Chile define el futuro de su Fuerza Aérea: qué aviones compiten para reemplazar a los históricos Hércules

La Fuerza Aérea de Chile enfrenta una decisión estratégica que trasciende el recambio de una flota envejecida. La búsqueda de un sucesor para los históricos C-130 Hércules abrió una competencia entre algunos de los principales fabricantes aeronáuticos del mundo y podría tener consecuencias para toda la región, según analizó Andrei Serbin Pont en Infobae al Mediodía.

Durante su columna, el especialista explicó que los Hércules chilenos acumulan más de medio siglo de servicio y comienzan a presentar dificultades operativas que obligan a pensar en un reemplazo. “Muchas de estas células tienen muchísimos años encima y ya cuesta mantenerlas operativas”, señaló.

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El fin de una era para el transporte militar chileno

El reemplazo natural parece ser el C-130J Super Hércules, la versión más moderna del avión desarrollado por Lockheed Martin. La propuesta mantiene la lógica operacional que Chile conoce y contempla participación de la industria local a través de ENAER.

Chile abrió una licitación para reemplazar a los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile tras más de medio siglo de servicio (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Sin embargo, la decisión está lejos de cerrarse. El principal desafío para el fabricante estadounidense es el avance del KC-390, el avión de transporte militar de Embraer, que en pocos años logró posicionarse como una de las opciones más competitivas.

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“Es una aeronave que viene posicionándose muy fuerte en el mercado”, destacó Serbin Pont, remarcando que ya fue adquirida por 13 países y ofrece costos significativamente menores que los del modelo norteamericano.

La evaluación chilena también contempla otras plataformas, como el C-27J de Leonardo y el Airbus A400M, aunque ambas aparecen con menos posibilidades por sus características operativas y económicas.

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La evaluación chilena también incluye al C-27J de Leonardo y al Airbus A400M, aunque ambas opciones tienen menos posibilidades (REUTERS/Axel Schmidt)

El ascenso internacional del KC-390

Más allá del caso chileno, el analista subrayó que el KC-390 representa uno de los proyectos aeronáuticos más exitosos desarrollados en América Latina. El modelo brasileño logró abrirse camino en mercados tradicionalmente dominados por fabricantes estadounidenses y europeos, con contratos en América Latina, Europa y Medio Oriente.

Serbin Pont atribuyó su éxito a la combinación de velocidad, capacidad de carga y costos operativos más bajos: “Ofrece una alternativa atractiva para fuerzas aéreas que buscan modernizar sus flotas sin afrontar las inversiones que requieren otros modelos occidentales”.

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El crecimiento del KC-390 también ilustra la consolidación de Brasil como un actor relevante en la industria global de defensa.

El KC-390 de Embraer ganó terreno en la competencia por la Fuerza Aérea de Chile con costos operativos menores y presencia en 13 países (REUTERS/Benoit Tessier)

La oportunidad industrial para Argentina

Uno de los aspectos centrales del análisis fue el rol argentino en el programa. FAdeA, la fábrica cordobesa, produce componentes clave del KC-390 y se integró a la cadena de producción internacional de Embraer. En 2025, la planta realizó veintiún envíos vinculados al programa, consolidando su integración industrial.

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Serbin Pont enfatizó el impacto regional: “Ojo que podría pasar que el día de mañana Chile esté operando una aeronave que tiene componentes fabricados en Argentina”.

Una eventual compra chilena permitiría aumentar la escala de producción y fortalecer el peso de la industria aeronáutica argentina en uno de los programas militares más exitosos de la región.

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El desafío pendiente para la Fuerza Aérea Argentina

La discusión funciona también como espejo para Argentina. Los C-130 nacionales siguen siendo una herramienta fundamental, pero el envejecimiento de la flota obliga a pensar en alternativas. El KC-390 aparece como un candidato natural, por su costo y disponibilidad.

Chile abrió una licitación para reemplazar a los C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Chile tras más de medio siglo de servicio (REUTERS/Kevin Mohatt)

No obstante, el proyecto enfrenta un obstáculo sensible: la presencia de componentes británicos. “Cualquier adquisición requeriría una negociación con Embraer para reemplazar esos sistemas o la obtención de garantías que eviten eventuales restricciones de Londres”, explicó Serbin Pont. Aun así, el contexto actual abre una ventana de oportunidad para retomar conversaciones en el futuro.

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Una competencia que redefine el mapa regional

La decisión que tome Santiago será un nuevo indicador del avance de los fabricantes emergentes frente a los históricos. Mientras Lockheed Martin busca sostener el liderazgo del Hércules, Embraer procura consolidar al KC-390 como alternativa global.

La definición chilena no sólo determinará qué avión transportará tropas, vehículos y suministros en el país. También puede marcar un nuevo paso en la consolidación de una industria aeronáutica regional que apunta a ganar protagonismo internacional.

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