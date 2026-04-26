La historia se repite en el Washington Hilton: de Ronald Reagan a Donald Trump, el hotel marcado por atentados presidenciales

La balacera en el Washington Hilton durante la cena de corresponsales reactiva el debate sobre seguridad presidencial en Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, fue evacuado por agentes del Servicio Secreto tras una balacera dentro del hotel Washington Hilton, en la capital estadounidense, durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

El episodio revive los interrogantes sobre la eficacia de los dispositivos de protección en eventos con alta concentración de figuras públicas y recuerda el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981 —ocurrido en el mismo hotel—, señalando la persistencia del riesgo para los jefes de Estado y la continuidad de la violencia política en la historia reciente de Estados Unidos.

El reciente ataque recuerda el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981 en el mismo hotel, episodio que marcó la historia de la seguridad presidencial estadounidense (Reuters)

Las dudas sobre el blindaje de las medidas preventivas ganaron intensidad después de conocerse que el sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de California, era huésped registrado en el hotel y logró penetrar hasta un puesto de control policial con un arsenal compuesto por una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos.

Según el jefe de policía interino de Washington, Jeffery Carroll, Allen disparó contra un agente del Servicio Secreto que, protegido por un chaleco antibalas, resultó ileso y fue dado de alta en el hospital pocas horas más tarde.

Las investigaciones formales buscan clarificar el móvil y si el blanco era efectivamente la presidencia, aunque el actuante fiscal general, Todd Blanche, anticipó a NBC News que el individuo “probablemente incluía al presidente entre sus posibles objetivos”.

El incidente: armas, evacuaciones y respuesta inmediata

El tiroteo interrumpió la celebración de la White House Correspondents’ Association, una gala que agrupa anualmente a periodistas, legisladores, diplomáticos y altos funcionarios del gobierno.

Testigos consultados por BBC describieron escenas de confusión inicial —con sonidos de al menos cinco detonaciones— y la rápida evacuación de Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y todos los miembros del gabinete presentes.

Donald Trump y su equipo fueron evacuados eficazmente por el Servicio Secreto tras escucharse al menos cinco detonaciones en el evento (REUTERS)

Según el corresponsal jefe en Norteamérica de la BBC, Gary O’Donoghue, aunque los alrededores del Washington Hilton permanecieron cerrados horas antes del evento, la revisión de entradas en los accesos fue “superficial”, lo que permitió a Allen circular relativamente sin trabas antes de superar el puesto de seguridad ubicado en el segundo piso, sobre el salón principal.

Videograbaciones difundidas por Trump muestran al sospechoso cruzando el puesto de control mientras agentes desenfundan sus armas. Allen fue reducido tras un intercambio de disparos; fotografías publicadas por el propio presidente lo exhiben esposado y sin camisa, sometido en el suelo por el Servicio Secreto mientras era revisado para descartar explosivos.

En el momento de los hechos, el mandatario —que minutos después compareció ante la prensa en la Casa Blanca— elogió la labor de sus custodios. Trump afirmó: “Acabo de hablar con el oficial, se encuentra bien y de buen ánimo. Les hemos dicho que los queremos y los respetamos”.

El presidente tildó de “muy enfermo” al atacante y remarcó que la respuesta de los agentes “fue increíble”. Además, aclaró que la primera dama, el vicepresidente y el gabinete estaban en “perfecto estado de salud”. El evento será reprogramado en 30 días.

El atacante Cole Tomas Allen ingresó armado al hotel como huésped registrado y llegó hasta un puesto de control con una escopeta y cuchillos (REUTERS)

Precedentes y patrón de amenazas: la sombra de la historia

El atentado en el Hilton ocurre casi 2 años después de que Trump sobreviviera a un disparo en la oreja durante un mitin en Butler, Pensilvania, incidente que dejó un muerto entre los asistentes y terminó con el atacante abatido. En ese caso, el sospechoso, Thomas Crooks, se ubicó con un rifle en el techo cercano al escenario.

Paralelamente, en julio de 2024, un hombre armado fue detenido al intentar acercarse al presidente mientras jugaba golf en Florida; el sujeto fue arrestado antes de disparar y, según fiscales, planeó el ataque durante semanas.

Estos hechos refuerzan un fenómeno en aumento en la política estadounidense. Según la Policía del Capitolio, en 2023 se investigaron más de 8.000 amenazas, lo que representa un incremento del 50% frente a 2018 (BBC). La multiplicación de actos violentos contra figuras políticas —como el asesinato del comentarista Charlie Kirk en Utah y los ataques contra legisladores estatales en Minnesota— ilustra el clima de creciente polarización.

El atentado ocurre años después de que Donald Trump sobreviviera a un disparo en Pensilvania, mostrando un patrón de amenazas crecientes contra figuras políticas (REUTERS/Brendan McDermid)

El “efecto Reagan”: 1981, balas y trauma persistente en el mismo hotel

En la memoria política estadounidense, el intento de asesinato de Ronald Reagan el 30 de marzo de 1981 en el Washington Hilton es un hito que marcó la narrativa de la seguridad presidencial.

John Hinckley Jr., motivado por una obsesión personal con la actriz Jodie Foster, disparó seis veces cuando Reagan saludaba al público tras un almuerzo con la AFL-CIO. Una bala calibre 22, diseñada para explotar al impactar, atravesó la axila del presidente, rozó una costilla y se detuvo a dos centímetros y medio de su corazón.

John Hinckey JR. fue el agresor del presidente Reagan, al disparar un total de seis veces (AP)

Durante el atentado, el agente Jerry Parr empujó a Reagan al automóvil blindado, cubriéndolo con su propio cuerpo. El presidente fue trasladado de urgencia al hospital George Washington University, donde los médicos extrajeron el proyectil después de que el mandatario perdiera tres litros de sangre.

Reagan se mantuvo lúcido y bromeó con los médicos pese a la gravedad: “Espero que sean todos republicanos”, comentó antes de entrar al quirófano. La recuperación fue lenta: permaneció hospitalizado 13 días, con una actividad oficial limitada durante semanas y sin abandonar la ciudad por casi dos meses.

James Brady, secretario de prensa, quedó parapléjico tras recibir un disparo en la cabeza —dato que lo convirtió en activista por el control de armas— y murió en 2014 por secuelas directas del ataque. Otros heridos, como el agente Timothy McCarthy y el oficial Thomas Delahanty, sobrevivieron pero sufrieron graves secuelas físicas.

Según testimonios recogidos por el Miller Center, la administración Reagan entró en “modo crisis”, con la sucesión presidencial momentáneamente confusa. El secretario de Estado, Alexander Haig, declaró estar “al mando”, a pesar de que constitucionalmente era el cuarto en la línea de sucesión.

Las grabaciones de aquellos días reflejan el pánico y la desinformación inicial en la Casa Blanca, mientras se descartaba un complot y se monitoreaba la presencia de submarinos soviéticos en la costa. Las memorias de los funcionarios recuerdan que Reagan —entubado y convaleciente— retomó su función firmando órdenes legislativas desde el hospital, decidido a probar su vigencia como jefe de Estado.

El intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981 alteró para siempre los protocolos de seguridad presidencial en Estados Unidos (AP)

Evaluaciones sobre seguridad: límites, aprendizaje y demandas futuras

La crítica al operativo reciente resurge en voces como la del ex embajador británico en Washington, Kim Darroch, quien declaró a la BBC que “bastaba superar un solo filtro de seguridad para acceder al salón principal”.

La propia Secretaría del Servicio Secreto, señaló que el hecho de que Allen no lograra ingresar al salón demuestra que la respuesta fue adecuada y que los protocolos mínimamente funcionaron bajo presión.

Tras el nuevo ataque, Trump insistió en la necesidad de completar un nuevo salón de eventos en la Casa Blanca “proveído de vidrios a prueba de balas y protección antidrone”, actualmente en litigio legal. Además, expertos en seguridad y ex agentes del FBI coincidieron en que podrían sumarse dispositivos de perímetro más amplios y controles reforzados para actos con altos dignatarios.

Expertos y exagentes coinciden en la necesidad de fortalecer protocolos con controles más estrictos y áreas seguras equipadas con tecnología antidrone y vidrios blindados (REUTERS/Ken Cedeno)

La repetición de atentados en el Washington Hilton —en un lapso de más de cuatro décadas— convierte al lugar en símbolo de la fragilidad última de cualquier esquema de protección, lo que obliga a un rediseño constante en las estrategias de salvaguarda presidencial.

El futuro de la seguridad en actos públicos volverá a estar frente a debate en las próximas semanas, cuando la cena de corresponsales prevista en el Hilton vuelva a reunir a parte del círculo de poder estadounidense bajo un escenario de máxima alerta.