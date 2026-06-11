Estados Unidos

Cierran una sección del Pentágono y evacuan al personal por un incidente con materiales peligrosos

Un operativo de emergencia se desplegó en la zona, donde bomberos y rescatistas trabajan para evaluar los riesgos y asegurar el área

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Equipos de emergencia y personal especializado trabajaron en el complejo militar tras la detección de un riesgo ambiental, que encendió las alarmas y llevó a la activación de protocolos de seguridad (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)
Equipos de emergencia y personal especializado trabajaron en el complejo militar tras la detección de un riesgo ambiental, que encendió las alarmas y llevó a la activación de protocolos de seguridad (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, vivió este jueves una situación de emergencia que obligó al cierre y evacuación de varios pisos y corredores debido a un presunto incidente con materiales peligrosos.

La alarma se encendió cuando los sistemas internos del edificio detectaron un problema de calidad del aire, lo que llevó a la adopción de medidas preventivas y a la activación de un amplio operativo de seguridad.

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Las áreas afectadas incluyen los pisos dos al cinco en los corredores cuatro al siete del complejo, según informaron fuentes citadas por CNN y otros medios estadounidenses.

La orden de resguardo en el lugar —shelter-in-place— fue confirmada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien declaró que las acciones buscan proteger a los ocupantes mientras se determina la naturaleza exacta del incidente. Algunas zonas del edificio fueron evacuadas como medida adicional ante la incertidumbre sobre el alcance del problema.

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El episodio motivó la intervención del equipo de materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono (PFPA) y del Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

En redes sociales, Arlington Fire & EMS informó que su equipo especializado estaba trabajando en el lugar junto al personal del Pentágono durante el desarrollo de la emergencia. Además, se observó la presencia de agentes equipados con máscaras de gas y trajes de protección química, según reportó CNN.

Un hombre con barba oscura y traje azul habla en un podio con el sello del Departamento de Defensa, frente a un logo de "THE PENTAGON"
El portavoz del Pentágono remarcó que la prioridad de las autoridades fue proteger al personal mientras se analizaba la causa y el alcance del incidente (AP)

Operativo coordinado y medidas de precaución

La comunicación interna del edificio, citada por CNN, indicó que el problema de calidad del aire requería pruebas adicionales, las cuales podrían demorar hasta dos horas. Durante ese lapso, los equipos de respuesta permanecieron listos para asistir a los ocupantes y se pidieron precauciones complementarias, incluida la restricción de movimientos en el patio central y otras áreas comunes.

El portavoz Parnell explicó que el Departamento de Defensa está implementando protocolos estándar de protección, enfatizando la prioridad de la seguridad. “El Departamento está ejecutando protocolos de protección estándar, incluida una orden de resguardo en el lugar para el área afectada. Los equipos de respuesta están en el lugar y listos para apoyar a los ocupantes del edificio”, aseguró.

El despliegue de unidades de respuesta incluyó la colaboración entre la PFPA y el Departamento de Bomberos del Condado de Arlington, sumando recursos técnicos y humanos ante la emergencia. Según WBAL y AP, la coordinación interinstitucional permitió atender el incidente de manera rápida mientras se realizaban los análisis necesarios para descartar riesgos adicionales.

El despliegue conjunto de unidades de respuesta permitió implementar controles estrictos, restringir accesos y garantizar asistencia inmediata a quienes se encontraban en las zonas bajo resguardo (REUTERS/Al Drago/File Photo)
El despliegue conjunto de unidades de respuesta permitió implementar controles estrictos, restringir accesos y garantizar asistencia inmediata a quienes se encontraban en las zonas bajo resguardo (REUTERS/Al Drago/File Photo)

Contexto y antecedentes de seguridad en el Pentágono

El Pentágono es considerado uno de los edificios más seguros y vigilados del mundo, con sistemas avanzados que monitorean riesgos biológicos, químicos y radiológicos.

El protocolo frente a incidentes de materiales peligrosos prevé la activación automática de alertas, la evacuación parcial o total y la intervención de equipos especializados —incluidos los denominados Hazmat Teams— para contener cualquier amenaza potencial.

Este tipo de incidentes, aunque infrecuentes, forman parte de los riesgos previstos por las autoridades estadounidenses ante la sensibilidad del lugar. Según BBC, el suceso de este jueves no generó reportes inmediatos de personas afectadas ni lesiones asociadas al evento, pero sí evidenció la capacidad de respuesta coordinada ante emergencias químicas o de contaminación ambiental.

El desarrollo de la situación se mantuvo bajo análisis constante, con la promesa de nuevas actualizaciones oficiales en función de los resultados de las pruebas de calidad del aire. La atención se centró en garantizar que no existieran consecuencias para el personal y en restablecer la normalidad en las operaciones del Pentágono una vez descartado el peligro.

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