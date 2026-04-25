¡El Salvador presente en Beast Games! Tres aspirantes buscan representar al país en el show de MrBeast

MrBeast, creador de Beast Games, junto a parte del set del reality (Foto cortesía The Direct).

Por primera vez en la historia de las producciones de MrBeast, El Salvador tendrá un embajador oficial en la competencia de streaming más grande del planeta. Aida, Julio y Carla son los tres aspirantes que buscan el apoyo del país para asegurar su lugar en el fenómeno global de Prime Video.

Lo que comenzó como un rumor en los foros de fans de Jimmy Donaldson (MrBeast) se ha convertido en una realidad vibrante: El Salvador es uno de los países seleccionados para participar en la ambiciosa tercera temporada de Beast Games. Tras el éxito de la segunda temporada a inicios de 2026, la producción ha decidido elevar la apuesta a un nivel sin precedentes, transformando el show en una verdadera “olimpiada de entretenimiento”.

La escala es masiva. Se estima que representantes de 194 países han sido preseleccionados para esta fase. Sin embargo, hay un giro competitivo que ha encendido las redes sociales en territorio salvadoreño: aunque hay tres candidatos locales en la plataforma oficial, solo uno de ellos podrá portar la bandera de El Salvador en el set de grabación.

Aida, Julio y Carla compiten por ser el único representante de El Salvador en la Temporada 3 de Beast Games. Las votaciones cierran oficialmente este 1 de mayo.

La plataforma oficial de Beast Games ha revelado a los tres finalistas que compiten por el voto del público. Cada uno representa una faceta distinta del espíritu salvadoreño:

Aida: Con un perfil carismático y una fuerte presencia digital, Aida se perfila como la competidora que podría dominar el aspecto social y estratégico del juego. En un concurso donde las alianzas son clave para sobrevivir, su habilidad para conectar con los demás será su mayor arma.

Julio: El músculo y la disciplina. Vistiendo orgullosamente una camiseta con las siglas “ES”, Julio encarna al atleta salvadoreño. Su preparación física sugiere que está listo para los desafíos de alto impacto que MrBeast suele diseñar, desde circuitos de obstáculos hasta pruebas de resistencia extrema.

Carla: La determinación personificada, ella aporta una energía de resiliencia y carácter. Su perfil sugiere una competidora equilibrada que no se dejará amedrentar por la presión de las cámaras ni por la magnitud de la producción, que este año incluye el rodaje en locaciones tan exóticas como Japón, Arabia Saudita y Mónaco.

Aida busca el apoyo para estar en los Beast Games por su familia, por su país y por la esperanza de encontrar una cura para su madre.

194 Países, 1 candidato por nación, 1 ganador final

El formato de esta temporada es un experimento social y físico nunca antes visto. De los 194 países convocados, la producción ha seleccionado ternas de aspirantes en cada nación. Este proceso de “Voto de Fans” es el último filtro de legitimidad. La premisa es clara: MrBeast no solo quiere participantes, quiere “Campeones Nacionales” que cuenten con el respaldo de su gente.

El ganador salvadoreño no solo viajará con todos los gastos pagados, sino que entrará en una burbuja de producción de seis semanas consecutivas entre abril y julio de 2026. Durante este tiempo, el elegido deberá abandonar toda comunicación con el mundo exterior para sumergirse en lo que se rumorea es la “construcción de una ciudad entera” diseñada exclusivamente para los juegos.

Desde que MrBeast lanzó la primera temporada de Beast Games en 2024, el show ha evolucionado hasta convertirse en una competición global sin precedentes.

Los requisitos filtrados en la plataforma oficial subrayan la seriedad del proyecto. El representante salvadoreño deberá contar con un pasaporte vigente hasta 2027 y la capacidad legal de ingresar a una lista exhaustiva de países que incluye a Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Sudáfrica, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Este “tour mundial” de desafíos garantiza que la Temporada 3 sea el contenido más visto en la historia de Amazon Prime Video. Para el concursante salvadoreño, el premio de $5,000,000 de dólares representaría no solo un cambio de vida personal, sino la oportunidad de poner el nombre de El Salvador en la cima del entretenimiento mundial.

El llamado a la acción: ¡A votar!

La ventana de votación es corta y la competencia interna es feroz. Aida, Julio y Carla ya han hecho su parte al superar los rigurosos castings iniciales y presentar sus videos de postulación de un minuto. Ahora, la pelota está en la cancha de los salvadoreños.

El Salvador ha demostrado ser un país que se une en los grandes momentos, desde Miss Universo hasta los eventos deportivos internacionales. Hoy, la invitación es a ingresar a https://beastgames.votenow.tv/ y decidir quién será el guerrero o guerrera que representará en la batalla por los 5 millones.

¿Será la estrategia de Aida, la fuerza de Julio o la garra de Carla? El mundo está mirando, y El Salvador está listo para jugar.