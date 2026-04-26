Estados Unidos

Donald Trump atribuyó el ataque en la cena de corresponsales a un posible odio anticristiano

La hipótesis de un trasfondo ideológico se afianza luego de que el mandatario declarara que el sospechoso habría actuado motivado por hostilidad hacia una confesión, según información preliminar

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Donald Trump atribuyó el ataque en la cena de corresponsales a un posible odio anticristiano (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump atribuyó el ataque en la cena de corresponsales a un posible odio anticristiano (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su discurso sobre el tiroteo ocurrido la noche anterior en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y aseguró que el sospechoso actuó impulsado por un “odio profundo hacia los cristianos”, una afirmación que, según dijo, surge del análisis de un manifiesto y de información preliminar en manos de las autoridades.

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump puso el foco en el componente ideológico del ataque y fue categórico: “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”. El mandatario insistió en que no se trató de un acto aislado sin motivación, sino de una acción con un trasfondo claro. “Hay cosas muy fuertes en ese texto. Mucho enojo, mucho odio”, agregó, al describir el material atribuido al atacante.

El presidente también apuntó al entorno del sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, al sugerir que sus conductas ya eran conocidas. “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Es difícil, lo entiendo, pero esto muestra lo grave de la situación”, afirmó.

Cole Tomas Allen, fue detenido en el Hotel Hilton de Washington cuando pretendía asesinar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Cole Tomas Allen, fue detenido en el Hotel Hilton de Washington cuando pretendía asesinar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Las declaraciones de Trump llegan horas después de que fuera evacuado de urgencia junto a la primera dama, Melania Trump, durante el evento celebrado en el hotel Washington Hilton. El incidente se produjo cuando un hombre armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos atacó un puesto de control de seguridad en el vestíbulo del edificio.

La rápida intervención del Servicio Secreto de Estados Unidos evitó que el atacante alcanzara el salón principal. Dentro del recinto, el sonido de los disparos desató escenas de pánico: los asistentes se arrojaron al suelo o se refugiaron bajo las mesas, mientras agentes armados irrumpían y evacuaban a las principales autoridades. Trump fue cubierto por su equipo y retirado del escenario en segundos.

Pese al énfasis del mandatario en el móvil “anticristiano”, las autoridades mantienen cautela. El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que si bien existen indicios de que el ataque pudo estar dirigido contra el presidente y otros altos cargos, la investigación aún se encuentra en una fase inicial. “El análisis de los dispositivos electrónicos apunta a un ataque dirigido, pero el motivo oficial sigue bajo evaluación”, indicó.

El FBI realiza allanamientos y peritajes para rastrear los movimientos del agresor, quien viajó desde Los Ángeles a la capital. REUTERS/Evan Vucci
El FBI realiza allanamientos y peritajes para rastrear los movimientos del agresor, quien viajó desde Los Ángeles a la capital. REUTERS/Evan Vucci

El sospechoso, que no resultó herido, permanece bajo custodia hospitalaria y no está colaborando con los investigadores. Se espera que comparezca este lunes ante un tribunal federal en el Distrito de Columbia para enfrentar cargos formales.

En paralelo, el FBI continúa con los allanamientos y peritajes para reconstruir el recorrido del atacante, quien había viajado desde Los ángeles a Washington días antes del evento. Mientras tanto, Trump buscó transmitir tranquilidad y aseguró que tanto él como su esposa se encuentran en buen estado.

Hasta ahora, el sospechoso permanece bajo custodia federal y será presentado este lunes ante un tribunal en el Distrito de Columbia, donde se formalizarán los cargos en su contra. Las autoridades confirmaron que continúan los peritajes sobre sus dispositivos electrónicos y el análisis de las cámaras de seguridad del hotel, mientras se refuerza la seguridad en edificios públicos de Washington tras el incidente.

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