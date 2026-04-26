Cómo fue que el tirador logró introducir un arma en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca y acercarse tanto a Trump

El intento de atentado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en 2026 obligó a evacuar a Donald Trump y generó alarma institucional en Washington

Un atacante armado irrumpió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington el sábado 25 de abril de 2026, desencadenando el pánico entre cientos de periodistas, funcionarios y diplomáticos, y forzando la evacuación inmediata del presidente Donald Trump.

Según el medio Politico, la investigación preliminar apunta a que el responsable —identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California— pretendía atentar específicamente contra autoridades de la administración federal, lo que obligó a cancelar el evento y a revisar los protocolos de seguridad para próximas actividades oficiales.

Las autoridades federales evalúan revisar los protocolos de seguridad, mientras el evento suspendido será reprogramado y se acelera la construcción del nuevo salón de banquetes de la Casa Blanca (REUTERS)

Las autoridades confirmaron que Allen, tras tomar un tren desde California a Chicago y otro de Chicago a Washington, se hospedó en el Washington Hilton, sede histórica de la cena, el viernes anterior al ataque.

Según el fiscal general interino Todd Blanche en declaraciones a Politico, el sospechoso portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cuando irrumpió en el punto de control de seguridad, el único filtro directo entre los asistentes y el mandatario.

El ataque dejó a un agente del Servicio Secreto herido —su vida fue salvada por un chaleco antibalas— y provocó la hospitalización del oficial, quien fue dado de alta poco después, de acuerdo con el portavoz Anthony Guglielmi del Servicio Secreto.

Los hechos ocurrieron en medio de condiciones meteorológicas adversas, lo que generó desorden en los accesos durante la llegada de los invitados. Una periodista de CBS News que cubría la gala describió que, debido a la intensa lluvia, decenas de asistentes accedieron a las zonas restringidas mostrando brevemente sus invitaciones, sin una revisión exhaustiva. Según su relato, los controles realmente estrictos solo estaban antes del salón principal, en el mismo punto atacado por el sospechoso.

La Casa Blanca informó que minutos antes del atentado Allen envió un manifiesto a sus familiares donde expresaba su intención de atacar a responsables del gobierno. La hermana del atacante, entrevistada por la policía de Montgomery y el Servicio Secreto, confirmó que Allen había adquirido tres armas de fuego y que solía hacer declaraciones radicales.

Cole Tomas Allen, un hombre armado proveniente de California, fue identificado por el Servicio Secreto como el responsable del ataque frustrado en el Washington Hilton (REUTERS)

Un intento de magnicidio frustrado tras fallos de seguridad visibles

Durante la cena, Trump compartía escenario con la periodista Jacqui Heinrich, próxima presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, y con el mentalista Oz Pearlman, quien ofrecía un espectáculo para el presidente, la primera dama Melania Trump y la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Al escuchar disparos fuera del salón principal, agentes evacuaron al presidente y al vicepresidente JD Vance. Los invitados relataron confusión general, ante la incertidumbre sobre la magnitud del ataque o si había heridos entre los altos funcionarios.

Heinrich recogió en conversación con Fox News que el propio Trump describió al atacante como “un hombre muy problemático” movido por “un odio religioso profundamente anti-cristiano”, según el manifiesto revisado por la policía y citado por Politico. Trump también insistió en declarar que el autor “nunca llegó a atravesar las puertas” que resguardaban el salón principal.

Un bloque autónomo responde qué ocurrió, quién fue y cuál es el sentido del hecho: La noche del sábado 25 de abril de 2026, Cole Tomas Allen, de 31 años, irrumpió armado en el punto de control de seguridad de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton.

El intento de ingreso al salón principal fue impedido por agentes, resultando herido un oficial del Servicio Secreto. La rápida evacuación de Trump y el cierre del evento evitaron víctimas civiles, mientras la policía atribuyó al atacante intenciones explícitas de atentar contra funcionarios del gobierno, según la Casa Blanca.

La investigación apunta a que Allen tenía la intención de atentar contra autoridades federales, según los datos recabados y confirmados por la Casa Blanca (REUTERS/Evan Vucci)

Recorrido del atacante y detección del caso

Allen, según indicó Blanche a CNN y Politico, se trasladó por tren desde California y se alojó en el hotel la víspera de la gala. Los investigadores hallaron que un hermano del atacante alertó a la policía de New London, Connecticut, minutos antes del ataque, tras recibir el manifiesto por correo electrónico.

Las autoridades aseguraron dispositivos digitales y recabaron testimonios de allegados para profundizar en las motivaciones del sospechoso, conforme a datos recogidos por Politico.

En paralelo, el fiscal interino Blanche declaró en medios como CBS y NBC News que Allen será imputado por asalto a un agente federal con arma peligrosa y uso de armas en un delito violento, añadiendo que podrían sumarse más cargos federales dependiendo del resultado de la investigación.

Repercusiones en la agenda nacional e internacional

La cancelación de la cena generó un clima de alarma institucional. Trump lamentó públicamente la suspensión y afirmó que el evento se reprogramaría: “La cena se realizará en los próximos 30 días”.

El presidente aprovechó para exigir en redes sociales la continuación urgente de las obras del nuevo salón de banquetes de la Casa Blanca —un proyecto valorado en USD 400 millones—, aludiendo a que “este tipo de hechos nunca habrían ocurrido en el nuevo espacio”.

El presidente Donald Trump llegando a la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, luego del intento de magnicidio (AP foto/Tom Brenner)

El atentado plantea desafíos adicionales para la seguridad pública a corto plazo. Según Politico, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara requerirá un informe detallado al Servicio Secreto.

Paralelamente, la visita prevista del rey Carlos III de Reino Unido a Estados Unidos la semana siguiente se mantiene bajo evaluación, con discusiones bilaterales abiertas acerca de la seguridad tras el incidente. La embajada británica y la cúpula legislativa estadounidense coordinan medidas para reforzar el resguardo del monarca durante su presentación ante el Congreso.

La ciudad de Washington, que aún recuerda el atentado contra Ronald Reagan en ese mismo hotel en 1981, se convierte otra vez en epicentro de un debate sobre límites, procedimientos y falencias en dispositivos de protección de autoridades y civiles.

El reciente tiroteo recuerda al atentado a Ronald Reagan en 1981 en el Washington Hilton, reactivando la discusión por los sistemas de seguridad (Reuters)

El mentalista Oz Pearlman, testigo directo en el escenario, relató en CNN la confusión percibida dentro del salón: “Al principio pensé que explotaría una bomba cuando la policía irrumpió para evacuar al presidente y demás funcionarios”. Testigos describieron platos y cubiertos volando, personas cayendo y gritos de “¡al suelo, al suelo!”, de acuerdo con testimonios del lugar.

En los accesos menos controlados, la multiplicidad de invitados y la presencia de huéspedes habituales del hotel complicaron aún más el filtro en la antesala de la cena, detalló la corresponsal de CBS News.

La acumulación de riesgos dejó en evidencia la vulnerabilidad de un evento destinado a ser el símbolo de la convivencia entre prensa y gobernantes en la capital estadounidense.