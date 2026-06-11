Estados Unidos neutralizó un tercer petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes

EEUU neutralizó un tercer petrolero por violar bloqueo a puertos iraníes

Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio un petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Según el comunicado publicado en X, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el buque M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, en el Golfo de Omán a las 23:20 (hora del este) del 10 de junio, después de que la nave intentara transportar petróleo de Irán en violación del bloqueo. Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del petrolero tras la negativa reiterada de la tripulación a cumplir las órdenes de las fuerzas estadounidenses.

En el mismo comunicado, el Centcom precisó que este ataque representa el tercer petrolero comercial deshabilitado por Estados Unidos en una semana. Los incidentes previos incluyeron la inutilización de los buques M/T Marivex y M/T Settebello, ambos bajo bandera de Palaos. El Marivex fue interceptado el lunes al intentar navegar hacia un puerto iraní, mientras el Settebello fue deshabilitado el martes, tras detectarse que transportaba petróleo de Irán.

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El Comando Central de Estados Unidos informó que un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del M/T Jalveer. (REUTERS/ARCHIVO)

El Centcom indicó: “Las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el M/T Jalveer mientras intentaba transportar petróleo iraní por el Golfo de Omán. Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire a la sala de máquinas después de que la tripulación desestimara las instrucciones repetidas.” Esta declaración confirma la escalada en la aplicación del bloqueo marítimo en la región.

El Comando Central de Estados Unidos detalló que, desde el establecimiento del bloqueo el 13 de abril, las fuerzas estadounidenses han deshabilitado nueve buques que no obedecieron las instrucciones, redirigido 135 barcos que sí cumplieron y permitido el paso de 42 embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria. El Centcom enfatizó que el bloqueo se aplica “de manera imparcial” a navíos de todas las nacionalidades que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, abarcando todos los puertos del país en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán.

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Según el Centcom, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron nueve buques, redirigieron 135 barcos y permitieron el paso de 42 embarcaciones con ayuda humanitaria. (CENTCOM)

El texto publicado en X subrayó que la medida afecta tanto a buques comerciales como a cualquier nave relacionada con el tráfico de petróleo iraní. El comunicado puntualizó: “El bloqueo se está aplicando imparcialmente contra embarcaciones de todas las naciones que ingresan o salen de puertos y áreas costeras de Irán.”

El Centcom sostiene que Estados Unidos mantiene el bloqueo marítimo en la región y actúa contra cualquier buque que incumpla las restricciones, con prioridad en impedir la exportación e importación de petróleo iraní. Desde el 13 de abril, nueve barcos han sido deshabilitados y decenas más han sido forzados a cambiar de ruta o autorizados únicamente si llevan ayuda humanitaria.

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