posible a la normalidad.

PUBLICIDAD

Funcionamiento y características de la terapia dirigida

La terapia que investiga el equipo de Emory se distingue de la quimioterapia tradicional por su carácter dirigido. En vez de atacar indiscriminadamente todas las células de rápida división, este nuevo agente busca una debilidad específica en las células cancerosas. Se trata de una estrategia similar a un sistema de llave y cerradura: el tratamiento está diseñado para interactuar únicamente con los mecanismos biológicos que impulsan la leucemia, dejando a salvo la mayor parte de los tejidos sanos.

No obstante, aunque el agente dirigido promete ser más selectivo, todavía puede causar algunos efectos secundarios, ya que en ocasiones también afecta a células sanas. A pesar de ello, los investigadores sostienen que estos efectos serían considerablemente menores que los asociados a la quimioterapia estándar. Foley afirma que este enfoque tiene el potencial de reducir síntomas como las náuseas, dolores musculares y caída del cabello, lo que representa una mejora significativa en la experiencia del paciente pediátrico.

PUBLICIDAD

En palabras del Dr. Aumann, el objetivo último es que los niños no solo sobrevivan al cáncer, sino que puedan alcanzar hitos importantes en sus vidas, como graduarse de la secundaria, asistir a eventos sociales y, eventualmente, formar sus propias familias si así lo desean. Esta visión subraya el compromiso del equipo con la calidad de vida a largo plazo, más allá de la mera supervivencia.

Impacto esperado en la calidad de vida de los niños sobrevivientes

El Instituto Nacional del Cáncer estima una supervivencia relativa a cinco años del 86,7% en la leucemia infantil, aunque persisten secuelas del tratamiento

Las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional del Cáncer indican que la tasa de supervivencia relativa a cinco años para la leucemia infantil es del 86,7%. Sin embargo, este éxito terapéutico suele ir acompañado de secuelas que afectan el desarrollo físico y emocional de los pacientes. Los tratamientos actuales pueden alterar el crecimiento, la fertilidad y otras funciones vitales, limitando las oportunidades de los niños a medida que crecen.

PUBLICIDAD

El estudio de Emory aspira a cambiar este paradigma. Los investigadores insisten en que su trabajo no se centra únicamente en erradicar el cáncer, sino en ofrecer a los niños la posibilidad de crecer y vivir sin las secuelas debilitantes que deja la quimioterapia. Foley subraya la importancia de permitir que los pacientes recuperen una infancia plena, alejándose del estereotipo de que sobrevivir al cáncer implica renunciar a experiencias fundamentales como jugar al aire libre o compartir con amigos.

Resultados preliminares y próximos pasos en la investigación

Hasta el momento, la investigación se encuentra en fase preclínica y los ensayos se están realizando en ratones. Los resultados iniciales son alentadores: el agente dirigido ha logrado prolongar la supervivencia de los animales cuando se emplea específicamente contra la leucemia. Este hallazgo sugiere que la terapia podría ser eficaz y menos dañina que los tratamientos convencionales.

PUBLICIDAD

El equipo de la Universidad de Emory prevé iniciar la fase uno de ensayos clínicos con pacientes humanos en los próximos años. Aunque esta alternativa no sustituye de inmediato a los tratamientos estándar, marca el rumbo hacia una oncología pediátrica más precisa y menos tóxica, centrada en la vida y el bienestar futuro de los niños.