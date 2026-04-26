Intento de asesinato contra Donald Trump: el Servicio Secreto de EEUU trabaja en la hipótesis del “lobo solitario”

Así evacuó el Servicio Secreto a Donald Trump cuando sonaron los disparos en el Hotel Hilton de Washington

(Desde Washington, Estados Unidos) El Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI trabajan en la hipótesis de “Lobo Solitario” para determinar si Cole Tomas Allen actuó solo o es protagonista principal de una conspiración política destinada a asesinar a Donald Trump durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca.

Hasta ahora, los indicios recogidos aseguran que Cole Tomas Allen no fue el ejecutor final de una conspiración montada para matar al Presidente de los Estados Unidos.

“Un lobo solitario, un loco”, describió Trump a Cole Tomas Allen durante la conferencia prensa que ofreció anoche.

Cole Tomas Allen, detenido en el Hotel Hilton de Washington cuando pretendía asesinar a Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La investigación del Servicio Secreto y el FBI apuntalan las declaraciones periodísticas preliminares que hizo Trump en la Casa Blanca, cuando se refirió a Cole Tomas Allen como “un lobo solitario” o “un loco”.

Pero eso no significa que Cole Tomas Allen no haya intentado asesinar al Presidente de los Estados Unidos y a los invitados especiales que también estaban participando de la cena de los corresponsales.

Junto a Trump se encontraba su esposa Melania y JD. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos. Y en las principales mesas de la cena de gala estaba todo el gabinete republicano, entre ellos Marco Rubio, secretario de Estado.

“Este individuo tenía la intención de causar tanto daño y perjuicio como fuera posible”, afirmó Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia.

Pirro añadió en contacto con los periodistas que Cole Tomas Allen estaba armado con una escopeta, una pistola y multiples cuchillos.

Donald Trump y Melania Trump antes que Cole Tomas Allen intentara asesinar al presidente de los Estados Unidos durante la cena de los corresponsales de la Casa Blanca

El servicio secreto y el FBI consideran que Cole Tomas Allen habría pasado la noche anterior como huésped del hotel Hilton de Washington, y eso le habría permitido atravesar ciertos controles de seguridad montados para proteger a Trump.

No se instalaron detectores de metales en las entradas del hotel y solo se estableció un perímetro de seguridad al acercarse al salón de baile.

Cole Tomas Allen intentó cruzar esos controles para acceder al salón de baile, y allí fue interceptado por la seguridad del presidente de Estados Unidos.

“Subestimó las capacidades de protección del Servicio Secreto de EEUU y fue detenido al primer contacto”, reveló Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto.

Efectivos del FBI patrullan el hotel Hilton de Washington, tras la detención del Cole Tomas Allen, quien intentó asesinar a Donald Trump

EL FBI y el Servicio Secreto ya tiene un perfil del Cole Tomas Allen, y cruza información de sus archivos y las redes sociales para profundizar la investigación sobre el principal acusado de intento de magnicidio.

Acorde a la información recogida y puesta a disposición de la Casa Blanca, Cole Tomar Allen donó 25 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda fondos para los demócratas. Ese aporte fue destinado a la campaña presidencial de Kamala Harris, que compitió con Trump para suceder a Joe Biden.

Allen se graduó de CalTech en 2017 con un título en ingeniería mecánica. Mientras estuvo en CalTech, fue miembro de la fraternidad cristiana de la universidad.

El dossier abierto por el servicio secreto y el FBI incluye fotografías de Allen cuando se graduó en CalTech y cuando era niño.

Asimismo, el informe preliminar sostiene que Allen también obtuvo una maestría en ciencias de la computación en Cal State Dominguez Hills, y que fue nombrado profesor del mes en diciembre de 2024 por su trabajo en una institución especializada en la preparación de exámenes universitarios.

Cole Tomas Allen ya detenido por el FBI y el Servicio Secreto

Cole Tomas Allen enfrenta cargos por agresión y posesión de armas de fuego, pero es probable que en las próximas horas se sumen más imputaciones penales en su contra.

Mañana Cole Tomas Allen será traslado a los tribunales federales de Columbia para la primera audiencia, mientras el FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos continúan la pesquisa para determinar si actuó solo o fue la pieza ejecutora de una conspiración política.

“No descartamos nada. Pero creemos que es un lobo solitario”, aseguraron a Infobae en la Casa Blanca.