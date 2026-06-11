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Crisis política en Reino Unido: el gobierno de Starmer acumula seis renuncias en un mes

La salida se produjo este jueves tras meses de conversaciones trabadas con el primer ministro y con Rachel Reeves por el financiamiento del Plan de Inversión en Defensa

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El gobierno de Keir Starmer acumula seis dimisiones en menos de 30 días y profundiza la crisis del Labour. (Reuters)
El gobierno de Keir Starmer acumula seis dimisiones en menos de 30 días y profundiza la crisis del Labour. (Reuters)

El gobierno de Keir Starmer registra seis dimisiones en menos de un mes, con la renuncia del secretario de defensa John Healey como la más reciente. En este contexto, una cuarta parte de los parlamentarios laboristas le piden al primer ministro que abandone el cargo antes del final de su mandato, previsto para 2029.

Healey presentó su carta de renuncia este jueves tras meses de negociaciones estancadas con Starmer y la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, sobre la financiación del Plan de Inversión en Defensa. En la misiva, acusó al primer ministro de ser “incapaz, y el Tesoro no haber estado dispuesto, a destinar los recursos que la nación necesita para defender al país” en un momento de amenazas crecientes. La salida tomó por sorpresa al propio equipo de defensa del partido laborista.

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La cadena de renuncias comenzó el 12 de mayo, cuando cuatro secretarios de estado abandonaron sus cargos en un mismo día tras las elecciones municipales y regionales: Miatta Fahnbulleh (Comunidades), Jess Phillips (Salvaguardia), Alex Davies-Jones (Violencia contra la mujer) y Zubir Ahmed (Innovación en salud).

Esos comicios, los peores para un primer ministro británico en más de tres décadas, beneficiaron sobre todo a los populistas de Reform UK y a los nacionalistas de Gales y Escocia. Fahnbulleh afirmó que sus electores habían “perdido la fe y la confianza en el primer ministro”. Davies-Jones instó a Starmer a fijar un calendario para su salida “en interés del país”.

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La crisis del gobierno laborista se arrastra desde julio de 2024 con salidas como la de Angela Rayner y la destitución de Lord Mandelson. (Reuters)
La crisis del gobierno laborista se arrastra desde julio de 2024 con salidas como la de Angela Rayner y la destitución de Lord Mandelson. (Reuters)

Estas partidas se suman a una serie de salidas que vienen erosionando al gobierno desde su llegada al poder en julio de 2024. Entre las más resonantes figura Angela Rayner, quien hasta septiembre de 2025 era viceprimera ministra, y renunció tras una investigación de la Hacienda Pública por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda. Anneliese Dodds dejó la cartera de Desarrollo Internacional en protesta por los recortes al presupuesto de ayuda exterior, y Lord Mandelson fue destituido como embajador en Washington tras revelarse la profundidad de su vínculo con el financiero Jeffrey Epstein.

El 14 de mayo, el secretario de Sanidad, Wes Streeting, resumió su posición con una frase al dimitir: “Donde necesitamos visión, hay un vacío”. Días después anunció su intención de presentarse a las primarias del Labour, convirtiéndose en el primer aspirante declarado a suceder a Starmer.

Otros dos nombres concentran las especulaciones. Angela Rayner conserva respaldo en el ala izquierda y saldó la deuda fiscal que pesaba como obstáculo sobre una eventual candidatura. Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, se presenta el 18 de junio a la elección parcial por Makersfield, escaño que necesita para poder postularse al liderazgo.

(Con información de EFE, BBC, The Independent y Reuters)

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