Un niño descubrió fósil de reptil marino gigante de 85 millones de años en Kansas y lo exhibirá en una feria local

El cráneo y parte del esqueleto de un reptil marino prehistórico quedaron al descubierto tras una serie de excavaciones en una cantera del centro de Kansas (Wendy Bullard)

La localidad de Clearwater, en el estado de Kansas, fue escenario de un descubrimiento paleontológico que sorprendió a la comunidad científica y educativa.

Un niño de 11 años, Corbin Bullard, halló el fósil casi completo de un reptil marino de más de 4,5 metros (15 pies) de longitud, identificado como un tylosaurus, durante una salida de campo organizada por el Sedgwick County 4-H Geology Club en septiembre de 2025.

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Aunque el hallazgo ocurrió el año pasado, el cráneo del fósil será exhibido en la Sedgwick County Fair en julio de 2026, tras meses de excavaciones y preparación. El caso fue informado por Fox News.

Corbin Bullard tenía solo 11 años cuando, durante una salida del club de geología, identificó huesos de gran tamaño sobresaliendo de la roca (Wendy Bullard)

El proceso de excavación y el entorno educativo

El descubrimiento se produjo en una cantera cercana a Clearwater, donde el club de geología realizaba una expedición. Corbin Bullard relató a Fox Local que observó varias vértebras de gran tamaño sobresaliendo de la roca y supo de inmediato que se trataba de algo fuera de lo común.

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Según describió su madre, Wendy Bullard, en entrevista con Fox Weather, “Corbin siempre ha sentido fascinación por los fósiles y los viajes al campo. Este descubrimiento reafirmó su pasión”.

La recuperación del fósil implicó varias visitas al sitio y la colaboración de niños y adultos del club, que emplearon herramientas manuales para preservar cada pieza (Wendy Bullard)

Tras el hallazgo inicial, la familia Bullard y otros miembros del club realizaron tres nuevas visitas a la cantera, recorriendo largas distancias para continuar los trabajos de excavación. “Por suerte, el resto del fósil estaba allí. No lo recuperamos completo, parte de la cola ya se había perdido. Pero hallamos el cráneo en la tercera visita”, detalló Wendy a Fox Weather.

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El esfuerzo colaborativo permitió exponer la mayor parte del esqueleto, incluido el cráneo, lo que representa un caso poco frecuente en este tipo de yacimientos.

La importancia del Sedgwick County 4-H Geology Club fue destacada por la familia: “Todo esto fue posible gracias a la organización y al entusiasmo del club”, explicó Wendy. El club fomenta la educación científica práctica entre niños y adolescentes de la región, y este hallazgo se convirtió en un ejemplo del impacto de la divulgación científica a nivel local.

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El hallazgo reunió a la familia Bullard y a colegas del club juvenil, quienes compartieron jornadas de trabajo y aprendizaje en el campo (Wendy Bullard)

Un fósil clave para la paleontología regional

El ejemplar descubierto fue datado entre 82 y 87 millones de años, y se lo asoció a la formación Smoky Hill Chalk, una unidad geológica del Cretácico Superior reconocida por su abundancia de fósiles marinos.

Según informó Fox News, esta formación “es una capa de roca rica en fósiles que se extiende por partes de Kansas”, y permitió recuperar restos de reptiles marinos, peces y aves prehistóricas.

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El tylosaurus, uno de los depredadores más grandes de su época, podía alcanzar tamaños de hasta 12 metros en la adultez, por lo que el ejemplar hallado corresponde probablemente a un individuo juvenil o subadulto.

El tylosaurus era uno de los mayores depredadores del mar en el Cretácico, capaz de alcanzar más de 12 metros de longitud y dominar las aguas del antiguo Mar Interior de Norteamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kansas fue, durante el periodo Cretácico, parte del Mar Interior Occidental, un extenso cuerpo de agua que cubría gran parte de América del Norte. La relevancia del hallazgo radica en la rareza de encontrar fósiles tan completos en la región, donde lo habitual eran hallazgos de dientes de tiburón o fragmentos óseos.

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El fósil hallado por Corbin Bullard permitirá a los paleontólogos analizar aspectos evolutivos y de desarrollo de los tylosaurus y otros reptiles marinos del periodo.

La pieza, atribuida a un tylosaurus del Cretácico, aporta información valiosa sobre la fauna marina que habitó la región hace millones de años (Wendy Bullard)

Impacto en la comunidad y vocaciones científicas

El descubrimiento tuvo un fuerte impacto en la comunidad local y entre los integrantes del club. Corbin, actualmente con 12 años, dio charlas en escuelas y organizaciones de la zona, compartiendo su experiencia y promoviendo el interés por la paleontología.

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Según relató a Fox News, planea exhibir el cráneo del tylosaurus en la Sedgwick County Fair en julio. “Espero que los jueces digan que se ve muy bien y que pusimos mucho esfuerzo”, expresó el joven.

La participación activa de la familia y del club resalta la importancia de la educación práctica en la formación de futuras vocaciones científicas. Tal como subrayó Fox Weather, el caso de Corbin se convirtió en un ejemplo de cómo la curiosidad, el trabajo en equipo y el apoyo comunitario pueden dar lugar a descubrimientos de alto valor científico y educativo.

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