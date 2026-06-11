La FDA autoriza pastillas de venta libre para combatir el avance del gusano barrenador en perros y gatos

La FDA autorizó de emergencia tabletas genéricas de nitenpyram de venta libre para tratar la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en perros y gatos (REUTERS/Daniel Becerril)

La FDA autorizó este jueves de emergencia las tabletas genéricas de nitenpyram de venta libre para tratar infestaciones de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en perros y gatos, según informó la agencia Reuters. El medicamento llega al mercado apenas días después de que las autoridades confirmaran los primeros casos domésticos del parásito en más de 60 años, con al menos seis animales afectados en Texas y Nuevo México.

La autorización se produce en medio de una escalada de detecciones que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó desde el 3 de junio: cuatro bovinos, una cabra y un perro en el condado de Lea, Nuevo México. La Cochliomyia hominivorax —mosca cuyas larvas se alimentan de tejido vivo de animales— no se registraba en territorio de Estados Unidos desde los años 60, cuando fue erradicada.

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Estados Unidos confirmó los primeros casos domésticos de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en más de seis décadas, con animales afectados en Texas y Nuevo México (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente y sus larvas se entierran en la carne del huésped. El USDA estableció zonas de cuarentena de 20 km alrededor de cada detección para frenar su avance, según confirmó la agencia en un comunicado del 3 de junio.

El ganado es el principal afectado, aunque también pueden infectarse mascotas, fauna silvestre y, en casos poco frecuentes, personas.

La reaparición del parásito preocupa a la industria ganadera, que ya enfrenta precios históricamente altos por la reducción del hato bovino nacional. Aunque el parásito ataca animales vivos, no contamina la carne ni los alimentos.

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Cómo funciona el tratamiento autorizado

Las tabletas de nitenpyram actúan con rapidez. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el medicamento elimina la mayoría de las larvas en pocas horas tras la primera dosis.

El esquema de dosificación es el siguiente:

Administrar la primera dosis al animal afectado.

Dar una segunda toma seis horas después de la primera.

El producto está disponible en dos concentraciones: 11,4 mg y 57 mg, y puede administrarse a perros y gatos que pesen al menos 900 gramos y tengan un mínimo de cuatro semanas de vida. Son las primeras tabletas genéricas de uso veterinario aprobadas bajo una vía de emergencia para este fin.

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La FDA aclaró que el tratamiento no garantiza protección contra una reinfestación. Los veterinarios pueden necesitar extraer las larvas restantes y tratar las heridas de forma manual.

Quiénes deben preocuparse

Las autoridades precisaron que la mayoría de las mascotas en el país enfrenta un riesgo bajo. Los animales que viajaron recientemente a zonas afectadas son los más vulnerables.

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Los dueños deben revisar a sus animales e identificar estas señales de alerta:

Heridas que drenan o se agrandan

Larvas o masas de huevos visibles

Signos de malestar o irritabilidad

Lesiones cerca de orificios corporales: orejas, nariz, genitales u ombligo

Ante cualquiera de esos síntomas, las autoridades recomiendan contactar de inmediato al veterinario o al oficial estatal de sanidad animal.

Qué deben hacer los veterinarios

En una carta del 5 de junio de 2026, el Centro de Medicina Veterinaria de la FDA informó que hasta esa fecha había emitido tres aprobaciones condicionales y nueve autorizaciones de uso de emergencia para medicamentos veterinarios contra la miasis por barrenadora. Ninguno cuenta aún con aprobación completa.

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La mosca barrenadora del Nuevo Mundo deposita huevos en heridas abiertas y sus larvas se alimentan de tejido vivo de animales de sangre caliente (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Los veterinarios que dispensen estos productos deben informar a sus clientes que no tienen aprobación definitiva, discutir riesgos, beneficios y alternativas, y comunicar los periodos de espera en el caso de animales de producción.

Las clínicas también deben mantener registros que incluyan:

Datos del paciente: nombre, edad y manifestaciones clínicas

Información del producto: número de dosis, lote y medicamentos administrados de forma simultánea

La condición específica de la autorización de emergencia bajo la cual se usó el producto

El riesgo de resistencia a los antiparasitarios

La FDA advirtió sobre un riesgo de resistencia a largo plazo: algunos países que conviven con el parásito ya registraron el desarrollo de resistencia a los antiparasitarios. Por eso, la agencia instó a los veterinarios a usar solo los productos autorizados, en las dosis indicadas y únicamente cuando sea médicamente necesario.

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La FDA advirtió que el tratamiento contra la miasis por barrenadora no evita la reinfestación y puede requerir extracción manual de larvas y atención de heridas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El uso excesivo o de productos sin respaldo regulatorio puede generar dos problemas concretos:

Comprometer la eficacia futura de los tratamientos contra el parásito

Dejar residuos de medicamentos en carne o leche de animales destinados al consumo humano

Para consultas sobre productos autorizados, la FDA habilitó el correo AskCVM@fda.hhs.gov.