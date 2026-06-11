Estados Unidos

Florida y su reforma tributaria: guía para entender lo que se votó y lo que se decide en noviembre

El proyecto, impulsado por el gobernador Ron DeSantis, será sometido a votación popular y podría modificar la estructura fiscal del estado, con efectos sobre propietarios, comercios y servicios públicos

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Vista aérea diurna de un denso paisaje urbano con edificios de varios pisos, rascacielos al fondo, un cuerpo de agua azul y nubes blancas en el cielo
La ampliación de la exención impositiva busca reducir la carga fiscal sobre quienes residen en su vivienda principal en Florida (Miami Homes for All)

Florida reabrió un debate de largo alcance sobre los impuestos a la propiedad. En un estado donde muchas familias latinas compran su primera vivienda y donde cada aumento o alivio fiscal repercute en el presupuesto familiar, la discusión trasciende el monto de una factura: también alcanza a las escuelas públicas, la infraestructura local y los servicios de emergencia.

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Con este contexto, la reforma aprobada por la Legislatura estatal y promulgada por el gobernador Ron DeSantis, volvió a poner el tema en el centro de la agenda política.

El 3 de junio la Legislatura de Florida habilitó una enmienda constitucional para ampliar la exención impositiva sobre viviendas principales y llevarla a votación en noviembre, durante las elecciones generales. El plan requerirá al menos el 60% de apoyo en las urnas para entrar en vigor.

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Ron DeSantis, un hombre caucásico de cabello castaño, traje azul marino y corbata de puntos azules, habla en un podio con un micrófono, gesticulando. Fondo rojo y verde
La Legislatura de Florida y el gobernador Ron DeSantis aprobaron una enmienda constitucional para ampliar la exención del impuesto a la propiedad sobre la vivienda principal (Reuters)

Beneficios sobre propietarios de viviendas

La propuesta contempla una serie de cambios destinados a reducir la carga tributaria de los propietarios que residen en sus viviendas y, al mismo tiempo, imponer mayores límites al gasto de las administraciones locales. Entre las medidas más relevantes se encuentran:

  • Incremento progresivo de la exención para vivienda principal: el beneficio fiscal actual, que tiene un tope de USD 50.000, se ampliaría hasta USD 150.000 en 2027 y alcanzaría los USD 250.000 un año después.
  • Menores aumentos en las tasaciones de propiedades no amparadas por la exención de vivienda principal: la medida reduciría del 10% al 5% el tope de aumento a inmuebles destinados a inversión, segundas residencias, apartamentos y propiedades comerciales.
  • Uso más acotado de la recaudación tributaria local: los municipios y condados tendrían que destinar esos fondos exclusivamente a funciones consideradas esenciales, como seguridad pública, servicios de emergencia, gestión de aguas pluviales, educación e infraestructura.
  • Posibilidad de ampliar los beneficios en el futuro: el proyecto también habilita a futuras legislaturas estatales a profundizar o extender las exenciones impositivas mediante nuevas iniciativas legales.

La medida no afectaría a los impuestos destinados a los distritos escolares, pero sí representa un cambio considerable en el esquema tributario del estado. Según explicó el propio gobernador, el objetivo es que una mayoría de quienes poseen y habitan su vivienda principal en Florida dejen de pagar este impuesto local. DeSantis estima que un 60% de los propietarios se verán beneficiados.

Ron DeSantis sostuvo que la reforma tributaria busca que una mayoría de propietarios que habitan su vivienda principal en Florida deje de pagar este impuesto local (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Ron DeSantis sostuvo que la reforma tributaria busca que una mayoría de propietarios que habitan su vivienda principal en Florida deje de pagar este impuesto local (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El debate por la estructura tributaria

De entrar en vigor, a partir del 1 de enero de 2027, los compradores de su primera vivienda deberán acreditar cinco años de residencia para acceder a la nueva “superexención”. Hasta entonces mantendrán el esquema actual: exención para impuestos locales y escolares sobre los primeros USD 25.000 del valor tasado y para impuestos no escolares sobre el tramo entre USD 50.000 y USD 75.000.

Las críticas se concentran en el efecto distributivo. Algunas voces, reproducidas por medios como The Wall Street Journal, sostienen que reducir la base de impuestos hará que los gobiernos locales busquen compensar lo que dejan de recaudar.

Para lograrlo, plantean, subirán los impuestos a otros tipos de propiedades: comercios, edificios de apartamentos y equipos de empresas. Así, aunque los dueños de casa paguen menos, los negocios, arrendatarios y quienes solo viven parte del año en Florida terminarán pagando más.

La Tax Foundation, entidad especializada en el análisis de políticas fiscales en Estados Unidos, advierte que esto puede encarecer ciertos tipos de propiedad y volver menos competitivo el sistema fiscal de Florida. Al final, los propietarios permanentes se benefician, pero los que alquilan, tienen segundas residencias o negocios podrían pagar la diferencia.

Una vista aérea de la ciudad de Miami con numerosos rascacielos al fondo, el océano azul vibrante en primer plano con varios yates blancos y pequeñas embarcaciones
La nueva normativa beneficiaría a propietarios permanentes, mientras podría aumentar la presión tributaria sobre comercios y segundas residencias (Miamibeachfl.gov)

Cambios de los legisladores al proyecto original de DeSantis

El paquete legislativo quedó plasmado en la resolución HJR 1-F y la ley SB 4-F, luego de una compleja ronda de acuerdos entre los líderes de la Cámara de Representantes, el Senado y la oficina del gobernador.

Antes de la aprobación final del proyecto, los comités de Asuntos Estatales de la Cámara y de Asignaciones del Senado introdujeron cambios a la propuesta original del gobernador. El ajuste central fue la decisión de excluir de la exención los impuestos aplicados por los distritos escolares, con el objetivo de proteger el financiamiento de la educación pública y reducir el riesgo de un impacto severo en los presupuestos locales.

Otra alteración fue la eliminación de una propuesta para crear un fondo fiduciario destinado a ayudar a condados pequeños y rurales. Esta medida fue descartada porque no contaba con una fuente clara de financiamiento y podía complicar la comprensión de la boleta electoral para los votantes.

Además, los legisladores republicanos rechazaron todas las enmiendas sugeridas por el Partido Demócrata. Entre ellas, estaba la propuesta de fijar una fecha de vencimiento para la reforma tributaria en 2031, que finalmente no se incluyó en el proyecto.

Los comités del Senado introdujeron cambios a la propuesta original del gobernador (REUTERS/Jim Young)
Los comités del Senado introdujeron cambios a la propuesta original del gobernador (REUTERS/Jim Young)

El desenlace: la reforma en manos del electorado

La votación de noviembre marcará el próximo capítulo en la discusión sobre el alcance y las implicancias de la reforma impositiva en Florida. La decisión quedará en manos de los electores, quienes deberán evaluar el impacto sobre la vivienda principal y los límites al gasto local.

A medida que se acerque la fecha, el debate público pondrá en primer plano tanto las expectativas de alivio fiscal para los propietarios residentes como las preocupaciones de distintos sectores sobre la redistribución de la carga tributaria. El resultado en las urnas definirá el rumbo de la política fiscal estatal y el modelo de financiamiento para servicios esenciales en las comunidades locales.

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