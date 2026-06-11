Estados Unidos

La FDA autoriza pastillas de venta libre para combatir el avance del gusano barrenador en perros y gatos

La agencia sanitaria estadounidense lanzó una medida excepcional ante la reaparición de este parásito carnívoro. El fármaco elimina las larvas en pocas horas

Guardar
La FDA autorizó de emergencia tabletas genéricas de nitenpyram de venta libre para tratar la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en perros y gatos (REUTERS/Daniel Becerril)
La FDA autorizó de emergencia tabletas genéricas de nitenpyram de venta libre para tratar la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en perros y gatos (REUTERS/Daniel Becerril)

La FDA autorizó este jueves de emergencia las tabletas genéricas de nitenpyram de venta libre para tratar infestaciones de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en perros y gatos, según informó la agencia Reuters. El medicamento llega al mercado apenas días después de que las autoridades confirmaran los primeros casos domésticos del parásito en más de 60 años, con al menos seis animales afectados en Texas y Nuevo México.

La autorización se produce en medio de una escalada de detecciones que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó desde el 3 de junio: cuatro bovinos, una cabra y un perro en el condado de Lea, Nuevo México. La Cochliomyia hominivorax —mosca cuyas larvas se alimentan de tejido vivo de animales— no se registraba en territorio de Estados Unidos desde los años 60, cuando fue erradicada.

PUBLICIDAD

Estados Unidos confirmó los primeros casos domésticos de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en más de seis décadas, con animales afectados en Texas y Nuevo México (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Estados Unidos confirmó los primeros casos domésticos de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en más de seis décadas, con animales afectados en Texas y Nuevo México (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente y sus larvas se entierran en la carne del huésped. El USDA estableció zonas de cuarentena de 20 km alrededor de cada detección para frenar su avance, según confirmó la agencia en un comunicado del 3 de junio.

El ganado es el principal afectado, aunque también pueden infectarse mascotas, fauna silvestre y, en casos poco frecuentes, personas.

La reaparición del parásito preocupa a la industria ganadera, que ya enfrenta precios históricamente altos por la reducción del hato bovino nacional. Aunque el parásito ataca animales vivos, no contamina la carne ni los alimentos.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el tratamiento autorizado

Las tabletas de nitenpyram actúan con rapidez. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el medicamento elimina la mayoría de las larvas en pocas horas tras la primera dosis.

El esquema de dosificación es el siguiente:

  • Administrar la primera dosis al animal afectado.
  • Dar una segunda toma seis horas después de la primera.

El producto está disponible en dos concentraciones: 11,4 mg y 57 mg, y puede administrarse a perros y gatos que pesen al menos 900 gramos y tengan un mínimo de cuatro semanas de vida. Son las primeras tabletas genéricas de uso veterinario aprobadas bajo una vía de emergencia para este fin.

La FDA aclaró que el tratamiento no garantiza protección contra una reinfestación. Los veterinarios pueden necesitar extraer las larvas restantes y tratar las heridas de forma manual.

Quiénes deben preocuparse

Las autoridades precisaron que la mayoría de las mascotas en el país enfrenta un riesgo bajo. Los animales que viajaron recientemente a zonas afectadas son los más vulnerables.

Los dueños deben revisar a sus animales e identificar estas señales de alerta:

  • Heridas que drenan o se agrandan
  • Larvas o masas de huevos visibles
  • Signos de malestar o irritabilidad
  • Lesiones cerca de orificios corporales: orejas, nariz, genitales u ombligo

Ante cualquiera de esos síntomas, las autoridades recomiendan contactar de inmediato al veterinario o al oficial estatal de sanidad animal.

Qué deben hacer los veterinarios

En una carta del 5 de junio de 2026, el Centro de Medicina Veterinaria de la FDA informó que hasta esa fecha había emitido tres aprobaciones condicionales y nueve autorizaciones de uso de emergencia para medicamentos veterinarios contra la miasis por barrenadora. Ninguno cuenta aún con aprobación completa.

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas abiertas y sus larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente (REUTERS/Kaylee Greenlee)
La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas abiertas y sus larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Los veterinarios que dispensen estos productos deben informar a sus clientes que no tienen aprobación definitiva, discutir riesgos, beneficios y alternativas, y comunicar los periodos de espera en el caso de animales de producción.

Las clínicas también deben mantener registros que incluyan:

  • Datos del paciente: nombre, edad y manifestaciones clínicas
  • Información del producto: número de dosis, lote y medicamentos administrados de forma simultánea
  • La condición específica de la autorización de emergencia bajo la cual se usó el producto

El riesgo de resistencia a los antiparasitarios

La FDA advirtió sobre un riesgo de resistencia a largo plazo: algunos países que conviven con el parásito ya registraron el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios. Por eso, la agencia instó a los veterinarios a usar solo los productos autorizados, en las dosis indicadas y únicamente cuando sea médicamente necesario.

La FDA advirtió que el tratamiento contra la miasis por barrenadora no evita la reinfestación y puede requerir extracción manual de larvas y atención de heridas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
La FDA advirtió que el tratamiento contra la miasis por barrenadora no evita la reinfestación y puede requerir extracción manual de larvas y atención de heridas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El uso excesivo o de productos sin respaldo regulatorio puede generar dos problemas concretos:

  • Comprometer la eficacia futura de los tratamientos contra el parásito
  • Dejar residuos de medicamentos en carne o leche de animales destinados al consumo humano

Para consultas sobre productos autorizados, la FDA habilitó el correo AskCVM@fda.hhs.gov.

Temas Relacionados

Gusano barrenadorFDATexasGanaderíaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasPlaga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las tormentas eléctricas de verano pueden retrasar partidos y eventos del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los protocolos locales obligan a pausar actividades al aire libre cuando se detectan descargas cerca de los recintos, incluso con poca lluvia, lo que podría alterar horarios televisivos y concentraciones de público en varias sedes

Las tormentas eléctricas de verano pueden retrasar partidos y eventos del Mundial 2026 en Estados Unidos

La Filarmónica de Nueva York retomará los conciertos gratuitos en parques en junio de 2026

La orquesta volverá a tocar al aire libre hasta el 12 de junio en los cinco distritos, y añadirá una fecha el 14 en Staten Island, en plena temporada de visitantes por el Mundial

La Filarmónica de Nueva York retomará los conciertos gratuitos en parques en junio de 2026

Los 7 partidos del Mundial 2026 en Miami: cruces, fechas y fases confirmadas

El campeonato de fútbol más masivo de todos los tiempos toma el sur de Florida. Conoce la agenda completa de los duelos asignados al estadio local y dónde seguir las transmisiones en vivo

Los 7 partidos del Mundial 2026 en Miami: cruces, fechas y fases confirmadas

Una mujer robó el auto de un conductor de aplicación y escapó desde un hotel en Miami Springs

La acusada Natasha Ethel Bagley atacó reiteradamente al chofer frente al hotel Sleep Inn y se dio a la fuga tras provocar daños estimados en USD 1.000. El episodio se suma a otros antecedentes

Una mujer robó el auto de un conductor de aplicación y escapó desde un hotel en Miami Springs

Extraditan a Estados Unidos a un nicaragüense por fraude de pasaportes y dólares falsos en Florida

El implicado deberá rendir cuentas ante la justicia federal. Se le acusa de liderar un negocio ilícito de documentación adulterada y dinero apócrifo en el condado de Broward

Extraditan a Estados Unidos a un nicaragüense por fraude de pasaportes y dólares falsos en Florida

TECNO

TV o proyector: cuál es la mejor opción para ver la inauguración y los partidos del Mundial 2026

TV o proyector: cuál es la mejor opción para ver la inauguración y los partidos del Mundial 2026

Mantén alejado el router de estos tres aparatos y mejora la velocidad del internet en segundos

CEO de Microsoft propone crear un impuesto a la IA para que todos ganemos dinero con ella

Así se verían los Saja Boys en el universo de Sailor Moon, según la IA

Ver la inauguración del Mundial de fútbol 2026 sin Roja Directa o FutbolLibre: paso a paso

ENTRETENIMIENTO

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

De Taylor Swift a Kylie Jenner: los famosos que celebraron el triunfo de los Knicks en una noche histórica

Sting explicó por qué The Last Ship es un proyecto muy personal: “Estuve escribiendo las canciones para este musical toda mi vida”

Qué significa “Dai, dai” de la canción de Shakira para el Mundial 2026: la letra completa

Ryan Reynolds revela el brutal accidente que casi cambia su vida: “Me rompí todos los huesos del lado izquierdo”

Jodie Foster reflexionó sobre envejecer en Hollywood: “Mis 50 fueron difíciles, llenos de ansiedad y una sensación de insuficiencia”

MUNDO

Taiwán denunció la intrusión por primera vez de buques chinos en aguas de la isla Taiping

Taiwán denunció la intrusión por primera vez de buques chinos en aguas de la isla Taiping

Donald Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves: “Tomaremos la isla de Kharg”

Estados Unidos neutralizó un tercer petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes

Rusia confirmó nuevas reuniones con los enviados de Trump

Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey