Estados Unidos

Trump calificó al atacante de la cena de corresponsales como un “aspirante a asesino” y prometió repetir el evento en 30 días

El presidente reveló que un agente del Servicio Secreto fue baleado pero salvado por su chaleco antibalas, y comparó el ataque con los intentos de asesinato en Butler y Palm Beach

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El presidente Donald Trump ofrece una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras el tiroteo en la cena de corresponsales. El mandatario reveló que un agente del Servicio Secreto fue baleado pero salvado por su chaleco antibalas, y prometió repetir el evento en 30 días. (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente Donald Trump ofrece una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras el tiroteo en la cena de corresponsales. El mandatario reveló que un agente del Servicio Secreto fue baleado pero salvado por su chaleco antibalas, y prometió repetir el evento en 30 días. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump calificó este sábado al autor del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca como un “aspirante a asesino” y un “enfermo”, y trazó un paralelo directo con los atentados que sufrió durante la campaña electoral. “Esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república fue atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, dijo el mandatario, en referencia a los intentos de asesinato en Butler, Pennsylvania, y en Palm Beach, Florida.

Trump habló ante la prensa tras ser evacuado del Hotel Washington Hilton, donde un hombre armado con múltiples armas cargó contra un puesto de control de seguridad y fue reducido por agentes del Servicio Secreto. “Actuaron muy rápidamente”, destacó el presidente. Un agente resultó baleado, pero fue salvado por su chaleco antibalástico. “Le dispararon desde muy corta distancia con un arma muy poderosa, y el chaleco hizo su trabajo”, señaló Trump, quien agregó que habló personalmente con el oficial: “Está en muy buena forma, con el ánimo muy alto”.

El mandatario reveló además que ordenó difundir un video del incidente “por transparencia y claridad”, que mostraría tanto la violencia del atacante como la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad. Según Trump, el sospechoso fue identificado como residente de California y las autoridades se dirigían a su apartamento. “Es una persona muy enferma, y no queremos que cosas como esta sucedan”, afirmó.

El presidente Donald Trump habla ante la prensa en la Casa Blanca tras el tiroteo en la cena de corresponsales. Trump calificó al atacante de "persona muy enferma" y lo comparó con los aspirantes a asesinos de Butler y Palm Beach. (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente Donald Trump habla ante la prensa en la Casa Blanca tras el tiroteo en la cena de corresponsales. Trump calificó al atacante de "persona muy enferma" y lo comparó con los aspirantes a asesinos de Butler y Palm Beach. (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump describió la escena dentro del salón como un momento de unidad inesperado. “Vi una sala que estaba totalmente unida. Había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. En cierta forma fue algo muy hermoso”, dijo. Señaló además que fue un evento de concurrencia récord y elogió la cobertura posterior de los medios: “Han sido muy responsables. He estado viendo lo que salió y han sido muy responsables”.

El presidente también se refirió a las condiciones de seguridad del Washington Hilton, que calificó de insuficientes. “No es un edificio particularmente seguro”, afirmó, y aprovechó para defender la construcción de un salón de eventos en la Casa Blanca. “Es a prueba de drones, tiene vidrios a prueba de balas. Necesitamos ese salón. Por eso el Servicio Secreto y los militares lo están exigiendo”, argumentó.

Sobre el intento de quedarse en el lugar, Trump reveló que peleó para no ser evacuado. “Luché con todas mis fuerzas para quedarme, pero fue protocolo. Me dijeron ‘por favor, señor’”, relató. Destacó que tanto la primera dama Melania Trump como el vicepresidente JD Vance fueron evacuados con rapidez, y elogió también la actuación del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien según Trump “no quería la ayuda de nadie”.

El mandatario cerró su alocución con un mensaje de unidad y un anuncio: la cena se repetirá. “Vamos a reagendarla. La haremos en los próximos 30 días, más grande y mejor. No vamos a dejar que nadie se apodere de nuestra sociedad. No vamos a cancelar las cosas", prometió.

El tiroteo se produjo cuando la velada apenas comenzaba. Testigos reportaron entre cinco y ocho disparos. Cientos de asistentes se tiraron bajo las mesas mientras equipos tácticos tomaban posición en el escenario. El FBI confirmó la detención del sospechoso y la Policía Metropolitana de Washington coordinó el operativo junto a las fuerzas federales. Trump, Melania y Vance resultaron ilesos.

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