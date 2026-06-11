Experiencia Mundial 2026: dónde ver gratis los partidos en Nueva York y Nueva Jersey

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá al MetLife Stadium como sede de ocho partidos, incluida la final del 19 de julio en Nueva York y Nueva Jersey

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en el centro de atención en Nueva York y Nueva Jersey, especialmente tras la confirmación de que el MetLife Stadium será el escenario de ocho partidos, incluida la final el 19 de julio. La magnitud de este evento ha generado una ola de entusiasmo en toda la región, más allá del acceso a las entradas o el debate sobre los precios del transporte. Para quienes no asistan al estadio, existen múltiples alternativas para vivir la emoción del fútbol en comunidad, con una serie de zonas de aficionados y fiestas oficiales que transformarán la experiencia de la Copa del Mundo en todo el área metropolitana.

En la ciudad de Nueva York, la organización anunció la creación de cinco zonas oficiales de aficionados —una en cada distrito— donde se retransmitirán los partidos en directo. El alcalde Zohran Mamdani informó que la entrada a todas estas zonas será gratuita, aunque los interesados deberán registrarse previamente en línea para reservar su acceso. Estas zonas están diseñadas para acoger a seguidores de diferentes perfiles y edades, permitiendo que miles de personas compartan la pasión por el fútbol sin coste alguno. Además, cada zona incorpora actividades adicionales, música y propuestas de entretenimiento, reforzando el carácter festivo del torneo.

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La Biblioteca Pública de Nueva York también se suma a la celebración, habilitando proyecciones gratuitas en 46 sucursales repartidas por la ciudad. En el Bronx habrá 21 sedes, Manhattan contará con 18 y Staten Island con siete, facilitando así que vecinos de distintos barrios puedan seguir el torneo cerca de sus hogares y en un ambiente familiar. Esta iniciativa convierte a la biblioteca en un punto de encuentro para los aficionados que buscan una experiencia accesible y comunitaria.

Zonas de aficionados y eventos destacados en cada distrito de Nueva York

Nueva York habilitará cinco zonas oficiales de aficionados, una por distrito, con entrada gratuita y registro previo para ver en directo la Copa Mundial 2026

En Queens, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la UTSA se transforma en la sede principal de la fase de grupos de la Copa Mundial en Nueva York, del 11 al 27 de junio, en Flushing. Allí, la FIFA ha previsto una “celebración inmersiva” con retransmisiones en directo de los partidos en el estadio Louis Armstrong y espectáculos musicales a cargo de Nas, Ella Mai, Wyclef Jean, Busta Rhymes, Blessd y Ronaldinho. Esta zona de aficionados aspira a ser el punto de referencia para quienes desean vivir el torneo en un entorno vibrante, con acceso gratuito mediante reserva previa.

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En el Bronx, el Bronx Terminal Market será el epicentro futbolístico los días 13 y 14 de junio, con una zona de aficionados centrada en momentos clave de los partidos y una oferta especial de comida local. El ambiente promete ser animado y pensado para quienes buscan disfrutar de la emoción del Mundial en el sur del distrito.

Brooklyn prepara su zona de aficionados en Brooklyn Bridge Park, disponible del 13 de junio al 19 de julio. Esta ubicación destaca por su integración de la energía propia de los días de partido con música, gastronomía y una programación cultural que refleja la diversidad del distrito, además de ofrecer una vista privilegiada sobre el East River.

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En Staten Island, el University Hospital Community Park —hogar de los FerryHawks— abrirá sus puertas a los aficionados del 29 de junio al 2 de julio, ofreciendo una experiencia de ambiente relajado y familiar, ideal para quienes buscan una celebración en un entorno más tranquilo y accesible.

En Manhattan, el Fan Village de la Copa Mundial toma el Rockefeller Center del 6 al 19 de julio, transformando la icónica pista de hielo en una cancha de fútbol rodeada de pantallas gigantes. Todo el complejo estará dedicado a la retransmisión de partidos y actividades para los aficionados. Además, el Museo Intrepid ofrecerá proyecciones gratuitas de más de 50 partidos a lo largo del torneo, con pantallas distribuidas en el Muelle 86 y venta de refrigerios. El Great Lawn de Central Park será el escenario de una proyección especial de la final el 19 de julio, donde se espera la asistencia de unas 50.000 personas seleccionadas mediante sorteo de entradas gratuitas organizado por Global Citizen. El evento incluirá el partido y un espectáculo en vivo durante el descanso.

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Partidos clave de la Copa Mundial 2026 en el Estadio MetLife

Este gráfico detalla el calendario completo de partidos de la fase de grupos y las rondas de eliminación del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York y Nueva Jersey (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estadio MetLife, epicentro del Mundial de 2026 en Nueva York y Nueva Jersey, será escenario de ocho encuentros, incluyendo la ansiada final. Entre los partidos más esperados se encuentran Brasil vs. Marruecos (13 de junio), Francia vs. Senegal (16 de junio), Noruega vs. Senegal (22 de junio), Ecuador vs. Alemania (25 de junio) y Panamá vs. Inglaterra (27 de junio). Además, el estadio acogerá un duelo de dieciseisavos de final el 30 de junio, octavos de final el 5 de julio y la gran final el 19 de julio, consolidando su papel como sede principal del torneo.

Eventos y retransmisiones en Long Island

Long Island y el Valle del Hudson sumarán fiestas y retransmisiones de la Copa Mundial 2026 en Stony Brook, el UBS Arena de Elmont y la presa de Kensico en Valhalla

En Stony Brook, el estadio Kenneth P. LaValle será sede de una gran fiesta el 12 de junio, con partidos en directo entre Estados Unidos y Paraguay y Canadá y Bosnia y Herzegovina, una zona al aire libre y espectáculos en vivo, incluyendo una actuación de la banda Third Eye Blind.

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El UBS Arena en Elmont organizará una fiesta internacional el 19 de junio, retransmitiendo los encuentros Estados Unidos vs. Australia y Brasil vs. Haití en una pantalla HDR gigante, con entradas a 10 dólares. El evento contará con la colaboración de los Islanders, New York Mets y New York City FC.

Retransmisión de la final en el Valle del Hudson

La plaza de la presa de Kensico en Valhalla será el escenario de la retransmisión al aire libre de la final del Mundial el 19 de julio, con pantallas gigantes y espectáculos en directo. Las entradas estarán disponibles a través de ILoveNY.com, según confirmó la gobernadora Kathy Hochul.

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