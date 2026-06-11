Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos suben a 229.000 en junio

El mercado laboral de Estados Unidos registró 229.000 solicitudes semanales de subsidio por desempleo, su nivel más alto desde febrero (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El mercado laboral de Estados Unidos registró un leve incremento en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo durante la primera semana de junio. Según datos informados por el Departamento de Trabajo, el total ascendió a 229.000 solicitudes, la cifra más alta desde febrero y superior a la prevista por los economistas.

El aumento, de 4.000 respecto a la semana anterior, superó las expectativas de los especialistas consultados por Reuters, que proyectaban unas 219.000. A pesar de este repunte, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3% y el empleo siguió creciendo por tercer mes consecutivo. Los datos muestran que la economía norteamericana mantiene su dinamismo, aunque las personas desempleadas de larga duración enfrentan más dificultades para encontrar trabajo.

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Cambios estacionales y contexto económico

La semana que terminó el 6 de junio coincide con el inicio del receso escolar en muchos estados. El Departamento de Trabajo explicó a Reuters que, en este periodo, algunos trabajadores no docentes solicitan subsidio por desempleo, lo que causa picos puntuales en las cifras.

Este comportamiento se repite cada año y no necesariamente implica un deterioro estructural del empleo.

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos subieron en 4.000 y quedaron por encima de las previsiones de los economistas consultados por Reuters (REUTERS/Chris Wattie/File Photo)

Bloomberg, agencia financiera de referencia, señaló que el registro de 229.000 solicitudes supera el promedio de las últimas semanas, que oscilaba entre 200.000 y 225.000. Sin embargo, aclaró que el nivel se mantiene dentro de los valores habituales observados desde la salida de la pandemia.

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Magnitud del desempleo en Estados Unidos

El informe de Reuters detalló que el grupo de personas sin empleo durante 27 semanas o más llegó en mayo a su nivel más elevado desde diciembre de 2021. Además, la duración media del desempleo subió a 11,6 semanas, frente a las 11 semanas del mes anterior. Alcanzó así el mayor registro desde noviembre de 2021.

El Departamento de Trabajo atribuyó parte del alza en las solicitudes por desempleo al inicio del receso escolar en varios estados de Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Por otro lado, el número total de beneficiarios que continuó recibiendo el subsidio después de la primera semana aumentó en 24.000 y se ubicó en 1,795 millones, según la información oficial citada por Bloomberg. Este indicador da cuenta de la dificultad de quienes no logran reinsertarse con rapidez en el mercado laboral.

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Distribución geográfica y comparación histórica

El crecimiento en las solicitudes no se concentró en una sola región. Bloomberg identificó subas especialmente en Pensilvania, California y Minnesota, aunque la tendencia se observó en todo el país.

Bloomberg señaló que las 229.000 solicitudes por desempleo se mantienen dentro de los valores habituales del mercado laboral de Estados Unidos desde la salida de la pandemia (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

El promedio semanal de solicitudes durante 2026 se mantuvo entre 200.000 y 250.000, un rango que los analistas consideran consistente con el funcionamiento habitual del mercado laboral estable estadounidense.

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Como referencia, el año pasado la cifra semanal rara vez superó las 215.000 solicitudes, y en el mismo periodo de 2022, el promedio fue de 220.000, según la base de datos del Departamento de Trabajo.

Factores internacionales y clima empresarial

Además de los cambios estacionales, la coyuntura internacional influye. Reuters y Bloomberg atribuyeron parte de la cautela de los empleadores a los aranceles a las importaciones y a la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. Estos factores, junto con la inflación, generan incertidumbre en la economía y pueden impactar en la disposición de las empresas para contratar.

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Los aranceles, la guerra de Estados Unidos contra Irán y la suba de los precios de la energía agregaron presión al mercado laboral, pese a la creación de 172.000 empleos en mayo (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

La Federación Nacional de Empresas Independientes, organización que agrupa a pequeñas empresas estadounidenses, informó que el porcentaje de propietarios con intención de contratar descendió a su nivel más bajo en 6 años. Esta tendencia contribuye al aumento en el número de personas que solicitan prestaciones por desempleo.

The Wall Street Journal, en una nota publicada el 10 de junio, agregó que el cierre parcial del Estrecho de Ormuz por el conflicto en Irán ha elevado los precios de la energía, lo que podría sumar presión sobre los consumidores y complicar el escenario laboral en los próximos meses.

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