Estados Unidos

Trump nominó al fiscal federal Jay Clayton para dirigir la Inteligencia Nacional de Estados Unidos

La designación busca cubrir la vacante que dejó Tulsi Gabbard y poner fin a semanas de tensiones entre la Casa Blanca y el Congreso

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Donald Trump nominó al fiscal federal Jay Clayton para dirigir la Inteligencia Nacional de Estados Unidos
Donald Trump nominó al fiscal federal Jay Clayton para dirigir la Inteligencia Nacional de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la nominación de Jay Clayton, actual fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y ex titular de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), para convertirse en el próximo director de Inteligencia Nacional. El cargo tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar el trabajo de las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia estadounidense.

La decisión llega en un momento de tensión entre la Casa Blanca y el Congreso por la conducción del organismo, que permanece sin un titular permanente desde la salida de Tulsi Gabbard el mes pasado.

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Trump comunicó la elección a través de sus redes sociales y destacó la trayectoria del abogado.

Pocas personas en la comunidad jurídica gozan del respeto que Jay tiene”, afirmó el mandatario. Además, pidió a la Cámara Alta avanzar rápidamente con el proceso de confirmación. “Insto al Senado de Estados Unidos a que confirme a Jay lo antes posible”, escribió.

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Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal en Manhattan, una de las oficinas de persecución penal más influyentes del país. Desde ese puesto ha supervisado investigaciones vinculadas al terrorismo, el espionaje, delitos financieros, corrupción pública y narcotráfico internacional.

Su nombre había ganado relevancia dentro de la administración republicana después de asumir la conducción de la fiscalía federal de Nueva York en 2025.

Captura de pantalla de una publicación de Truth Social del perfil de Donald J. Trump anunciando la nominación de Jay Clayton, con texto en español
Donald Trump anuncia en su plataforma Truth Social la nominación de Jay Clayton como próximo Director de Inteligencia Nacional y miembro de su Gabinete, instando al Senado a su confirmación

Durante su gestión enfrentó varios episodios de alta exposición política y judicial, entre ellos controversias relacionadas con causas de corrupción y disputas internas dentro del Departamento de Justicia.

Antes de llegar a la fiscalía, Clayton había presidido la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump, donde encabezó la supervisión de los mercados financieros estadounidenses.

La nominación se produce mientras el Congreso debate la renovación de herramientas legales consideradas clave para las tareas de inteligencia y vigilancia del gobierno federal. Legisladores demócratas habían expresado su rechazo a la designación temporal de Bill Pulte como director interino del organismo y reclamaban la presentación de un candidato permanente.

Pulte, actual titular de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, fue elegido por Trump para conducir la oficina de manera provisional tras la salida de Gabbard. Sin embargo, su falta de experiencia en inteligencia y seguridad nacional generó cuestionamientos tanto dentro como fuera del Congreso.

La controversia derivó en una disputa política que amenaza con afectar la renovación de facultades de vigilancia utilizadas por las agencias federales. Algunos legisladores habían advertido que no respaldarían la extensión de esas herramientas mientras la Casa Blanca no enviara un candidato formal para ocupar el puesto de manera definitiva.

Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal en Manhattan, una de las oficinas de persecución penal más influyentes del país
Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal en Manhattan, una de las oficinas de persecución penal más influyentes del país

En ese contexto, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se mostró optimista respecto de la posibilidad de avanzar con rapidez en la confirmación de Clayton. El senador destacó que el candidato posee una “gran reputación” y señaló que la Cámara Alta podría actuar con celeridad una vez recibida la documentación correspondiente.

Uno de los aspectos más destacados de la gestión de Clayton como fiscal federal ha sido su participación en investigaciones de relevancia internacional. Entre ellas figura el proceso judicial contra el ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados por la justicia estadounidense de delitos relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, durante su mandato en Manhattan se impulsó la publicación de miles de páginas de documentos judiciales vinculados a las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, uno de los casos criminales más sensibles de los últimos años en Estados Unidos.

Si el Senado aprueba la nominación, el abogado pasará a encabezar uno de los organismos más sensibles del gobierno estadounidense, responsable de coordinar el flujo de información entre agencias como la CIA, la NSA, el FBI y otras estructuras de inteligencia que participan en la seguridad nacional del país.

(Con información de The Associated Press y EFE)

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