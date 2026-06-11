Trump canceló los ataques previstos contra Irán y anunció un acuerdo en negociación con el apoyo de varios países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la cancelación de los ataques y bombardeos que estaban previstos contra Irán para esta noche, al asegurar que las negociaciones con la República Islámica avanzaron hasta alcanzar un acuerdo preliminar respaldado por los principales actores involucrados en la crisis regional.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump informó que tomó la decisión luego de que las conversaciones fueran elevadas a las máximas autoridades iraníes y recibieran su aprobación.

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“Basado en el hecho de que las discusiones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió el mandatario.

El anuncio se produce después de varios días de fuerte tensión militar en Medio Oriente, marcados por ataques cruzados entre Washington y Teherán, amenazas sobre el estrecho de Ormuz y crecientes temores de una escalada regional de mayores proporciones.

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Trump sostuvo que las negociaciones ya cuentan con consenso sobre los principales puntos del acuerdo y que los términos fueron aprobados tanto en el plano conceptual como en los detalles específicos.

“Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, señaló.

Según el presidente estadounidense, además de Washington y Teherán, en el proceso participaron varios gobiernos de la región y otros aliados internacionales. Trump mencionó específicamente a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otros países.

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Aunque el mandatario no reveló el contenido concreto del entendimiento alcanzado ni los compromisos asumidos por cada una de las partes, indicó que el proceso aún no ha concluido formalmente.

En ese contexto, precisó que una de las medidas adoptadas por Estados Unidos durante la crisis continuará vigente hasta que se complete la firma del acuerdo definitivo.

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“El bloqueo naval permanecerá plenamente en vigor hasta que esta transacción sea finalizada”, afirmó Trump.

El presidente tampoco informó cuándo se producirá la firma ni dónde se llevará a cabo el encuentro, aunque adelantó que esos detalles serán anunciados próximamente.

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“Hora y lugar de la firma serán anunciados en breve”, agregó.

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