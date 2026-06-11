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El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

Los dos raperos aparecerán juntos en una pista del próximo trabajo colaborativo con Kurupt y Masta Killa, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de agosto de 2026

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Díptico de dos músicos: a la izquierda, Eminem con sudadera y gorra oscura; a la derecha, Jay-Z con dreadlocks y traje negro, ambos mirando al frente.
El nuevo álbum de Rakim reunirá a Jay-Z y a Eminem en una misma pista tras 25 años sin coincidir en un proyecto (Composición Fotográfica)

El regreso de Jay-Z y Eminem en una misma canción ha llamado la atención de la industria musical, ya que no se encontraban en un mismo proyecto desde hace 25 años. De acuerdo con información publicada por la revista Rolling Stone, ambos artistas participarán en una pista del próximo álbum colaborativo de Rakim, quien estará acompañado también por Kurupt y Masta Killa.

Esta reunión se produce 25 años después de su última colaboración, “Renegade”, incluida en el disco The Blueprint de Jay-Z, y está prevista para formar parte del álbum cuyo lanzamiento está programado para el 28 de agosto de 2026. La confirmación llegó a través de Matthew “M80” Markoff, productor y presidente de Holy Toledo Productions, quien compartió detalles del proyecto y anticipó que la canción ya genera expectativa, según Rolling Stone.

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La colaboración en el nuevo álbum de Rakim, Kurupt y Masta Killa

El nuevo álbum, que reunirá a Rakim, Kurupt y Masta Killa, se encuentra en la etapa final de producción y tiene fecha de salida para el 28 de agosto. Entre las canciones que formarán parte del disco, figura un tema —aún sin título oficial— que se destaca por la participación conjunta de Jay-Z y Eminem.

Tres hombres con gorras, gafas de sol y cadenas de oro posan en un estudio con luces azules. Uno manipula una mesa de mezclas, otro levanta las manos, el tercero señala
El lanzamiento del álbum colaborativo de Rakim, Kurupt y Masta Killa está programado para el 28 de agosto de 2026 (YouTube: @RakimOfficial)

Matthew “M80” Markoff, A&R y productor ejecutivo del proyecto, compartió en redes sociales un adelanto del listado de canciones, donde la pista número seis aparece con los nombres manuscritos de ambos raperos.

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Markoff precisó que la colaboración de Jay-Z y Eminem será un interludio en el álbum, en el que ambos artistas rendirán homenaje al legado y la influencia de Rakim en el género. El productor aclaró que no habrá versos completos de Jay-Z y Eminem en este segmento, aunque sí se tratará de material reciente, grabado en los últimos dos años. Además, esta pieza servirá de antesala al primer tema en solitario de Rakim con producción propia en más de 15 años.

Una hoja de papel blanco con escritura a mano en negro muestra una lista numerada de nombres de artistas de hip-hop y títulos de canciones, con un rotulador negro al lado
Matthew “M80” Markoff confirmó que la pista con Jay-Z y Eminem aparece en el listado de canciones del nuevo álbum de Rakim (Instagram/almightym80)

El antecedente de “Renegade”

La última vez que Jay-Z y Eminem compartieron una canción fue en 2001, cuando lanzaron “Renegade” dentro del álbum The Blueprint. En ese momento, ambos músicos eran considerados referentes en la lírica del hip-hop, y su colaboración se percibió como la unión de dos artistas y como un enfrentamiento amistoso en el que cada uno exhibía su destreza.

La canción “Renegade” provocó debate entre seguidores y especialistas acerca de cuál de los dos artistas había ofrecido la mejor actuación lírica, una discusión que se mantiene viva décadas después y muestra el impacto que tuvo aquel encuentro en el género. Tanto Jay-Z como Eminem siempre sostuvieron que su objetivo era enfocarse en el mensaje y la producción del tema, descartando cualquier intención competitiva directa.

Eminem, en camisa blanca y chaqueta negra, en un escenario exterior con rascacielos de fondo. Otro artista canta en primer plano, con un bajista visible
La nueva colaboración reavivó el interés por “Renegade”, la canción que Jay-Z y Eminem publicaron en 2001 en The Blueprint (YouTube: @oluiscome)

Las reacciones al anuncio

La revelación sobre la nueva colaboración entre Jay-Z y Eminem rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales y foros especializados, reactivando el interés en la histórica “Renegade” y generando expectativas respecto a cómo será este reencuentro musical, según explica el medio. El anticipo de Markoff en Instagram, donde calificó el proyecto como “AOTY 2026” (Álbum del Año 2026), contribuyó a aumentar la expectativa del público y de la crítica.

La publicación del productor y las filtraciones sobre la lista de canciones del álbum han alimentado la anticipación por el lanzamiento oficial, previsto para finales de agosto. El hecho de que se trate de material grabado recientemente y que reúna a figuras del rap ha sido otro elemento que ha captado la atención tanto de seguidores veteranos como de nuevas generaciones.

El álbum de Rakim también sumará invitados como Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot y Daz Dillinger, y estará en preventa desde julio (REUTERS/Emily Elconin)
El álbum de Rakim también sumará invitados como Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot y Daz Dillinger, y estará en preventa desde julio (REUTERS/Emily Elconin)

Los otros invitados y créditos del álbum

El álbum colaborativo de Rakim, Kurupt y Masta Killa no sólo contará con la participación de Jay-Z y Eminem. La lista de invitados incluye nombres consagrados como Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon, Ghostface Killah, Buckshot y Daz Dillinger, entre otros. Además, el disco tendrá una producción ejecutiva póstuma a cargo de Oliver “Power” Grant del colectivo Wu-Tang Clan.

Este trío ya había trabajado previamente en “BE ILL”, el sencillo principal del álbum de Rakim G.O.D.’s NETWORK – REB7RTH lanzado en 2024. El nuevo disco estará disponible para preventa desde julio, según informó la publicación de Rolling Stone.

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