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Wall Street registró su mejor jornada en dos meses tras el anuncio de Donald Trump sobre Irán

El repunte se activó luego de que el mandatario comunicara en Truth Social que abortaba los bombardeos previstos y que el diálogo con Teherán avanzaba, lo que impulsó compras masivas en la sesión de mediodía

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Wall Street registró su mejor jornada en dos meses tras el anuncio de Donald Trump sobre Irán. EFE/ Ángel Colmenares
Wall Street registró su mejor jornada en dos meses tras el anuncio de Donald Trump sobre Irán. EFE/ Ángel Colmenares

Los principales índices de Wall Street registraron su mejor jornada en dos meses el jueves, impulsados por el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de cancelar los ataques planeados contra Irán y por el debut bursátil de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que fijó el precio de la mayor oferta pública inicial de la historia de Estados Unidos.

Según datos preliminares, el S&P 500 subió 126,86 puntos —un 1,75%— hasta las 7.393,85 unidades; el Nasdaq Composite ganó 637,78 puntos, un 2,53%, para cerrar en 25.801,47 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones trepó 928,72 puntos, un 1,84%, hasta las 50.847,50 unidades. El índice de menor capitalización Russell 2000 lideró las ganancias del mercado con un alza del 3%.

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Horas antes de que se produjeran los ataques previstos, Trump publicó en su red social Truth Social que “las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido llevadas al más alto nivel del liderazgo iraní y aprobadas”, y que el lugar y la fecha de una firma se anunciarían próximamente. Las acciones giraron al alza de inmediato en la sesión de mediodía tras el comunicado.

Un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán podría reabrir el Estrecho de Ormuz y permitir que los petroleros vuelvan a transportar crudo desde el Golfo Pérsico hacia los mercados mundiales. Ante esa perspectiva, el precio del barril de crudo de referencia estadounidense cayó un 2,6%, hasta USD 87,71, mientras que el Brent internacional retrocedió un 2,9%, hasta USD 90,38, aunque todavía se mantiene por encima de los USD 70 aproximados que registraba antes del inicio del conflicto.

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Las preocupaciones habían escalado en los días previos, luego de que tanto Estados Unidos como Irán lanzaran ataques que amenazaban con quebrar un frágil alto al fuego de más de un mes. El conflicto en Oriente Medio había avivado las presiones inflacionarias a escala global.

Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 8 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 8 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

A pesar del optimismo bursátil, un informe publicado el jueves mostró que los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en mayo, con el mayor incremento anual en más de tres años. El impacto se extiende más allá de las fronteras estadounidenses: el Banco Central Europeo (BCE) se convirtió el jueves en el primer gran banco central en subir sus tasas de interés en respuesta a esas presiones.

Si bien las tasas más altas pueden contener la inflación, también frenan el crecimiento económico y erosionan el valor de activos como acciones y criptomonedas. Tras el anuncio de Trump, los operadores redujeron sus apuestas por un posible aumento de la tasa de los fondos federales este año, de acuerdo con datos de CME Group.

Una caída sostenida del petróleo podría incluso permitir que la Reserva Federal (Fed), bajo la conducción de su nuevo presidente Kevin Warsh —designado por Trump—, retome los recortes de tasas si las presiones inflacionarias ceden lo suficiente. Trump ha reclamado públicamente tasas de interés más bajas en reiteradas ocasiones.

El jueves, SpaceX fijó el precio de su oferta pública inicial en USD 135 por acción, en lo que se convirtió en la mayor OPI de la historia del país. La operación recaudó USD 75.000 millones con la venta de 555,56 millones de acciones, y valoró a la compañía en USD 1,77 billones, un récord para una salida a bolsa. Las acciones de la empresa comenzarían a cotizar el viernes.

Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial habían protagonizado grandes oscilaciones durante la semana previa, pasando de máximos históricos a caídas abruptas. Marvell Technology subió un 11,1% el jueves, luego de una secuencia que incluyó un desplome del 16,7%, un rebote del 9,6% y dos jornadas consecutivas de bajas superiores al 5%. Semanas atrás, la compañía había registrado su mejor día en la historia con un alza del 32,5%, tras las declaraciones del presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien sugirió que podría ser “la próxima empresa de un billón de dólares”.

Entre los fabricantes de semiconductores, Lam Research trepó un 12,7% y KLA avanzó un 12,9%. En sentido contrario, Oracle cayó un 8,5% pese a registrar ganancias superiores a las estimaciones de los analistas: la compañía anunció que prevé captar USD 40.000 millones en efectivo durante el ejercicio fiscal actual mediante deuda y emisión de acciones, después de haber reunido USD 48.000 millones el año anterior para financiar inversiones en inteligencia artificial.

“Nuestros indicadores técnicos apuntan a una sobreventa relativa”, señaló Robert Phipps, director de Per Stirling Capital Management en Austin, Texas, según Reuters. “Así como subimos demasiado rápido, también caímos demasiado rápido”, agregó.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,45% desde el 4,55% registrado el miércoles, un movimiento de magnitud para ese mercado. La caída del petróleo redujo las expectativas de presión inflacionaria y alivió la tensión sobre los instrumentos de deuda.

En los mercados internacionales, los índices europeos avanzaron de forma moderada tras un cierre mixto en Asia. El FTSE 100 de Londres subió un 0,5%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,7%.

(Con información de AP y Reuters)

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