Por qué Chicago es llamada “La Ciudad del Viento”: rivalidad, mito y la historia detrás de su apodo más famoso

Chicago es llamada “La Ciudad del Viento” por una mezcla de rivalidad entre ciudades, burlas periodísticas y uso político del término “windy” desde el siglo XIX (REUTERS/Jim Young/File Photo)

El apodo de “Ciudad del Viento” quedó adherido a Chicago desde el siglo XIX por una mezcla de rivalidad entre ciudades, burlas periodísticas y una lectura política del término "windy" (ventoso) como sinónimo de grandilocuencia.

La etiqueta se instaló al margen de la meteorología: durante décadas, publicaciones rivales la usaron para ironizar sobre dirigentes y oradores a los que describían como “llenos de hot air (aire caliente)”.

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Chicago no encabeza los promedios nacionales de viento. Según registros comparativos atribuidos a la NOAA, un dato que ayuda a entender por qué el sobrenombre no funciona como descripción literal del clima.

Chicago recibe el nombre de “Ciudad del Viento” por razones políticas y mediáticas: el mote ya circulaba como burla en el siglo XIX y la competencia por la Exposición Universal de 1893 amplificó su proyección hasta transformarlo en una marca urbana.

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El origen más repetido apunta a Charles A. Dana, del New York Sun, diario de Nueva York (Sol de Nueva York), aunque existen registros anteriores que ya mostraban el uso del apodo.

Registros tempranos: 1876 y la rivalidad con Cincinnati

Los registros tempranos muestran que el apodo de Chicago ya aparecía en 1876 en The Cincinnati Enquirer, antes de la disputa por la Exposición Universal de 1893

Las menciones tempranas del apodo en relación con Chicago circularon antes de 1893. Un ejemplo citado en reconstrucciones periodísticas aparece en un titular del 9 de mayo de 1876 de The Cincinnati Enquirer, diario de Cincinnati (El Inquiridor de Cincinnati): “That Windy City.

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Some of the Freaks of the Last Chicago Tornado” (Esa ciudad ventosa. Algunas rarezas del último tornado de Chicago) En ese uso, la expresión operó con doble intención: describía un episodio de viento intenso y, al mismo tiempo, insinuaba que los oradores locales eran “llenos de viento”.

Ese arranque también se vincula con la competencia entre ciudades del Medio Oeste. En la década de 1860 y durante los años 1870, Chicago y Cincinnati sostuvieron una rivalidad que se trasladó a la prensa y al deporte, y el apodo empezó a funcionar como etiqueta de disputa.

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El punto importa para sostener el orden de los hechos: el término ya estaba en circulación periodística antes de la pelea por la Exposición Universal, por lo que no puede explicarse como una invención aislada de un solo episodio.

Con esa base, varias lecturas históricas separan dos preguntas distintas. La primera: cuándo aparece el apodo impreso asociado a Chicago. La segunda: qué momento lo vuelve masivo y lo fija como sobrenombre nacional. En ese segundo plano aparece la disputa con Nueva York por la feria de 1893.

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La Exposición Universal de 1893 y el rol atribuido a Charles A. Dana

Charles A. Dana y el New York Sun aparecen en la versión más repetida sobre el origen del apodo, aunque no existe un editorial concluyente localizado en archivos públicos

La versión más repetida sostiene que Charles A. Dana, vinculado al New York Sun, diario de Nueva York (Sol de Nueva York), usó “Windy City” (Ciudad del Viento) como un ataque a los políticos de Chicago durante la competencia con Nueva York por la sede de la Exposición Universal.

En ese relato, windy (ventoso) no describe ráfagas, sino discursos: la acusación apuntaba a dirigentes full of hot air (llenos de aire caliente).

Esa reconstrucción incluye un matiz: el editorial exacto atribuido a Dana suele circular sin una fecha verificable y sin un texto localizado de manera concluyente en archivos públicos. En términos informativos, la formulación más sólida es esta: el apodo ya existía y la pelea por la feria contribuyó a amplificarlo, porque enfrentó a una ciudad en ascenso con el centro editorial y político de la costa Este.

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El desenlace también aporta contexto. La Exposición Universal se celebró en Chicago en 1893. El apodo, nacido como burla, no se desactivó con la victoria: sobrevivió a la coyuntura y terminó convertido en marca estable, aun cuando su contenido original tenía una intención despectiva.

El dato meteorológico: promedios, comparación con Boston y el mito del “más ventoso”

La persistencia del sobrenombre alimentó una confusión común: asumir que Chicago es la ciudad más ventosa del país. Los registros comparativos atribuidos a la NOAA permiten ordenar el mito con números: Chicago con un promedio anual de 16,6 km/h y Boston con 20,0 km/h, una diferencia de 3,4 km/h.

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Ese contraste explica por qué el apodo no es un ranking climático. Es un rótulo político-cultural que se volvió costumbre por repetición y por la fuerza de una historia: una ciudad que buscaba prestigio nacional, una rivalidad pública con otras urbes y un conjunto de voces que la presentaron como un lugar de discursos exagerados.

Ese origen basta para entender la continuidad del sobrenombre, incluso cuando el promedio anual de viento no la ubica en la cima.

La percepción cotidiana también juega su papel. La ciudad está junto al lago Míchigan, un factor que puede intensificar la sensación de frío y ráfagas en ciertas épocas.

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Ese elemento contribuye a que el apodo resulte verosímil para visitantes, aunque el dato anual comparativo no lo sostenga como rasgo distintivo.

Otros apodos y una identidad urbana que excede el clima

Chicago acumuló sobrenombres que no dependen de la meteorología. “Chi-Town” es una abreviatura coloquial que circula en la conversación cotidiana y en expresiones culturales. En un registro distinto aparece “la ciudad de los grandes hombros”, asociada al poema “Chicago”, de Carl Sandburg.

En ese caso, el apodo se apoya en una imagen de trabajo y escala urbana: no describe el viento, sino una forma de presentarse como centro de actividad.

Otro alias, “la Segunda Ciudad”, suele explicarse con dos lecturas: por su lugar histórico como gran área metropolitana de Estados Unidos a comienzos del siglo XX y por la reconstrucción posterior al incendio de 1871, entendida como una segunda etapa. La idea no es ornamental: condensa un proceso urbano real y una narrativa de recuperación que la ciudad proyectó durante décadas.

La reconstrucción de 1871 y el perfil arquitectónico de Chicago

Charles A. Dana y el New York Sun aparecen en la versión más repetida sobre el origen del apodo, aunque no existe un editorial concluyente localizado en archivos públicos (Foto AP/Claire Savage, Archivo)

La arquitectura ocupa un lugar central en la imagen pública de Chicago. Tras el incendio de 1871, la ciudad se reconstruyó con rapidez y ese proceso impulsó diseños y técnicas de construcción que marcaron época.

En esa secuencia se ubica al Home Insurance Building, asociado a la historia del rascacielos: un edificio de diez plantas ligado a innovaciones estructurales y a una nueva forma de construir en altura.

Esa tradición se proyectó en el siglo XX con íconos del perfil urbano. La Torre Willis suele figurar en listados continentales como el tercer edificio más alto del hemisferio occidental, un dato que refuerza un rasgo persistente: Chicago consolidó prestigio por su capacidad de construir y reconstruir, por su ingeniería y por su perfil urbano como símbolo.

La suma de estos elementos deja una conclusión factual: el apodo “Ciudad del Viento” nació más cerca de la política y la prensa que del anemómetro.

Chicago no necesitó ser la más ventosa para cargar con ese nombre; le alcanzó con ser una ciudad disputada, hablada y observada desde afuera en una época en la que una etiqueta editorial podía convertirse en identidad.