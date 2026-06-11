Estados Unidos

El FBI incautó 13 sitios web usados por China para intentar reclutar trabajadores estadounidenses con acceso a información sensible

La Oficina Federal de Investigación señaló que podrían operar más páginas con el mismo propósito y solicitó a la población que ayude a detectar nuevos dominios sospechosos

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Escritorio con laptop mostrando 'DIGITAL SCAM WARNING', teléfono con notificaciones de llamadas fraudulentas, documentos con logos de FBI y FTC, y bandera de EE. UU. desenfocada.
El FBI identificó páginas falsas que simulaban ser consultoras y ofrecían empleos a exfuncionarios estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Federal de Investigación (FBI) incautó 13 sitios web que, según autoridades estadounidenses, integraban una operación china orientada a captar y reclutar trabajadores estadounidenses con acceso a información confidencial o sensible. El Departamento de Justicia informó que las páginas simulaban pertenecer a consultoras que ofrecían empleos a personas con antecedentes en organismos gubernamentales, pero eran organizaciones ficticias con anuncios laborales fraudulentos.

Los portales intervenidos se presentaban como oportunidades de consultoría para empleados y exfuncionarios, con el objetivo de obtener información no pública. De acuerdo con las autoridades, la red ofrecía pagos a través de criptomonedas y sistemas digitales diseñados para dificultar la identificación de los responsables y el rastreo del origen de los fondos.

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Las páginas incautadas utilizaban identidades falsas o robadas y fotografías generadas por inteligencia artificial para aparentar legitimidad. También promocionaban vacantes en plataformas de empleo reconocidas, orientadas a perfiles con acceso a datos clasificados o sensibles.

La investigación identificó un patrón de engaño: los operadores contactaban a los candidatos y les ofrecían remuneración por informes vinculados a sus funciones o antecedentes laborales, mediante mecanismos de pago inusuales. Las autoridades indicaron que reunieron información clave a partir de testimonios de personas que detectaron irregularidades en el proceso, como solicitudes de datos sensibles y métodos de pago atípicos.

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El FBI advirtió que podrían existir más páginas dedicadas a fines similares y pidió colaboración ciudadana para identificar otros portales sospechosos.

Las autoridades detectaron pagos a través de criptomonedas para ocultar la identidad de los responsables (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
Las autoridades detectaron pagos a través de criptomonedas para ocultar la identidad de los responsables (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

El operativo se enmarcó, según el texto, en una estrategia más amplia impulsada por agencias de inteligencia occidentales. Un reciente comunicado de la alianza Five Eyes —integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda— alertó sobre el uso de ofertas laborales falsas en plataformas digitales.

En ese aviso, se advirtió que agentes vinculados a la inteligencia militar china se hicieron pasar por representantes de empresas privadas o centros de investigación y pidieron a postulantes que compartieran información reservada bajo la excusa de procesos de selección.

En paralelo, las tensiones entre China y Estados Unidos siguieron elevadas por disputas políticas y comerciales. El régimen chino expresó su inquietud por el intercambio de ataques entre Washington e Irán y sostuvo que los conflictos deben resolverse por la vía del diálogo y no mediante acciones militares.

“China está gravemente preocupada por la situación actual. La confrontación por la fuerza solo exacerbará las tensiones. Los medios militares no pueden resolver problemas fundamentales”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian.

Además, remarcó que cada país de la región debe ver respetada su soberanía, seguridad e integridad territorial. Por eso, instó a detener de inmediato las acciones militares, retomar el diálogo y las negociaciones, apoyar los intentos de mediación y avanzar hacia un alto el fuego completo y estable.

(Con información de EFE)

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