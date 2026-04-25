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La razón por la que Iron Maiden no estará en su propia ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock

Con 7 conciertos en cinco ciudades de Oceanía y Megadeth como invitados especiales, la banda liderada por Bruce Dickinson dejó en claro que ningún reconocimiento vale más que el compromiso con su público

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Iron Maiden prioriza su gira en Oceanía y no asistirá al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026

Iron Maiden decidió no asistir a la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, prevista para el 14 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, debido a la coincidencia exacta con su gira en Australia y Nueva Zelanda.

El mánager de la banda británica, Rod Smallwood, afirmó a Billboard que cumplirán con las fechas anunciadas porque “los fans siempre van primero y el show, por supuesto, continuará”.

Fechas y ciudades de la gira Run For Your Lives

Iron Maiden
La banda británica cumple siete conciertos en cinco ciudades de Australia y Nueva Zelanda durante noviembre de 2026 ( EFE/Eliseo Trigo)

El recorrido por Oceanía comenzará el 7 de noviembre en Auckland, Nueva Zelanda, con dos conciertos en el Spark Arena. Luego, Iron Maiden actuará el 11 de noviembre en el Adelaide Entertainment Centre, el 13 en el AAMI Park de Melbourne y el 15 en el Allianz Stadium de Sídney.

El cierre será en el Brisbane Entertainment Centre los días 18 y 19 de noviembre. En total, serán siete conciertos en cinco ciudades, una cifra inédita para el grupo en la región.

La presencia de Megadeth como invitados especiales añade atractivo a la serie de conciertos, que por primera vez llevará a Iron Maiden a presentarse en estadios de Oceanía, según Billboard.

Compromiso con el público local y decisión institucional

Iron Maiden regresa a Lima para presentarse en el Estadio Nacional.
Rod Smallwood, mánager de Iron Maiden, confirma que los fans y el compromiso con la gira son la máxima prioridad del grupo

La banda comunicó con antelación a los organizadores estadounidenses que no habría cambios en la agenda, priorizando la confianza de los seguidores que ya adquirieron entradas y el cumplimiento estricto del itinerario pactado.

Smallwood enfatizó la transparencia en la gestión y el respeto por el público local frente a reconocimientos internacionales.

La gira está organizada por TEG Dainty, promotora especializada en grandes eventos internacionales, que se encarga de garantizar el nivel técnico y logístico esperado por los fanáticos.

Iron Maiden en Argentina: dos noches en el estadio de Huracán

En Argentina, Iron Maiden actuará dos noches en el estadio de Huracán con un repertorio que combina clásicos y temas de Senjutsu (Foto cortesía en la red social X de Iron Maiden)
En Argentina, Iron Maiden actuará dos noches en el estadio de Huracán con un repertorio que combina clásicos y temas de Senjutsu (Foto cortesía en la red social X de Iron Maiden)

Dentro del tour internacional Run For Your Lives, Iron Maiden ofrecerá dos presentaciones en Argentina, los días 20 y 21 de octubre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, del club Huracán en Buenos Aires.

La convocatoria local es una de las más importantes para la banda fuera de Europa, y cada visita genera enorme expectativa entre los seguidores argentinos, que históricamente han respondido con estadios colmados y una energía singular.

La elección de Huracán como escenario refuerza la apuesta por un espectáculo de gran escala y permite a la banda repasar los clásicos de su repertorio junto a temas de su más reciente álbum, Senjutsu, que debutó en el tercer puesto del Billboard 200 en Estados Unidos.

Trayectoria, distinciones y nuevos proyectos

Iron Maiden regresa a Lima.
Con más de 100 millones de discos vendidos y 2.500 conciertos, Iron Maiden se mantiene como referente global del heavy metal

Formada en el este de Londres en 1975, Iron Maiden es una de las bandas más influyentes del heavy metal, con diecisiete álbumes de estudio, más de 100 millones de discos vendidos y más de 2.500 conciertos en 64 países. Estas cifras reflejan la vigencia y popularidad global del grupo.

Iron Maiden había sido nominada al Salón de la Fama en 2021 y 2023, sin resultar seleccionada. Este año, se integrará como uno de los ocho artistas distinguidos en la edición 2026, aunque la banda mantiene su enfoque en la relación directa con su audiencia.

Expectativa ante el documental y el aniversario

El documental Iron Maiden: Burning Ambition se estrena en cines el 7 de mayo, celebrando la trayectoria y legado de la banda británica (EFE/ Javier Martín)
El documental Iron Maiden: Burning Ambition se estrena en cines el 7 de mayo, celebrando la trayectoria y legado de la banda británica (EFE/ Javier Martín)

El 7 de mayo se estrenará en cines Iron Maiden: Burning Ambition, documental distribuido por Universal Pictures International, que repasa la historia y la influencia del grupo británico. Este lanzamiento coincide con el gran momento de la banda, que mantiene plena vigencia y suma expectativas de cara a su nueva visita a Sudamérica.

La gira Run For Your Lives, que incluye a Argentina entre sus paradas centrales, se perfila como uno de los hitos musicales del año. El tour reafirma la fidelidad de Iron Maiden a sus principios y consolida el lazo con los fans en un aniversario clave de su trayectoria.

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