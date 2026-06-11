Mundial en Nueva Jersey: advierten sobre problemas de transporte para los hinchas que asistan a los partidos

El Mundial en Nueva Jersey reavivó las dudas sobre la capacidad del transporte público para llevar a los hinchas hasta el MetLife Stadium (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

A pocos días del primer partido del Mundial en Nueva Jersey, las dudas sobre la capacidad del sistema de transporte para afrontar la llegada masiva de fanáticos se intensifican. Los recientes retrasos y cancelaciones en el servicio de NJ Transit han puesto en alerta a quienes planean acudir a los partidos, especialmente a la comunidad hispana, que representa un alto porcentaje de los aficionados en la región. La incertidumbre crece ante la posibilidad de que los problemas logísticos afecten la experiencia de quienes desean disfrutar del torneo más esperado del año.

¿Afectará a los fanáticos hispanos que quieren ir a los partidos?

La preocupación entre los fanáticos hispanos es palpable. Muchos de ellos dependen del transporte público para llegar al MetLife Stadium, escenario de varios encuentros clave. Los recientes episodios de retrasos y cancelaciones han generado temor de que la asistencia al Mundial se convierta en una travesía complicada. El martes por la noche, los usuarios de NJ Transit experimentaron demoras de hasta 45 minutos debido a fallas en el cableado aéreo, según informó Amtrak. Estas incidencias afectan a miles de pasajeros, entre ellos numerosos latinos que residen en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

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Un aspecto crítico es que, para quienes no disponen de vehículo propio, la fiabilidad del tren representa la única alternativa realista para llegar a tiempo a los partidos. Algunas voces entre los usuarios advierten que, ante las dificultades, podría ser más seguro optar por el autobús o incluso la bicicleta, aunque estas opciones no siempre resultan viables para largas distancias. El temor a perderse el evento por cuestiones logísticas es una constante en los comentarios de los viajeros habituales.

¿Hay advertencias oficiales sobre congestión o falta de transporte?

NJ Transit registró retrasos de hasta 45 minutos y cancelaciones por fallas en el cableado aéreo, según informó Amtrak (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

Las autoridades han reconocido abiertamente los desafíos que supone gestionar la afluencia de decenas de miles de personas en días de partido. Aunque no se han emitido advertencias formales de colapso, tanto NJ Transit como Amtrak han comunicado públicamente la existencia de planes de contingencia para evitar congestiones severas o interrupciones mayores. Durante una rueda de prensa, Kris Kolluri, director ejecutivo de NJ Transit, explicó que están en contacto permanente con Amtrak y que cualquier incidente activará protocolos especiales para mantener la circulación.

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Amtrak, por su parte, aseguró en un comunicado que lleva años preparándose para la Copa del Mundo y que ha invertido cerca de 30 millones de dólares en mejoras de infraestructura. Además, desplegarán equipos adicionales de guardia a lo largo del Corredor Noreste durante los días de partido para responder rápidamente ante emergencias. Si bien estos anuncios buscan tranquilizar a los usuarios, la experiencia reciente demuestra que el margen de error sigue siendo motivo de preocupación.

Preocupaciones de los usuarios de NJ Transit ante el Mundial y recientes problemas de servicio

Los fanáticos hispanos figuran entre los más afectados por las fallas de NJ Transit, ya que muchos dependen del tren para asistir a los partidos (REUTERS/Eduardo Munoz)

Las recientes interrupciones han alimentado la desconfianza de los usuarios. La noche del martes, durante la hora punta, se produjeron nuevos retrasos y cancelaciones que afectaron a miles de pasajeros. Estas situaciones han puesto en duda si el sistema está realmente preparado para recibir a la multitud que se espera durante los partidos.

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Algunos residentes expresaron abiertamente su escepticismo. “Creo que va a ser una pesadilla. Me da mucha pena por los que se dirigen allí”, comentó Maureen Hagan, vecina de Nueva Jersey. Otros usuarios consideran que el tren no es una opción fiable para llegar a tiempo a los partidos y recomiendan buscar alternativas, aunque reconocen que no todos disponen de ellas.

Planes de contingencia y medidas especiales anunciadas por NJ Transit y Amtrak para la Copa del Mundo

Ante este panorama, NJ Transit presentó un plan de contingencia específico para los días de partido. Entre las medidas destacadas se encuentra la disposición de autobuses listos afuera de Penn Station para recoger a pasajeros con boleto, así como la utilización de dos transbordadores de New York Waterway. Estas opciones estarán disponibles solo para quienes posean entradas para la Copa del Mundo.

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Amtrak reforzó su compromiso de garantizar un servicio seguro y fluido durante el torneo. Informó que la coordinación con NJ Transit incluye protocolos para activar rápidamente soluciones en caso de incidentes y que parte de la inversión reciente se destinó a puntos críticos de la infraestructura ferroviaria, susceptibles de verse afectados por el uso intensivo.

Problemas recientes y antecedentes de interrupciones en el servicio de NJ Transit y Amtrak

Los inconvenientes en el sistema de transporte no son nuevos. Hace dos semanas, un incendio en un tren de trabajo de Amtrak dentro de la estación Penn Station paralizó el servicio entre Nueva York y Nueva Jersey. Este episodio se sumó a una serie de fallos recurrentes que han afectado la confianza de los usuarios en la fiabilidad del sistema.

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Para la Copa del Mundo, Amtrak anunció que tendrá equipos de emergencia preparados y monitorizará de cerca el estado del cableado y demás elementos sensibles durante cada jornada de partido, con el objetivo de minimizar cualquier posible interrupción.

Detalles sobre el acceso al estadio del Mundial utilizando NJ Transit: boletos, rutas y controles

El acceso al estadio se encuentra sujeto a una logística especial. El boleto de ida y vuelta en NJ Transit desde Nueva York hasta el estadio cuesta 98 dólares y solo está disponible para quienes tengan entrada al partido correspondiente. Se han puesto a la venta 40.000 boletos por encuentro, accesibles a través de la aplicación oficial de NJ Transit.

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Los trenes partirán cada cinco minutos desde Penn Station y podrán trasladar hasta 1.200 personas por convoy. Para quienes viajen desde otras partes de Nueva Jersey, el trayecto implica hacer transbordo en Secaucus Junction y abordar la línea Meadowlands hasta el estadio. En Secaucus, los pasajeros deberán mostrar su entrada al partido y pasar controles de seguridad básicos. El acceso peatonal al estadio desde las inmediaciones está restringido, y solo se permiten llegadas en Uber mediante un punto de recogida y entrega designado en el circuito de carreras.

Servicios adicionales para los aficionados: plataformas digitales y aplicaciones de seguridad

Como parte del esfuerzo por mejorar la experiencia de los asistentes, los responsables de Grand Central Terminal han lanzado una plataforma digital que centraliza información sobre transporte, eventos, negocios locales y actividades para fanáticos. Además, la policía estatal de Nueva Jersey presentó este miércoles una aplicación que brinda actualizaciones de seguridad en tiempo real durante los partidos, permitiendo a los usuarios estar informados ante cualquier eventualidad.

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